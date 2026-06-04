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La batalla por el talento llega a los fabricantes de celulares: el fichaje que revolucionará América Latina

Álvaro Mazo Mejía fue parte de empresas multinacionales como Samsung Electronics, Flora Food Group, Henkel, Johnson & Johnson y Colgate Palmolive

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Motorola - Gerente General - empresas - tecnología - 3 de junio
Ha desempeñado funciones como gerente general, director de unidad de negocios, director de ventas en Latinoamérica, gerente de marketing y ventas. (Motorola)

La llegada de Álvaro Mazo Mejía a la dirección de Motorola en Colombia marca una nueva etapa para la compañía, enfocada en el fortalecimiento de su presencia y el impulso de la innovación dentro del competitivo sector tecnológico.

Respaldado por más de 25 años de experiencia en la gestión de negocios y el desarrollo estratégico en empresas multinacionales, Mazo Mejía asume el liderazgo con el objetivo de consolidar el crecimiento local y profundizar la conexión de la marca con los consumidores colombianos.

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Nombramiento de Álvaro Mazo como gerente general de Motorola Colombia

Motorola Mobility, perteneciente al grupo Lenovo, oficializó la designación de Álvaro Mazo Mejía como su nuevo gerente general para Colombia. Su formación académica incluye una licenciatura en Administración de Empresas y una maestría en Negocios Internacionales obtenida en la Florida International University en Estados Unidos.

Sala de reuniones moderna con mesa de madera, sillas de cuero negro y grandes ventanales con vista a una ciudad. Hay documentos, un portátil y una pantalla con gráficos
Mazo Mejía asume el liderazgo con el objetivo de consolidar el crecimiento local y profundizar la conexión de la marca con los consumidores colombianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este perfil académico se complementa con una amplia trayectoria profesional orientada a la dirección de equipos y proyectos, tanto a nivel nacional como regional en Latinoamérica.

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La experiencia de Mazo Mejía abarca roles ejecutivos en compañías de alcance global, destacándose por su capacidad para liderar equipos, diseñar estrategias de comercialización y gestionar modelos de negocio en diversos contextos y mercados.

Ha desempeñado funciones como gerente general, director de unidad de negocios, director de ventas en Latinoamérica, gerente de marketing y ventas, acumulando un profundo conocimiento sobre el comportamiento del consumidor y las tendencias de consumo masivo y tecnología.

Motorola - Gerente General - empresas - tecnología - 3 de junio
La llegada de Álvaro Mazo Mejía a la dirección de Motorola en Colombia marca una nueva etapa para la compañía. (Álvaro Mazo Mejía)

Experiencia y visión estratégica en el sector tecnológico

Antes de sumarse a Motorola, Álvaro Mazo Mejía fue parte de empresas multinacionales como Samsung Electronics, Flora Food Group, Henkel, Johnson & Johnson y Colgate Palmolive.

Su recorrido le permitió adquirir una visión integral sobre la gestión de marcas y el desarrollo de negocios, así como la habilidad para implementar estrategias alineadas con los objetivos de crecimiento y cultura organizacional de cada compañía.

La trayectoria internacional y la capacidad de adaptación de Mazo Mejía constituyen una base sólida para el desarrollo de nuevos proyectos.

Según sus propias palabras, “estoy muy entusiasmado de sumarme a Motorola en esta nueva etapa para Colombia. Desde el primer día me encontré con un gran equipo, con muchísimo talento, compromiso y una clara ambición de seguir creciendo”.

Una ilustración de siete personas en una reunión de oficina. Un gerente señala un gráfico de barras con una línea roja descendente en una pizarra. Hay laptops, papeles y tazas sobre la mesa.
La trayectoria internacional y la capacidad de adaptación de Mazo Mejía constituyen una base sólida para el desarrollo de nuevos proyectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Objetivos de gestión y enfoque en el consumidor colombiano

El nuevo gerente general tiene, entre sus principales responsabilidades, la tarea de liderar la estrategia de negocio en Colombia. Su gestión estará orientada a la planificación y ejecución de acciones que permitan consolidar el crecimiento de Motorola en el mercado local, fortalecer la presencia de la marca y ampliar las oportunidades comerciales.

Además, busca garantizar que la empresa continúe posicionándose como un referente en innovación y tecnología.

En palabras de Mazo Mejía, su liderazgo se basa en trabajar de cerca con las personas, promoviendo la agilidad, la innovación y manteniendo siempre el foco en el consumidor.

“Creo profundamente en el valor de trabajar cerca de las personas, con agilidad, innovación y foco en el consumidor. Estoy convencido de que, apoyados en los valores de Motorola y en nuestra estrategia de Lifestyle Tech, vamos a seguir fortaleciendo la marca, conectando de manera cada vez más relevante con los usuarios y ganando espacio en el mercado local”, expresó.

Un hombre de pie con una tablet habla a cuatro personas sentadas en una mesa de reuniones, en una oficina luminosa con grandes ventanales y plantas.
En palabras de Mazo Mejía, su liderazgo se basa en trabajar de cerca con las personas, promoviendo la agilidad, la innovación y manteniendo siempre el foco en el consumidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia de Lifestyle Tech en Colombia

La apuesta de la empresa en cuestión para el mercado colombiano se centra en la consolidación de su estrategia de Lifestyle Tech, que busca adaptar las soluciones tecnológicas a las necesidades y estilos de vida de los usuarios.

Bajo el liderazgo de Mazo Mejía, la compañía proyecta una mayor integración entre innovación, desarrollo de productos y cercanía con el consumidor.

El enfoque en equipos de alto rendimiento y el empoderamiento del talento interno son elementos clave en la visión de Mazo Mejía para la compañía que liderará. Su objetivo es alinear la cultura organizacional con los retos del mercado local, asegurando que la marca mantenga su posición como referente de tecnología e innovación, y que logre conectar con los consumidores en un entorno cada vez más competitivo y dinámico.

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