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Truco para grabar llamadas en iPhone y Android sin instalar aplicaciones adicionales

Desde funciones nativas hasta el uso de un segundo dispositivo, estas son las opciones para grabar llamadas en iPhone y Android sin recurrir a apps de terceros

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Google eliminará todas las apps para grabar llamadas. (foto: Full Aprendizaje)
Google eliminará todas las apps para grabar llamadas. (foto: Full Aprendizaje)

Grabar una llamada celular ya no es tan sencillo como hace algunos años. Las restricciones de privacidad implementadas por Google y Apple han limitado el acceso de las aplicaciones de terceros al audio de las conversaciones, por lo que muchos usuarios descubren que la función ya no está disponible en sus teléfonos.

Sin embargo, todavía existen alternativas para registrar una llamada sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales, aunque el método varía según el dispositivo.

Actualmente, algunos teléfonos Android incluyen una herramienta nativa para grabar llamadas, mientras que los modelos más recientes de iPhone incorporan esta función solo en determinados mercados. Cuando estas opciones no están disponibles, aún es posible recurrir a un método sencillo que funciona en prácticamente cualquier celular.

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Smartphone Android sobre una mesa con pantalla mostrando llamada en curso y botón de grabación activo.
Un smartphone Android muestra la función de grabación activa durante una llamada en curso sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La grabación de llamadas ya depende del fabricante

Durante años, numerosas aplicaciones permitían grabar llamadas directamente desde Android. Sin embargo, esa posibilidad comenzó a desaparecer a partir de Android 10, cuando Google empezó a restringir el acceso al canal de audio utilizado durante las conversaciones.

En 2022, la compañía endureció todavía más estas medidas al impedir que las aplicaciones distribuidas a través de Google Play utilizaran determinadas interfaces del sistema para registrar llamadas.

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Como consecuencia, hoy la posibilidad de grabar conversaciones depende casi por completo del fabricante del teléfono.

Algunas marcas decidieron mantener esta función integrada en su aplicación de llamadas, mientras que otras la eliminaron para cumplir con las normativas de privacidad vigentes en distintos países.

Google Pixel y Samsung te da la posibilidad de grabar tus llamadas.
Google Pixel y Samsung te da la posibilidad de grabar tus llamadas.

Los celulares Android que sí permiten grabar llamadas

Entre los dispositivos que ofrecen esta posibilidad destacan los teléfonos Google Pixel. Los modelos compatibles con Android 16 incluyen un botón para grabar llamadas directamente desde la aplicación Teléfono de Google.

Cuando el usuario activa la función, el sistema reproduce automáticamente un mensaje de voz que informa a ambas personas de que la conversación comenzará a grabarse. Una vez finalizada la llamada, el archivo queda almacenado en la aplicación Grabadora, donde incluso puede encontrarse una transcripción automática del contenido.

En Samsung también existe esta herramienta, aunque no está disponible en todos los modelos. Los dispositivos más recientes compatibles con Galaxy AI incorporan la opción dentro de la aplicación Teléfono de Samsung.

La grabación de llamadas en Android depende unicamente del fabricante.
La grabación de llamadas en Android depende unicamente del fabricante.

Para utilizarla basta con pulsar el menú “Más” durante la conversación y seleccionar “Grabar”. Al igual que ocurre en los Pixel, ambos interlocutores reciben una notificación sonora antes de que comience el registro de la llamada.

En cambio, muchos dispositivos de otras marcas comercializados en determinados mercados no incluyen esta función integrada.

Qué ocurre con el iPhone

Apple incorporó por primera vez la grabación nativa de llamadas en las versiones más recientes de iOS. La función también permite generar transcripciones automáticas de la conversación, facilitando la consulta posterior del contenido.

No obstante, su disponibilidad depende del país y de las funciones asociadas a Apple Intelligence. En algunos territorios, la herramienta todavía no se encuentra habilitada debido a cuestiones regulatorias relacionadas con privacidad y protección de datos.

Cuando está disponible, el funcionamiento es similar al de Android: el sistema informa automáticamente a la otra persona antes de iniciar la grabación.

El grabador de llamadas en iPhone se encuentra integrado en Apple Intelligence y no está disponible en todas las regiones.
El grabador de llamadas en iPhone se encuentra integrado en Apple Intelligence y no está disponible en todas las regiones.

El método que funciona en casi cualquier teléfono

Cuando el dispositivo no dispone de grabación integrada, todavía existe una alternativa que no requiere instalar aplicaciones.

El procedimiento consiste en utilizar el modo altavoz y un segundo dispositivo para registrar el audio.

El proceso es sencillo:

  • Buscar un lugar silencioso para reducir el ruido ambiental.
  • Iniciar la llamada y activar el altavoz del teléfono.
  • Abrir una aplicación de grabación de voz en otro celular, una tableta o un computador.
  • Colocar el segundo dispositivo cerca del teléfono y comenzar la grabación.

Aunque la calidad del sonido no será tan alta como la obtenida mediante una grabación interna, este método permite conservar una copia de la conversación sin instalar programas adicionales ni conceder permisos especiales a aplicaciones externas.

Smartphone Android sobre mesa con pantalla mostrando llamada en curso y botón rojo de grabación activo.
Un teléfono Android muestra una llamada en curso y la opción de grabar activada en un entorno tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de grabar una llamada, revisa la legislación

Más allá de las posibilidades técnicas, es importante conocer la normativa vigente en cada país.

Las leyes sobre grabación de conversaciones telefónicas pueden variar considerablemente. En algunos lugares basta con que una de las personas conozca que la llamada está siendo registrada, mientras que en otros es obligatorio informar y obtener el consentimiento de todos los participantes.

Por ese motivo, antes de utilizar cualquiera de estos métodos conviene verificar qué establece la legislación local para evitar posibles inconvenientes legales.

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