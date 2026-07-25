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WhatsApp ahora ayuda a remodelar tu cocina o investigar un MBA: lo nuevo de Meta AI

La inteligencia artificial ahora proporcionar recomendaciones mucho más personalizadas, así como análisis más precisos

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Meta AI llevará estas funciones a WhatsApp en las próximas semanas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Meta AI llevará estas funciones a WhatsApp en las próximas semanas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta AI dejó de ser un chatbot común para convertirse en un asistente personal que planifica, ejecuta tareas y se conecta con el calendario y el correo del usuario.

La compañía anunció el 24 de julio de 2026 que las nuevas funciones, impulsadas por su modelo Muse Spark 1.1, ya están disponibles en la app de Meta AI y en meta.ai, y llegarán a WhatsApp en las próximas semanas.

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El cambio de fondo es conceptual: hasta ahora Meta AI respondía preguntas y generaba contenido. Con esta actualización, puede recibir una instrucción, trazar un plan, ejecutar los pasos necesarios y mantener al usuario informado sin que este tenga que volver a pedírselo.

Logotipo de Meta AI en un fondo negro, con un icono circular de ocho formas ovales en tonos rosa y violeta, y el texto Meta AI en blanco
Meta AI pasó de responder preguntas a gestionar tareas por cuenta del usuario. (Meta)

De chatbot a asistente que actúa

Si el usuario le dice a Meta AI que quiere remodelar su cocina, el asistente aprende su estilo, busca muebles y accesorios en Marketplace ajustados al presupuesto del usuario y envía un panel de inspiración visual con las opciones seleccionadas. Esta función de búsqueda en Marketplace está disponible por ahora en Estados Unidos.

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Lo mismo ocurre con otras tareas cotidianas. Si el usuario pide un plan de entrenamiento para su primera media maratón, Meta AI genera un calendario semanal adaptado a su disponibilidad y envía la rutina el día y a la hora que el usuario defina.

Para organizar una cena de cumpleaños, busca restaurantes y revisa el calendario del usuario para identificar una fecha libre antes de proponer opciones.

Una pantalla de teléfono móvil muestra la receta "California Sunshine Caprese" con duraznos, tomates, burrata y albahaca. Hay opciones de porciones y dietas
Para una cena de cumpleaños, Meta AI busca restaurantes y cruza disponibilidad en el calendario antes de sugerir opciones. (Meta)

El resumen diario y las tareas recurrentes

Meta AI también incorpora un resumen diario: revisa la agenda del usuario, detecta cruces de horarios o cambios de planes y entrega un reporte a la hora que el usuario prefiera. Las tareas se configuran una sola vez.

A partir de ahí, el asistente se encarga de ejecutarlas de forma continua: planificar el menú semanal, avisar sobre lanzamientos de productos de interés o entregar un reporte vespertino sobre temas que el usuario siga.

Investigación y presentaciones en minutos

Cuando el usuario necesita profundizar en un tema, evaluar programas de MBA, entender un mercado, comparar opciones de inversión, Meta AI sintetiza información de la web, incluidos artículos académicos y publicaciones de creadores en las plataformas de Meta, y produce un informe en minutos.

(Meta)
El asistente revisa la agenda cada día, detecta conflictos de horario y envía un reporte a la hora que el usuario elija. (Meta)

Si el usuario quiere convertir ese informe en algo visual, puede pedirle al asistente que genere una presentación de diapositivas.

El proceso no es unidireccional. Mientras Meta AI prepara un informe o un plan, el usuario puede intervenir en tiempo real para cambiar el enfoque, ajustar el tono o eliminar secciones.

Todo lo que el asistente genera (rutinas, presentaciones, paneles de inspiración) queda guardado en un mismo lugar para que el usuario lo consulte, desarrolle o comparta.

Cuándo llega a WhatsApp

El despliegue comenzó el 24 de julio en mercados seleccionados dentro de la app de Meta AI y en meta.ai. Meta informó que en las próximas semanas extenderá las funciones a más países y plataformas, entre ellas WhatsApp.

Captura de pantalla de un programa de chat con mensajes de Meta AI y un archivo DOCX. El texto describe un poema sobre un colibrí
En WhatsApp Web, Meta AI solo analiza mensajes, imágenes y documentos. (Meta)

La compañía también señaló que los usuarios que prefieran mayor privacidad tienen disponible la opción de chats de incógnito dentro de la app.

Qué puede hacer Meta AI en WhatsApp por ahora

Meta AI en WhatsAppgenera y edita imágenes a partir de descripciones de texto, tanto en chats individuales como grupales, en Android e iOS.

Con Muse Image, el sistema de inteligencia artificial de Meta, los usuarios pueden eliminar u añadir objetos en fotos existentes, combinar imágenes, insertar texto legible y personalizar composiciones mencionando contactos con “@”.

En WhatsApp Web, las capacidades se limitan al análisis de mensajes, imágenes y documentos: el asistente resume, interpreta y organiza información, pero no genera imágenes ni admite menciones en grupos. Esas funciones permanecen exclusivas de la aplicación móvil.

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