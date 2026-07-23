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Qué pasa si hoy compro el Nokia 1100: para qué me sirve y cuánto vale

Este dispositivo se mantiene como símbolo de una época de simplicidad y autonomía en la telefonía móvil

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El Nokia 1100 sigue presente en el mercado de segunda mano, impulsado por la nostalgia y la búsqueda de dispositivos confiables. (Fotocomposición Infobae)
El Nokia 1100 conserva valor entre quienes buscan dispositivos clásicos y funcionales fuera de red móvil. (Fotocomposición Infobae)

El Nokia 1100, un modelo que marcó una época por su resistencia y autonomía, enfrenta en 2026 un escenario en el que su uso como teléfono móvil resulta inviable, aunque mantiene vigencia como objeto de colección y nostalgia.

El interés por el Nokia 1100 ha resurgido en plataformas de compraventa y foros de tecnología, donde coleccionistas y entusiastas buscan revivir la experiencia de un dispositivo lanzado en 2003. Este teléfono, que superó las 250 millones de unidades vendidas, se convirtió en símbolo de una etapa en la industria donde la simplicidad y la durabilidad dominaron el mercado, según múltiples publicaciones especializadas.

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El modelo fue diseñado exclusivamente para operar bajo redes 2G, una tecnología que, en 2026, ha quedado desplazada por la expansión de infraestructuras 4G y 5G. Esta migración tecnológica ha transformado el panorama para quienes intentan usar terminales clásicos en la actualidad.

Así lucía el sitio web de Nokia en el que exponían las principales características del 1100. (Nokia)
El dispositivo permite usar su linterna, jugar Snake II y configurar alarmas, pero no realizar llamadas ni enviar mensajes. (Nokia)

El apagón 2G y el impacto en América Latina

Durante la última década, los principales operadores de telecomunicaciones del mundo emprendieron el denominado apagón 2G, un proceso que buscaba liberar el espectro radioeléctrico para los sistemas de nueva generación.

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En América Latina, esta transición se concretó de manera acelerada entre 2022 y 2025. Colombia vio cómo Tigo desmontó su red 2G en 2022, Claro lo hizo en 2023 y Movistar finalizó el proceso en 2025. Otros países como Chile, México, Puerto Rico, Costa Rica y Ecuador completaron el apagado total de estas redes en el mismo periodo.

El resultado es que usar un Nokia 1100 como teléfono principal en América Latina se ha vuelto imposible. Al insertar una tarjeta SIM actual, el dispositivo permanece sin señal o no reconoce la red. Las operadoras ya no activan líneas nuevas para teléfonos 2G y la infraestructura moderna ha dejado de brindar soporte a estos equipos. Esta situación se replica en Europa y Estados Unidos, donde la migración tecnológica se materializó incluso antes.

Pantalla de teléfono móvil con la hora 10:24, el indicador LTE, barras de señal de red, icono de wifi y porcentaje de batería 87%.
Las redes 2G dejaron de operar en la mayoría de los países, lo que impide que el Nokia 1100 funcione como teléfono en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se puede hacer con un Nokia 1100 en 2026

Frente a la imposibilidad de realizar llamadas o enviar mensajes de texto, el Nokia 1100 conserva una utilidad limitada basada en sus funciones que no requieren conectividad móvil. Quienes adquieren este dispositivo en 2026 pueden emplearlo como linterna portátil, ya que la luz superior continúa operativa.

El reloj despertador sigue funcionando y destaca por su fiabilidad e independencia de la red. Además, el teléfono permite jugar al clásico Snake II, uno de los videojuegos más recordados de la telefonía móvil, y acceder al creador de melodías para componer tonos personalizados.

Estas características, aunque distantes de los estándares actuales, mantienen un atractivo particular para quienes valoran la autonomía y la robustez en los dispositivos portátiles.

En la actualidad, es complicado encontrar un Nokia 1100 nuevo. Se pueden comprar de segunda mano desde 70 dólares. (eBay)
Plataformas de venta online ofrecen el Nokia 1100 por menos de 50 dólares, aunque los modelos en mejor estado pueden hasta duplicar ese precio. (eBay)

Precio y mercado del Nokia 1100 en 2026

El interés por el Nokia 1100 no se ha desvanecido, según lo evidencian los registros de demanda en plataformas de venta online y sitios de subastas. En 2026, este teléfono puede encontrarse principalmente en mercados de segunda mano, tiendas virtuales y subastas especializadas. El valor de un ejemplar depende de su estado y de la existencia de accesorios originales.

La mayoría de los dispositivos se ofrecen por menos de 50 dólares, aunque aquellos en perfecto estado y con caja pueden alcanzar hasta 100 dólares en subastas orientadas a entusiastas de la tecnología vintage. El precio resulta inferior al valor de venta original, que en 2003 era de 100 dólares, según archivos de la época.

Pese a que ya no cumple la función de teléfono móvil, el Nokia 1100 se consolida como objeto de colección y símbolo de un periodo donde la industria priorizaba la resistencia y la eficiencia energética sobre la conectividad avanzada. Numerosos usuarios y coleccionistas continúan buscando este modelo como representación tangible de una etapa ya superada en la historia de la telefonía móvil.

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