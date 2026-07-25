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La provocación de Mauro Icardi con la China Suárez de paseo por Milán: “¿Algún juez me lo va a impedir?"

El futbolista se mostró con la actriz en una lujosa tienda de la ciudad italiana, mientras crece la polémica por el divorcio de Wanda Nara y la tenencia de sus hijas

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Mauro Icardi y la China Suárez en un nuevo escándalo mediático
Mauro Icardi y la China Suárez en un nuevo escándalo mediático

Mauro Icardi y la China Suárez son dos de las figuras más seguidas en las redes y como tales, cada paso en sus redes parece estar fríamente calculado. Desde que su relación se hizo pública, el futbolista y la actriz son observados por fanáticos y detractores, quienes siguen sus andanzas por el mundo y los escándalos con Wanda Nara. Ahora, mientras la situación entre el delantero y la empresaria parece alcanzar instancias decisivas, el universo digital fue una vez más el escenario en el que se disputa esta guerra fría.

Por estos días, tanto Mauro como Wanda se encuentran en Milán, mientras se debate su divorcio en los tribunales y a días del asalto en la casa de Lago Di Como, cuando las hijas de la expareja disfrutaban de unos días de descanso con sus hermanos y su abuela, Nora Colosimo. En este panorama, el delantero publicó una story desde una tienda de Louis Vuitton junto a una pregunta que no dejó lugar a interpretaciones

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“¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?", se preguntó, y sumó emojis para reforzar la ironía, El texto, superpuesto sobre una estantería iluminada con luz cálida donde letras decorativas con el monograma de la marca forman la palabra “MILANO”, parece una referencia directa al juez Leandro Hagopián, que interviene en la causa por la tenencia de sus hijas con Wanda Nara.

La foto de Mauro Icardi en Milán con un mensaje irónico
La foto de Mauro Icardi en Milán con un mensaje irónico

La segunda postal completó el cuadro y levantó la apuesta. Icardi publicó un collage de cuatro imágenes de la misma salida, con la China Suárez como protagonista: sentada en un sillón en medio de la tienda, posando en una silla amarilla rodeada de carteras en exhibición, y de pie frente a un espejo circular con apliques dorados y lentes de sol oscuros. La mención y el reposteo de la actriz sentenciaron una salida de compras con unos cuantos elementos simbólicos, algo habitual en las publicaciones de los bandos enfrentados.

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La escapada a Louis Vuitton no fue la primera postal que Icardi eligió compartir desde Italia. Días antes, el futbolista había publicado una foto de la China Suárez en la terraza de un exclusivo hotel frente al Lago di Como: anteojos de sol oscuros, remera blanca, cabello suelto y las montañas como fondo. La leyenda que eligió para acompañar la imagen fue “Un amore all’Italiana”, con la cuenta de su novia etiquetada y el emoji de una corona.

Todavía con un perfil bajo, la China reaccionó a ese posteo y aportó su toque de distinción que no necesita demasiadas explicaciones: dos copas de champagne a punto de chocarse. Todo había comenzado a bordo del avión que los llevó a Milán, con una selfie a pura sonrisa y la frase “El amor de mi vida”.

La China Suárez y Mauro Icardi de compras por Milan
La China Suárez y Mauro Icardi de compras por Milan

El trasfondo del viaje dista un poco del idilio que transmiten las fotografías. Las dos hijas que Icardi tiene con Wanda Nara permanecen en Milán desde el robo que sufrió la casa de campo de la empresaria en Galliate el 19 de julio, durante la final del Mundial 2026. Los ladrones se llevaron pasaportes y permisos de viaje de las niñas y de Constantino y Benedicto, dos de los niños que la empresaria tuvo con Maxi López.

Nora Colosimo, la mamá de Wanda, relató que un grupo de entre tres y cuatro ladrones ingresó por una ventana de la planta baja y fue directo a la habitación de la empresaria: “Lo sabían, porque fueron a ciegas. Subieron y se encontraron con dos escaleras: o tomabas la mano derecha o la mano izquierda. No dudaron, tomaron la correcta”. Las sospechas de la mujer se sostienen en que el botín fue selectivo: un bolso con los pasaportes y permisos de viaje de los cuatro niños, y dos carteras, mientras que relojes y dinero en efectivo quedaron intactos en la habitación.

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