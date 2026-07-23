Ver los partidos de la Conmebol Sudamericana en Fútbol Libre o Tarjeta Roja revela tus contraseñas a extraños

Plataformas piratas emiten eventos deportivos sin autorización. (Fotocomposición Infobae)

El inicio de una nueva ronda de la Conmebol Sudamericana ha renovado el interés de miles de seguidores del fútbol sudamericano, y muchos buscan alternativas para ver los partidos sin pagar suscripciones oficiales, recurriendo a aplicaciones como Fútbol Libre o Tarjeta Roja.

Estas aplicaciones y sitios web, que prometen acceso gratuito y sin restricciones a los partidos, se presentan como una opción tentadora para quienes quieren evitar los costos de los servicios legales, pero el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que utilizarlas expone a los usuarios a múltiples ciberataques.

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La instalación de estas apps piratas y el acceso a portales no autorizados puede derivar en consecuencias, como el robo de datos personales y el secuestro de la información almacenada en los dispositivos.

Qué riesgos existen al instalar aplicaciones como Fútbol Libre o Tarjeta Roja

Fútbol Libre es una de las apps que ocultan riesgos para los usuarios y sus dispositivos. (Foto: Fútbol Libre)

El INCIBE señala que los riesgos más frecuentes asociados a las apps maliciosas incluyen el robo de datos personales y la utilización del dispositivo infectado para actividades fraudulentas.

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Una de las amenazas más graves es la infección con ransomware: este tipo de software malicioso bloquea el acceso a las fotos, documentos u otros archivos y exige un pago para su recuperación.

El instituto describe: “Imagina que un día no puedes abrir las fotos de tu último viaje porque ha aparecido un mensaje en tu pantalla solicitando un pago para recuperarlas”. Este escenario puede originarse tras descargar una app infectada.

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Otra amenaza habitual es la ralentización del dispositivo y la aparición de anuncios no deseados. Muchas de estas aplicaciones redirigen a los usuarios a sitios web desconocidos, ya sea con fines publicitarios o para la recopilación de información privada.

Cómo pueden robar contraseñas o interceptar mensajes privados

Las aplicaciones piratas integran malware que infectan el dispositivo y acceden a datos sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de pérdida de privacidad se incrementa con la presencia de programas conocidos como keyloggers, que pueden registrar cada pulsación realizada en la pantalla del celular.

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El INCIBE explica que así, los ciberdelincuentes pueden obtener contraseñas bancarias, claves de acceso o cualquier otra información que se ingrese en el dispositivo.

No solo está en juego la privacidad de las contraseñas. Algunas aplicaciones maliciosas piden permisos para acceder a los mensajes de texto (SMS) recibidos. De esa manera, logran interceptar códigos de verificación enviados por servicios bancarios u otras plataformas.

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De qué forma identificar una app peligrosa antes de instalarla

Las aplicaciones ilegales provocan errores en el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El INCIBE sugiere prestar especial atención a la fuente de descarga de cualquier aplicación. Siempre sugiere optar por tiendas oficiales como Google Play o App Store, donde existen filtros y revisiones previas que detectan programas maliciosos.

Descargar apps desde enlaces desconocidos, tiendas no oficiales o sugerencias en redes sociales aumenta el riesgo de infección.

Otro aspecto fundamental es verificar los permisos que solicita la aplicación durante la instalación. Si una app de streaming deportivo pide acceso a la cámara, los contactos o la ubicación, conviene denegar estos permisos y buscar alternativas más seguras.

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Además, resulta útil revisar las opiniones y valoraciones de otros usuarios, así como consultar reseñas de expertos, para conocer la fiabilidad de la app.

Qué medidas de protección se pueden seguir

Es clave descargar todas las apps desde fuentes oficiales como Google Play Store y App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Para reducir el riesgo de infecciones, el INCIBE aconseja instalar únicamente aplicaciones desde las tiendas oficiales. Tanto Play Store como App Store aplican políticas estrictas de seguridad y retiran rápidamente aquellas apps detectadas como dañinas.

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Asimismo, mantener el dispositivo y todas sus aplicaciones actualizadas es otra estrategia esencial, porque las nuevas versiones suelen corregir vulnerabilidades previamente identificadas.

El uso de un antivirus o solución de seguridad de confianza ayuda a detectar y eliminar apps maliciosas, sumado a la realización periódica de copias de seguridad permite proteger la información personal frente a posibles pérdidas de datos causadas por malware, robo o daño físico del dispositivo.

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