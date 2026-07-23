Los taxis voladores son una realidad: ahora presentan un modelo silencioso para viajes tranquilos

La tecnología de Saean R&D busca eliminar el ruido de los taxis voladores en entornos urbanos. (Saean)

La compañía surcoreana Saean R&D desarrolló un sistema de propulsión por chorro de aire para taxis voladores que apunta a vuelos urbanos silenciosos y eficientes.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, sus nuevas patentes cubren tres aspectos fundamentales para vehículos aéreos: un sistema de propulsión central, álabes internos para el guiado del aire y un diseño de chorro generador de vórtices. Estas innovaciones tienen como objetivo eliminar el sonido característico de los multicópteros y mejorar la estabilidad y eficiencia del vuelo en entornos urbanos.

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Según la empresa, “sobre la base de un marco unificado de propulsión por chorro de aire, estas patentes crean una plataforma tecnológica integrada que resuelve desafíos clave en la comercialización de la movilidad aérea urbana (UAM), como la estabilidad estructural, la eficiencia de la propulsión y la reducción del ruido”.

El sistema de chorro de aire patentado constituye la base de la estrategia de movilidad aérea de la empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema central se encuentra completamente encerrado en una carcasa acústica, lo que incrementa la eficiencia de crucero a altas velocidades y sienta las bases para el desarrollo de la movilidad aérea regional (RAM).

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Un mercado en expansión acelerada

La movilidad aérea urbana experimentó un crecimiento sostenido, impulsado por la urbanización global y el aumento del tráfico terrestre. Según datos de Morgan Stanley, el mercado mundial de UAM podría alcanzar los 1,5 billones de dólares para el año 2040. Para posicionarse en este segmento, Saean R&D construyó un ecosistema tecnológico propio, protegido por patentes, que rodea su sistema interno de propulsión por chorro de aire.

El paquete de patentes anunciado por la compañía aborda debilidades de los multicópteros tradicionales, como el arrastre grave a altas velocidades y el ruido disruptivo en áreas urbanas.

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Los propulsores con hélices abiertas presentan desafíos por el exceso de ruido y el arrastre aerodinámico en zonas urbanas. (Foto: Sindy Valbuena/Infobae)

El segundo desarrollo patentado consiste en álabes que guían el flujo de aire de entrada y salida, optimizando el consumo de energía y aliviando la carga sobre las baterías.

El tercer elemento genera microvórtices para prevenir pérdidas aerodinámicas durante maniobras cerradas y dispersa el chorro para disminuir de manera significativa el ruido ambiental.

La compañía busca establecer estándares industriales propios y proteger su cuota de mercado frente a competidores globales, al tiempo que acelera las alianzas comerciales en la industria aeroespacial internacional.

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Además del sector aeronáutico, la compañía surcoreana trabajó en el desarrollo del automóvil eléctrico EXOD, los SUV medianos WiD-U, camiones pesados de 30 toneladas y paquetes de baterías especializados. Esta experiencia en movilidad eléctrica y gestión térmica de baterías permitió a la firma construir una plataforma robusta para el transporte regional aéreo silencioso y de alta velocidad.

Los modelos tradicionales de taxis voladores con hélices generan sonidos disruptivos que afectan la convivencia en ciudad. (Reuters)

Del concepto a la comercialización

Actualmente, la industria de la movilidad aérea urbana avanza de los ensayos conceptuales a la comercialización real. En Occidente, empresas como Joby Aviation y Archer Aviation lideran los procesos regulatorios para operaciones comerciales tempranas. Joby alcanzó la Fase 4 (Type Inspection Authorization) de la certificación de la Administración Federal de Aviación (FAA), mientras que Archer completó la Fase 3 de su proceso de certificación.

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Ambas compañías se apoyan en estos avances regulatorios y en los programas de integración de vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) de la FAA para preparar los primeros vuelos comerciales.