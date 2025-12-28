Tecno

Ranking 2025: los 5 líderes de las ‘big tech’ mejor valorados por la IA

Para Gemini, Satya Nadella ocupa el primer puesto entre los directivos tecnológicos más destacados, mientras que, según ChatGPT, la máxima posición corresponde a Sundar Pichai

Gemini destaca no solo la visión, sino también la capacidad de gestión, innovación y adaptación. (Imagen ilustrativa Infobae)

En un año donde la inteligencia artificial ha redefinido la estrategia y el crecimiento de las grandes tecnológicas, surge la pregunta: ¿quiénes son los líderes más destacados en este contexto de innovación? Para responderla, se consultó a dos de los sistemas de IA más influyentes de la actualidad, Gemini y ChatGPT, sobre cuáles son los cinco ejecutivos mejor valorados entre las ‘big tech’.

Es pertinente señalar que cada asistente elaboró su propio ranking, reflejando distintos matices en la percepción del liderazgo y la transformación digital.

Ambas inteligencias artificiales analizaron el impacto de estos directores ejecutivos no solo en los resultados de sus empresas, sino también en su capacidad para anticipar tendencias, ejecutar innovaciones y posicionar a sus compañías en los primeros puestos de la carrera tecnológica global. El resultado ofrece una perspectiva comparativa sobre la relevancia y el peso estratégico de cada líder en la industria.

Satya Nadella se distingue por haber apostado tempranamente por OpenAI, impulsando así la transformación de Microsoft en el ámbito de la IA. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Los 5 líderes de las ‘big tech’, según Gemini

Desde la perspectiva de Gemini, el ranking de los líderes mejor valorados pone el foco en aquellos ejecutivos que han guiado a sus empresas a través de apuestas tempranas y transformaciones profundas en el campo de la inteligencia artificial. Gemini destaca no solo la visión, sino también la capacidad de gestión, innovación y adaptación ante las exigencias de un entorno competitivo y en constante evolución.

Entre los cinco líderes mejor posicionados según Gemini se encuentran:

  • Satya Nadella (Microsoft): Reconocido por su apuesta temprana por OpenAI y la integración de la IA generativa en todo el ecosistema Microsoft, con especial mención a la expansión de Copilot y la gestión de Azure.
  • Jensen Huang (Nvidia): Celebrado como el artífice de la revolución de la inteligencia artificial, ha transformado Nvidia en el pilar de los centros de datos globales y ha superado a otras grandes tecnológicas en valoración de mercado.
Jensen Huang es el cofundador, presidente y CEO de NVIDIA, la empresa líder en unidades de procesamiento gráfico (GPU). REUTERS/Evelyn Hockstein
  • Tim Cook (Apple): Destacado por la eficiencia operativa y la capacidad para mantener márgenes récord, consolidando a Apple como referente en hardware, servicios y, ahora, IA.
  • Sundar Pichai (Alphabet/Google): Valoración positiva por unificar los laboratorios de IA y consolidar a Google como empresa “AI-first”, además de impulsar el crecimiento sostenido de Google Cloud.
  • Mark Zuckerberg (Meta): Reconocido por liderar el renacimiento de Meta, apostando por IA de código abierto y logrando máximos históricos en el valor de la compañía gracias a la monetización de nuevos productos.
Mark Zuckerberg es un empresario y programador estadounidense, cofundador y CEO de Meta Platforms. REUTERS/Carlos Barria

Top 5 de ChatGPT: liderazgo integral en el ecosistema tecnológico

ChatGPT, por su parte, presenta una perspectiva que resalta la gestión integral de productos, la incorporación de inteligencia artificial en los servicios y la relevancia institucional de los líderes seleccionados. La lista elaborada por el modelo de OpenAI destaca a quienes han logrado conjugar innovación, ética y desempeño empresarial en un contexto altamente competitivo.

Los cinco líderes mejor valorados según ChatGPT son los siguientes:

  • Sundar Pichai (Alphabet/Google): Líder de un vasto ecosistema que abarca desde el buscador hasta la inteligencia artificial avanzada, ha impulsado la integración de IA en productos clave y servicios globales.
  • Satya Nadella (Microsoft): Reconocido por transformar Microsoft en una potencia en inteligencia artificial y computación en la nube, manteniendo el equilibrio entre innovación y crecimiento sostenible.
  • Jensen Huang (Nvidia): Figura central en la evolución de la inteligencia artificial gracias al dominio de sus GPUs en el entrenamiento de modelos y su relevancia en la economía digital.
  • Tim Cook (Apple): Referente en hardware y software, ha potenciado la adopción de IA en dispositivos y la computación espacial, con un fuerte enfoque en privacidad y experiencia de usuario.
Tim Cook es el CEO de Apple desde 2011, sucediendo a Steve Jobs. (Reuters)
  • Mark Zuckerberg (Meta): Destacado por su influencia en redes sociales, el desarrollo del metaverso y la apertura de modelos de lenguaje para nuevas plataformas de interacción digital.

Este doble enfoque, basado en los análisis de Gemini y ChatGPT, pone en relieve tanto las convergencias como las diferencias en la percepción de liderazgo dentro de las grandes tecnológicas, ofreciendo un panorama amplio sobre quiénes están marcando la pauta en la era de la inteligencia artificial.

