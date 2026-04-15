Lista completa de los líderes tecno más influyentes de 2026, según TIME: Sundar Pichai de Google, MrBeast, Dario Amodei y más

La lista TIME100 de 2026 destaca a líderes del sector tecnológico e innovación por su impacto global y capacidad para transformar la información. (Reuters)

La revista TIME ha dado a conocer su lista TIME100 de las personas más influyentes del mundo en 2026, un anuncio en el que también hay varias figuras del sector tecnológico y de innovación, con nombres que han redefinido la manera en que se produce, consume y distribuye la información.

En el aunucio de este listado, el medio de comunicación también dio un perfil de cada una de las personalidades, destacando el trabajo que hacen y el impacto de esas ideas, como el caso de Sundar Pichai, CEO de Google, o los hermanos Dario Amodei y Daniela Amodei, fundadores de Anthropic.

Quiénes son las personalidades de tecnologías más influyentes de 2026, según TIME

Michael Dell y Susan Dell

Michael Dell y Susan Dell figuran como referentes de la filantropía tecnológica. Su más reciente iniciativa consiste en otorgar $250 a cada niño menor de 10 años en zonas de bajos ingresos en Estados Unidos, para ser invertidos en un fondo indexado bursátil. Este programa, replicado en Connecticut gracias a la colaboración con otras familias filántropas, busca democratizar el acceso a la inversión y la educación financiera desde edades tempranas.

Michael y Susan Dell encabezan la filantropía tecnológica con un innovador programa de fondos bursátiles para niños de bajos ingresos en Estados Unidos. (REUTERS/Brian Snyder)

Durante la pandemia, los Dell jugaron un papel crucial al facilitar el acceso a computadoras para miles de estudiantes sin recursos, permitiendo la continuidad educativa en formato remoto. Su trayectoria encarna la narrativa del “sueño americano”, no solo por el éxito empresarial sino por su compromiso de reinvertir talento y capital en el bien común.

Lip-Bu Tan

El perfil de Lip-Bu Tan, fundador de Walden International y actual CEO de Intel, destaca por su capacidad de adaptación y gestión de crisis. Tras asumir la dirección de la compañía, enfrentó presiones políticas, recortes de personal y la reorientación de la estrategia hacia la tecnología de chips 18A, considerada puntera en el sector.

La decisión del gobierno estadounidense de adquirir casi un 10% de participación en Intel y el lanzamiento de los primeros portátiles con estos chips en enero, muestran los frutos de su gestión.

Sundar Pichai

Sundar Pichai, al frente de Google desde 2015, ha sido un motor clave en la democratización de la inteligencia artificial. Tras la irrupción de ChatGPT en 2022, Pichai impulsó la fusión de los laboratorios Google Brain y DeepMind, dando lugar a Gemini, una plataforma de IA integrada en productos como Search, Android, Chrome y Google Cloud.

Sundar Pichai impulsa la fusión de Google Brain y DeepMind, dando origen a Gemini, la nueva plataforma de inteligencia artificial de Google. (REUTERS/Bhawika Chhabra)

El liderazgo de Pichai se caracteriza por mantener el espíritu de “startup” en una empresa de 27 años, lanzando productos innovadores como Nano Banana, Google AI Studio, Notebook LM, Gemini CLI y Antigravity. Google, bajo su dirección, sigue siendo un referente en IA profunda y su tecnología influye en la manera en que se crea y consume información a escala global.

Dario Amodei y Daniela Amodei

Los hermanos Dario y Daniela Amodei lideran Anthropic, considerada la compañía de IA más comentada del momento. El éxito de su chatbot Claude, que ha acelerado la competencia con OpenAI, coloca a la empresa en una posición estratégica, aunque también plantea dilemas sobre la seguridad y el alcance del desarrollo tecnológico.

Anthropic, valuada en 380 mil millones de dólares, se define como una empresa centrada en la seguridad de la IA, aunque enfrenta retos como la negociación con el Pentágono sobre los límites en el uso militar de Claude. Daniela Amodei reconoce la complejidad del entorno actual y la necesidad de tomar decisiones prudentes, en un contexto donde las respuestas definitivas aún no existen.

Neal Mohan

Neal Mohan asumió como CEO de YouTube en 2023, potenciando la plataforma hasta convertirla en el mayor proveedor de video en televisores de Estados Unidos para 2025. Bajo su liderazgo, YouTube diversificó su contenido, integrando desde partidos de la NFL y podcasts hasta producciones independientes de creadores como MrBeast.

Neal Mohan amplía el alcance de YouTube al convertirlo en el principal proveedor de video en televisores de Estados Unidos para 2025 y diversificar su contenido. (REUTERS/Kylie Cooper)

Mohan destaca por combinar el dominio técnico necesario para ganar el respeto de los ingenieros con la habilidad de negociar con las principales ligas deportivas y agencias publicitarias. Su calidez personal ha consolidado la lealtad de la comunidad de creadores, y para muchos, su “capacidad de acercamiento” es una de sus cualidades más destacadas.

MrBeast

MrBeast ha sabido transformar la atención digital en una herramienta de impacto social. Con la mayor base de suscriptores en YouTube, su estrategia consiste en reinvertir el alcance logrado en proyectos cada vez más ambiciosos y generosos, como señala un colaborador cercano.

La clave de su éxito no reside únicamente en la magnitud de sus operaciones, sino en la combinación de disciplina, curiosidad y la convicción de que las grandes ideas pueden surgir de cualquier parte. Su figura ilustra el auge de los creadores digitales como actores con poder para influir y transformar realidades tangibles.