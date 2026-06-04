ChatGPT alcanza los 1.000 millones de usuarios y supera a TikTok, Instagram y Facebook en velocidad de crecimiento

De GPT-1 a GPT-4, la hoja de ruta que convirtió a ChatGPT en la app más masiva de la IA - (Foto: OpenAI)

En solo tres años, ChatGPT ha logrado lo que ninguna otra aplicación digital había conseguido: alcanzar los 1.000 millones de usuarios activos mensuales, superando el ritmo de crecimiento de gigantes como TikTok, Instagram y Facebook.

Este hito marca un antes y un después en la adopción masiva de la inteligencia artificial, consolidando a ChatGPT como la plataforma tecnológica con el desarrollo más veloz de la historia reciente.

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La relevancia de este fenómeno radica en que la IA conversacional ha dejado de ser una curiosidad para tecnófilos y se ha integrado por completo en la vida diaria de millones de personas en todo el mundo. Analistas coinciden en que esta cifra simboliza el avance de la inteligencia artificial hacia una influencia global tan significativa como la de las redes sociales y los grandes servicios de internet.

ChatGPT rompe el récord de crecimiento y supera a TikTok e Instagram en llegar al “club del billón” - EFE/ Wu Hao

ChatGPT: la evolución de un experimento a fenómeno global

La historia de ChatGPT está íntimamente ligada al desarrollo de la inteligencia artificial moderna por parte de OpenAI, bajo la dirección de Sam Altman. El recorrido comenzó con la familia de modelos GPT (Generative Pre-trained Transformer), una tecnología que permite a las máquinas aprender patrones del lenguaje a partir de enormes cantidades de texto.

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GPT-1 (2018): Marcó la primera demostración de que el preentrenamiento en grandes corpus puede mejorar diversas tareas lingüísticas.

GPT-2 (2019): Llamó la atención pública por su capacidad para generar textos coherentes y creativos.

GPT-3 (2020): Multiplicó el tamaño del modelo y sus capacidades, acercándose a una conversación más natural y versátil.

El nacimiento de ChatGPT y la explosión de usuarios

El 30 de noviembre de 2022, OpenAI lanzó ChatGPT con el objetivo de ofrecer una experiencia conversacional útil, abarcando desde consultas rápidas hasta ayuda en tareas profesionales, redacción, aprendizaje y programación. Clave para su desarrollo fue el aprendizaje mediante retroalimentación humana (RLHF), que permitió mejorar la calidad, el tono y la seguridad de las respuestas.

El crecimiento fue inmediato: en días, la aplicación contaba con millones de usuarios. En solo tres años, ChatGPT no solo rebasó el umbral de los mil millones de usuarios activos mensuales, sino que lo hizo a mayor velocidad que plataformas como:

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En apenas tres años, el asistente impulsó una nueva ola de consumo de inteligencia artificial en educación, trabajo y creatividad, mientras la industria entra en una carrera de innovación con Google, Microsoft y Anthropic - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

TikTok: 5 años para alcanzar ese hito.

Instagram y YouTube: cerca de 8 años.

Facebook: más de 8,7 años.

Competencia e innovación constante

El éxito de ChatGPT impulsó una carrera entre gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y Anthropic. Mientras ChatGPT sumaba usuarios a una velocidad récord, alternativas como Claude de Anthropic crecieron un 640% en el último año (aunque con una base de usuarios mucho menor).

La evolución no se detuvo ahí. OpenAI continuó mejorando sus modelos:

GPT-4 (2023): Introdujo mayor capacidad de comprensión y razonamiento, con modelos multimodales capaces de entender no solo texto, también imágenes y otros formatos.

Nuevas versiones: Cada vez más rápidas, especializadas y adaptadas a múltiples tareas, tanto para usuarios individuales como para soluciones empresariales.

La integración de la IA en la vida cotidiana

El hito alcanzado por ChatGPT es una señal clara de cómo la inteligencia artificial de consumo se ha integrado en la rutina diaria de millones de usuarios. Ya no se trata solo de una herramienta para expertos, sino de un software usado por estudiantes, profesionales, empresas y curiosos en todo el mundo.

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La plataforma ha impulsado cambios en la educación, el trabajo, la creatividad y la resolución de problemas, abriendo el camino para nuevos servicios y aplicaciones que aprovechan el poder de la IA conversacional.

ChatGPT no solo se ha convertido en la app de más rápido crecimiento de la historia, sino que ha redefinido la relación entre humanos y tecnología. Su éxito anticipa una nueva era de plataformas inteligentes, donde la inteligencia artificial será tan común y transversal como lo fueron en su momento las redes sociales. La competencia apenas comienza y el impacto de la IA en la vida cotidiana promete seguir expandiéndose a un ritmo sin precedentes.

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