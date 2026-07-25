Chao al papel higiénico: esta alternativa tecnológica dice tener más higiene en el baño

Un rollo de papel higiénico blanco descansa en un estante de madera dentro de un armario, junto a toallas dobladas y cestas de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los inodoros inteligentes, conocidos también como washlets, están ganando espacio en hogares de todo el mundo y se perfilan como una de las principales innovaciones para el baño. Estos dispositivos, que integran funciones de inodoro y bidet, prometen una limpieza más completa mediante chorros de agua regulables, reduciendo significativamente el uso de papel higiénico e incluso eliminando la necesidad de utilizarlo en algunos casos.

Lo que durante años fue una tecnología asociada a hoteles de lujo o viviendas de alta gama, especialmente en Japón, comienza a expandirse a otros mercados impulsado por tres factores: una mayor preocupación por la higiene, la búsqueda de comodidad y el interés por soluciones más sostenibles para el hogar.

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La tendencia también forma parte del crecimiento de las llamadas casas inteligentes, donde cada vez más electrodomésticos y dispositivos incorporan funciones automatizadas para mejorar la experiencia cotidiana.

Una persona sin rostro visible sostiene varios rollos de papel higiénico, con una gran 'X' roja superpuesta que simboliza la prohibición del acaparamiento de productos esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los inodoros inteligentes

Los washlets fueron desarrollados inicialmente en Japón y con el paso del tiempo evolucionaron hasta convertirse en equipos con múltiples funciones automatizadas.

Su principal diferencia respecto a un inodoro tradicional es la incorporación de un sistema de limpieza con agua que reemplaza, total o parcialmente, el uso del papel higiénico.

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La mayoría de modelos permite ajustar la temperatura del agua, la presión del chorro y su dirección para adaptarse a las preferencias de cada usuario.

Muchos equipos también incluyen secado con aire caliente, asiento calefaccionado, tapa automática, iluminación nocturna y sensores que detectan cuándo una persona se aproxima o abandona el sanitario.

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En los modelos más avanzados, incluso es posible configurar perfiles personalizados para distintos miembros de la familia.

Una persona sostiene un rollo de papel higiénico mientras señala un inodoro inteligente, ilustrando la creciente preferencia por tecnologías sanitarias modernas y sostenibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa que busca reducir el uso del papel higiénico

Uno de los argumentos más repetidos por los fabricantes de estos dispositivos es que el agua proporciona una limpieza más eficiente que el papel higiénico.

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Por esa razón, numerosos usuarios reducen considerablemente su consumo de papel y, en algunos casos, prescinden casi por completo de él, utilizando únicamente el sistema de secado integrado.

Además del ahorro económico a largo plazo, la disminución del consumo de papel también representa un beneficio ambiental.

La fabricación de papel higiénico requiere grandes cantidades de agua, madera y energía. Reducir su utilización podría contribuir a disminuir el uso de estos recursos y la generación de residuos domésticos.

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Un hombre sonriente rechaza el papel higiénico y señala con entusiasmo un inodoro inteligente, destacando la preferencia por soluciones de higiene modernas y sostenibles en el baño actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el reemplazo total del papel higiénico todavía no es una realidad en la mayoría de hogares, la tendencia apunta hacia un consumo mucho menor.

Más comodidad gracias a la automatización

Los inodoros inteligentes no solo incorporan funciones relacionadas con la higiene.

También buscan mejorar la comodidad diaria mediante diferentes sistemas automatizados.

Entre las características más habituales se encuentran:

Apertura y cierre automático de la tapa.

Asientos con calefacción regulable.

Secado mediante aire caliente.

Eliminación automática de olores.

Descarga inteligente de agua.

Iluminación para uso nocturno.

Estas funciones permiten que la experiencia sea más cómoda y reduzca el contacto con distintas superficies, algo especialmente valorado tras los cambios de hábitos de higiene registrados durante los últimos años.

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Un inodoro inteligente de diseño moderno, equipado con un avanzado panel de control táctil que ofrece diversas funciones para una experiencia de baño mejorada y tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tecnología conectada para hogares inteligentes

Algunos fabricantes han ido un paso más allá incorporando conectividad mediante aplicaciones móviles.

Desde el teléfono es posible ajustar diferentes parámetros del dispositivo, crear perfiles personalizados y controlar funciones específicas sin necesidad de interactuar directamente con el panel del inodoro.

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Algunos modelos también ofrecen estadísticas sobre el consumo de agua y energía, facilitando un uso más eficiente de los recursos del hogar.

Esta integración convierte al baño en un espacio más conectado, siguiendo la misma tendencia que ya se observa en electrodomésticos, sistemas de iluminación o dispositivos de climatización inteligentes.

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Un moderno inodoro inteligente blanco con la tapa levantada muestra su diseño elegante junto a un panel de control digital montado en la pared, ofreciendo funciones avanzadas para una experiencia de baño innovadora y personalizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza del equipo sigue siendo importante

Aunque los washlets incorporan programas automáticos de limpieza y materiales con propiedades antibacterianas, los especialistas recuerdan que estos sistemas no reemplazan el mantenimiento periódico.

La desinfección continúa siendo necesaria para evitar la acumulación de bacterias, residuos minerales y malos olores.

Por ello, los fabricantes recomiendan seguir las instrucciones de limpieza y mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento del equipo durante toda su vida útil.

Inodoros inteligentes para el hogar. (paseandoxjapon.blogspot.com)

Una tendencia que redefine el baño moderno

La creciente popularidad de los inodoros inteligentes refleja cómo la tecnología continúa transformando espacios cotidianos que durante décadas permanecieron prácticamente sin cambios.

Así como la domótica llegó a la cocina, la sala o el dormitorio, ahora también alcanza al baño con dispositivos que automatizan tareas y buscan mejorar la higiene, el confort y la eficiencia.

Aunque su precio todavía es superior al de un inodoro convencional, la mayor oferta disponible y el creciente interés de los consumidores están impulsando su expansión en distintos mercados.