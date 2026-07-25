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Adiós al contador y secretaria: Facebook Marketplace crea Seller para hacer inventarios y finanzas

Esta nueva puede crear anuncios con inteligencia artificial y proporcionar informes de los artículos vendidos

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Facebook presentó Seller, su nueva app autónoma pensada para los vendedores de Marketplace. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Facebook presentó Seller, su nueva app autónoma pensada para los vendedores de Marketplace. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Meta lanzó Seller, la aplicación independiente de Facebook Marketplace diseñada para que los vendedores gestionen su inventario, mensajes y finanzas desde un solo lugar, sin necesidad de herramientas externas.

La app ya está disponible en la App Store para usuarios de 18 años o más en Estados Unidos.

La plataforma llega en el décimo aniversario de Facebook Marketplace, que comenzó como un espacio de compraventa dentro de grupos de Facebook y se convirtió en un canal donde se publican 430 millones de artículos al mes en todo el mundo.

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Para muchos de sus usuarios, ese canal dejó de ser un pasatiempo y se transformó en un negocio real.

Texto 'seller'. Iconos de redes sociales y comercio electrónico: corazón, signo más, bolsa de compras, likes y comentarios, moneda, emoji de corazón, menú de navegación
La herramienta llega justo cuando Marketplace sopla diez velas. (Meta)

Seller se sincroniza automáticamente con Facebook Marketplace: los listados existentes, el historial de ventas y los mensajes migran a la nueva app sin configuración adicional.

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Todo lo que el vendedor publique dentro de Seller aparece de manera simultánea en Marketplace, donde los compradores ya navegan.

Qué incluye la app y cómo funciona cada herramienta

La pantalla de inicio de Seller funciona como un panel de control operativo: muestra los artículos pendientes de envío, las conversaciones sin respuesta, los listados que requieren ajuste de precio y un resumen del rendimiento de ventas. El objetivo es que el vendedor sepa, al abrir la app, exactamente qué necesita atención.

La creación de listados incorpora inteligencia artificial de Meta: el vendedor sube fotos y el sistema completa de manera automática el título, la descripción, el precio sugerido y la categoría.

Dos pantallas de teléfono móvil muestran una aplicación. Una pantalla presenta una bandeja de entrada y la otra exhibe estadísticas de ventas y actividad
Al abrir Seller, el vendedor encuentra un tablero que le dice qué enviar, a quién responder, qué precio corregir y cómo van sus ventas. (Meta)

La función de publicación masiva permite crear varios listados a la vez, lo que reduce el tiempo de carga de inventario de forma considerable.

La gestión de inventario centraliza en una sola pantalla la posibilidad de ver, editar, volver a publicar y administrar todos los artículos activos.

La bandeja de entrada unificada organiza los mensajes de los compradores por artículo, de modo que cada conversación queda vinculada al listado correspondiente.

Los datos de rendimiento que entrega la app

El módulo de métricas de rendimiento muestra vistas, clics, hilos de mensajes y ventas cerradas por listado.

Un hombre sostiene una tarjeta de crédito con una mano frente a la pantalla desenfocada de una computadora portátil que muestra artículos de venta online.
Con los números sobre la mesa, el vendedor decide qué reponer, qué bajar y qué sacar del catálogo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esa información, el vendedor puede ajustar precios con base en datos reales y tomar decisiones sobre qué artículos reponer, retirar o relanzar.

Meta indicó que Seller está disponible en la App Store y que una versión web para quienes descarguen la app en iOS y Android se encuentra en fase de prueba. La compañía señaló que continuará desarrollando la aplicación a partir de la retroalimentación de la comunidad de vendedores.

10 años de Facebook Marketplace

Facebook Marketplace cumple diez años como la plataforma de compraventa de Meta que nació de una observación simple: los usuarios ya intercambiaban productos dentro de los grupos de Facebook, y la compañía decidió darles un espacio propio para hacerlo.

Lo que entonces generó escepticismo en la industria se convirtió en uno de los canales de comercio digital más activos del mundo.

Marketplace, el canal de compraventa de Meta, llega a su primera década. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Marketplace, el canal de compraventa de Meta, llega a su primera década. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Hoy, 430 millones de artículos y 44 millones de vehículos se publican cada mes en Marketplace a nivel global. Uno de cada tres adultos jóvenes en Estados Unidos usa la plataforma a diario, según datos de Meta.

Lo que comenzó como una feria de garaje digital creció hasta abarcar moda, electrónica, decoración del hogar y automóviles, con opciones tanto de compra local como de envío a domicilio.

Para celebrar el aniversario, Meta anunció Seller, una aplicación independiente que centraliza la gestión de inventario, mensajes con compradores y métricas de rendimiento en un solo lugar.

La compañía también adelantó que explora la posibilidad de que pequeños negocios listen sus productos en Marketplace. Tom Alison, director de Facebook, indicó que la expansión responde al mismo principio que sostuvo la plataforma desde el inicio: conectar personas reales entre sí.

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