Joaquín Furriel contó cómo fue ver la final del Mundial con su novia española: “Una situación incómoda”

Joaquín Furriel y Marta Campuzano

Mientras atraviesa un gran presente profesional a bordo de su interpretación de Ricardo III, Joaquín Furriel vive su historia de amor, que por momentos es a distancia, con Marta Campuzano. El actor presentó a la abogada española en el último verano en Punta del Este y, si bien mantiene el bajo perfil, cada tanto da pequeñas muestras de su intimidad. Por caso, relató cómo vivió la final del Mundial, en una casa de tribunas divididas y emociones enfrentadas, pero con un respeto a salvo de las agresiones que se vivieron en las redes sociales.

El actor vio el partido decisivo en Palma de Mallorca en la casa de su hermano. “Fue muy interesante porque estaba mi hermano con un montón de amigos, todos argentinos de diferentes partes de Argentina, y los hijos, que son todos españoles, que ya nacieron acá. Algunos tenían la camiseta de Argentina y otros tenían la camiseta de España”, describió Furriel en diálogo con Catalina Dlugi para su programa de La Once Diez.

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En el caso de su novia, no hubo ambigüedad posible. “Marta es española, de Santiago de Compostela, ella todo el tiempo con la camiseta de España, alentando a España”, señaló el actor. Antes del pitazo inicial, el grupo acordó mantener el respeto: “Seamos respetuosos, somos dos países que nos queremos”, fue la consigna que transmitió. Pero el fútbol, admitió Furriel, tiene su propia lógica. “El folclore y lo emocional a veces te lleva a decir cosas que no tenés que decir”, reconoció, antes de hacer un análisis futbolero: “Fue una experiencia incómoda en lo futbolístico, porque me hubiera gustado que el partido hubiera sido de otra manera para nosotros y ni hablar el final”.

Joaquín Furriel con Marta Campuzano en Punta del Este: las primeras fotos oficiales (RSFotos)

El momento más tenso, aunque narrado con humor, lo protagonizó su sobrina española. “Era difícil para mí que mi sobrina se ponga a bailar y me hiciera algunos gestos cuando festejaba un gol. Me provocó”, contó. Y agregó que, en el arrebato final de la Albiceleste, planeó una revancha que no fue: “Dije, ‘por favor, que entre ahora, porque si entra me vuelvo y le bailo a ella’”.

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Sobre las versiones que circularon en redes sociales acerca de una supuesta campaña antiargentina tras la derrota, Furriel fue directo: no percibió nada de eso fuera de las pantallas. “Fuera de lo que hubiera ocurrido si hubiera sido al revés, del gaste, de lo que pasa con el fútbol, no sentí nunca un sentimiento antiargentino en ningún lugar del mundo”, dijo. Y aprovechó para cuestionar la distorsión que generan las redes: “Es hora de empezar a hablar de la vida de verdad, la vida que está fuera de las redes. Si no, parece que la realidad está ahí adentro y es mentira”.

Joaquín Furriel como Ricardo III, la obra que llevó de gira y que presentará a fin de año en el San Martín

La relación entre Furriel y Marta Campuzano, abogada española, se confirmó en octubre de 2025, cuando el actor la mencionó públicamente por primera vez en una entrevista en el mismo programa: “Estoy ya hace casi un año. Estamos juntos, como una relación a caballo“, dijo entonces. Él viaja a España por trabajo; ella también se mueve por el suyo. “Mientras haya un vuelo directo y uno lo pueda pagar, no hay complejidad”, explicó el actor, que tiene ciudadanía española y tiene a parte de su familia viviendo hace años en Palma de Mallorca. En enero pasado, la pareja fue fotografiada en Punta del Este, donde pasaron unos días juntos y fue la primera vez que se los vio públicamente.

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En el ámbito profesional, el actor tiene previsto cerrar su gira con la obra Ricardo III en Buenos Aires, en el teatro Martín Coronado, entre noviembre y parte de diciembre de este año. Viene de presentarse en Barcelona con dos funciones a sala colmada y se llevó unas ovaciones que todavía recuerda: “Fue un orgullo cuando nos invitaron y pudimos formar parte de su programación, donde hay compañías extraordinarias”, agradeció.