El emotivo momento de María Becerra con J Rei durante su show en Madrid: “Gracias por estas noches mágicas”

La cantante y su novio compartieron escenario en medio de la gira española (Instagram: María Becerra)

María Becerra cerró sus conciertos en Madrid con una escena que simboliza estos días de emociones intensas: invitó a su pareja, el rapero J Rei, al escenario de Noches del Botánico para cantar juntos “Mi amor”, el tema más íntimo de su álbum Quimera, donde retratan el momento más difícil que pasaron como pareja. Al terminar los shows, la cantante reposteó el momento en sus historias con un mensaje sin rodeos: “Gracias por compartir conmigo estas dos noches mágicas mi amor. Te amo con la vida”, acompañado de emojis de corazones.

La escena fue uno de los momentos de mayor carga emocional de una noche que ya venía cargada de sorpresas. El festival al aire libre del Real Jardín Botánico Alfonso XIII fue el escenario elegido por Becerra para presentar en vivo Quimera, el disco lanzado en noviembre de 2025 con sus cuatro alter egos: Jojo, Shanina, Maite y Gladys. La noche también incluyó otros invitados: la artista chilena Karteyes, con quien cantó “Lonely”, y el español Abraham Mateo, con quien presentó en vivo por primera vez “Así”, una colaboración inédita que pronto llegará a las plataformas.

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El momento con J Rei —cuyo nombre real es Julián Reininger— tuvo un peso diferente al resto de la noche. “Mi amor” cierra el álbum Quimera y nació de uno de los períodos más duros que atravesó la pareja: los dos embarazos ectópicos que sufrió Becerra durante 2025 y que pusieron en riesgo su vida. A fines de abril de ese año, la cantante fue internada de urgencia tras una hemorragia interna severa. El cuadro fue extremo: perdió más de la mitad de su sangre, debió recibir transfusiones y terminó internada en terapia intensiva e intubada. Fue Rei quien la llevó al hospital cuando comenzaron los primeros síntomas. Después de ese episodio, la pareja se retiró de la exposición pública para concentrarse en la recuperación física y emocional de la cantante.

Así presentaron María Becerra y J Rei la canción "Mi amor"

El proceso que siguió fue íntimo y gradual. Becerra eligió el arte como canal: en su cuenta secundaria compartió un cuadro que pintó sobre su útero, con símbolos de dolor, cirugía y esperanza, y confesó entre lágrimas que cada vez que intentaba terminarlo la desbordaba emocionalmente. Ese recorrido interno, que la artista mantuvo alejado de los medios durante meses, fue tomando forma hasta convertirse en música. El resultado fue “Mi amor”, una balada urbana con influencias de R&B donde ambos se muestran sin filtros frente a la pérdida y frente al otro.

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La letra no esquiva nada. “Yo siempre te amé, pero eso es al margen. Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”, canta Rei en uno de los versos más directos del tema, con una referencia explícita a los embarazos que no pudieron continuar. En otro tramo, él canta: “Vos sos La Nena de Argentina, pero para mí la mujer de mi mundo”. La canción también incluye la línea “Nuestras flores se secaron de raíz y ahora son cicatriz”, que condensa en una imagen el duelo que atravesaron juntos.

Abraham Mateo fue otro de los invitados de María Becerra

La presencia de su novio tuvo lugar en un contexto particular para la cantante. Becerra se encontraba en medio de una gira española cargada de simbolismo: días antes, había cantado el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, vestida con un traje celeste con capa, faja blanca y sol dorado. Tras la consagración de la selección europea en ese torneo, circularon en redes sociales mensajes de hostilidad hacia los argentinos, a lo que muchos usuarios denominaron “campaña anti Argentina”.

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Fue en ese clima que la artista llegó a España, donde en su primera parada en el BARTS Festival de Barcelona alzó la bandera argentina frente al público. Antes de iniciar la gira, había publicado en sus redes: “No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto”.