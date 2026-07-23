Steam regala 6 juegos gratis para PC que puedes conservar para siempre

Steam añade dos juegos para quedarse para siempre y seis para jugar gratis por tiempo limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam suma dos juegos gratuitos y permanentes a su biblioteca, junto a seis títulos adicionales disponibles para jugar sin costo por tiempo limitado.

La plataforma de Valve activó la modalidad Free to Keep para Yet Another Zombie Defense HD y el pack de contenido descargable The Mound: Omen of Cthulhu – Lost Explorers’ Swords Pack, dos propuestas que los usuarios pueden reclamar ahora y conservar en su biblioteca sin fecha de vencimiento.

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Yet Another Zombie Defense HD, lanzado en 2017 por el estudio Awesome Games Studios, es un shooter de defensa contra zombies en perspectiva cenital donde los jugadores construyen su base durante el día y la defienden de oleadas de no-muertos por la noche.

Yet Another Zombie Defense HD es un juego de disparos contra zombis visto desde arriba. (Steam)

Admite juego cooperativo en línea de hasta cuatro usuarios en tres modos: Defensa, Sin fin y Duelo a muerte, y cuenta con soporte de Steam Workshop para mapas y modelos de personajes personalizados.

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El segundo título permanente es el pack Lost Explorers’ Swords Pack para The Mound: Omen of Cthulhu, el juego cooperativo de terror del estudio ACE Team.

El contenido descargable, que incluye dos skins de espadas ornamentadas, se ofrece de forma gratuita como bonificación para los primeros compradores del juego base, cuyo precio habitual es USD 29,99. La oferta vence el 29 de julio. Quienes no posean el juego base no podrán reclamar el pack.

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El Lost Explorers' Swords Pack es contenido descargable del juego de terror cooperativo de ACE Team. (Steam)

Seis juegos para jugar gratis hasta el 27 de julio

La modalidad Free Weekend de Steam pone a disposición seis títulos adicionales que pueden jugarse sin costo hasta el 27 de julio.

A diferencia de los títulos Free to Keep, estos juegos desaparecen de la biblioteca al cierre del período promocional, aunque todos cuentan con descuento activo para quienes quieran adquirirlos.

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Killing Floor 3, de Tripwire Interactive, es el último capítulo de la serie de shooters cooperativos de oleadas ambientada en un futuro distópico, con mejoras en el movimiento, progresión de personajes y una IA enemiga más agresiva respecto a sus predecesores.

Killing Floor 3 es la entrega más reciente de la saga cooperativa de oleadas de Tripwire Interactive. (Steam)

ICARUS, del creador de DayZ, es un juego de supervivencia por sesiones para hasta ocho jugadores en el que los participantes descienden a un planeta alienígena hostil para completar contratos, recolectar recursos y escapar antes de que se acabe el tiempo.

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Entre misiones, los jugadores regresan a la órbita para gastar sus ganancias en mejoras permanentes.

Wild Assault, del estudio Combat Cat Studio, es un shooter táctico en tercera persona en acceso anticipado, disponible desde el 28 de mayo de 2026, con héroes antropomórficos, cada uno con armas y habilidades de movimiento propias.

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Unrailed 2: Back on Track, de Indoor Astronaut, es un juego cooperativo de construcción de vías ferroviarias donde los jugadores deben mantener el tren en movimiento mientras sortean obstáculos impredecibles.

Unrailed 2: Back on Track es un juego cooperativo donde los jugadores tienden vías de tren. (Steam)

Firefighting Simulator: Ignite, de Weltenbauer Software, pone a los jugadores en el rol de bomberos que responden a emergencias que van desde incendios domésticos hasta desastres industriales, solos o en cooperativo de hasta cuatro personas.

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METAL GEAR SOLID - Master Collection Version, de Konami, es la recopilación de las entregas clásicas de la saga de sigilo y espionaje táctico. Lanzada el 24 de octubre de 2023, acumula un 83% de valoraciones “Muy positivas” sobre más de 2.600 reseñas.

En qué otra plataforma encontrar juegos gratis para PC

La Epic Games Store es la alternativa más popular a Steam para obtener juegos gratuitos en PC. La tienda de Epic Games rota un título diferente cada jueves y lo entrega de forma permanente: basta con reclamarlo durante la semana en que está disponible para conservarlo en la biblioteca sin costo adicional.

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Esta semana, la plataforma ofrece Foretales, un juego de cartas narrativo con múltiples finales, disponible sin cargo hasta el 30 de julio. Para acceder, solo se necesita una cuenta activa en Epic Games Store y hacer clic en el botón ‘Obtener’ en la página del título.