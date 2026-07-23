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Quién le da voz a Huntrix, qué canciones aparecen en Las guerreras K-pop y más preguntas de Google

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami prestan sus voces cantadas a los temas del filme, entre ellos Golden

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Las guerreras k-pop
Google la posicionó como la película más buscada de 2025 en su informe anual El año en búsquedas. (Netflix)

Las Guerreras K-pop es la película animada más popular de Netflix. La protagoniza el grupo ficticio de pop coreano Huntrix, cuyos tres personajes son Rumi, Mira y Zoey.

En la versión en inglés, el reparto de voces se divide entre actuación hablada y canto:

  • Rumi (la líder): voz hablada por Arden Cho, actriz de Teen Wolf, y voz cantada por EJAE.
  • Mira: voz hablada por May Hong y voz cantada por Audrey Nuna.
  • Zoey: voz hablada por Ji-young Yoo y voz cantada por Rei Ami.
EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami prestan sus voces cantadas a los personajes del filme. REUTERS/Mike Blake
EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami prestan sus voces cantadas a los personajes del filme. REUTERS/Mike Blake

En el doblaje para España, Blanca Hualde —conocida como Neri— presta su voz a Rumi, Claudia Caneda a Zoey y Lourdes Montes a Mira.

En la versión latinoamericana, Azul Bötticher —quien también interpreta los temas cantados del personaje—, Tatul Bernodat y Karin Zavala asumen los tres roles.

A pesar de que la película ya cumplió un año de su estreno, a Google todavía acuden los fanáticos a realizar consultas sobre el título de Netflix y Sony.

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A continuación, recopilación de las preguntas más frecuentes de Google con sus respuestas.

Un año después de su estreno, el título sigue generando búsquedas activas en Google. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo
Un año después de su estreno, el título sigue generando búsquedas activas en Google. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

Qué canciones aparecen en Las guerreras K-pop

Las canciones que aparecen en Las guerreras K-pop son:

  • Golden de Huntrix (ganó un premio Oscar por mejor canción original) .
  • How It’s Done de Huntrix.
  • Takedown de Huntrix
  • Strategy de Twice.
  • Soda Pop del otro grupo ficticio Saja Boys.
  • Your Idol de Saja Boys.
Netflix confirmó una secuela del filme. (Netflix)
Netflix confirmó una secuela del filme. (Netflix)

Qué tan cierto es que Las guerreras K-pop tendrán secuela

Es totalmente cierto que Las guerreras K-pop tendrán una secuela. Esto ya lo confirmó Netflix.

Como cineasta coreana, me siento muy orgullosa de que el público quiera más de esta historia coreana y de nuestros personajes coreanos. Hay mucho más en este mundo que hemos construido y me emociona poder mostrarlo. Este es sólo el principio”, dijo Maggie Kang, guionista y directora de la película.

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Qué premios Oscar ganó la película Las guerreras K-pop

Las Guerreras K-pop ganó dos premios Oscar en la 98ª entrega de los Premios de la Academia, celebrada el 15 de marzo de 2026:

  • Mejor Película Animada.
  • Mejor Canción Original por Golden.
La película se alzó con dos Oscar en la 98ª edición de los Premios de la Academia. REUTERS/Carlos Barria
La película se alzó con dos Oscar en la 98ª edición de los Premios de la Academia. REUTERS/Carlos Barria

Golden se convirtió en la primera canción de K-pop en ganar un Oscar. Durante la ceremonia, las voces cantantes del grupo ficticio HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami) interpretaron el tema en vivo mientras el público agitaba light sticks en la sala.

Los directores Maggie Kang y Chris Appelhans, junto a la productora Michelle L.M. Wong, recibieron el galardón a Mejor Película Animada. Kang, de ascendencia coreana, hizo historia como la primera persona de ese origen en ganar en esa categoría.

Las guerreras K-pop en Google

El fenómeno de Las Guerreras K-pop también se manifestó en Google. Según el informe El año en búsquedas 2025 del buscador, la película fue la más buscada del año, tres de sus canciones integraron el Top 10 anual y el título ocupó el segundo puesto en tendencias generales.

Google Trends, por su parte, registró que los personajes de la película coparon los cinco primeros lugares entre los disfraces de Halloween más buscados de 2025.

La cinta es la película animada más vista en la historia de Netflix. REUTERS/Francis Mascarenhas
La cinta es la película animada más vista en la historia de Netflix. REUTERS/Francis Mascarenhas

El éxito se trasladó a la música con igual fuerza. La banda sonora oficial permaneció dos semanas en el primer puesto del Billboard 200, superó los 15.000 millones de reproducciones en todo el mundo y se posicionó como la banda sonora más escuchada de la década.

Impulsadas por los fans, las canciones se agregaron a más de 17.000 listas de reproducción, mientras que los temas de los grupos ficticios HUNTR/X y Saja Boys superaron en conjunto los 1.000 millones de reproducciones en Spotify y YouTube.

Golden se mantuvo 18 semanas en el primer lugar del Billboard Global 200, igualando el récord de permanencia en la cima de esa lista, y lideró durante ocho semanas el Billboard Hot 100.

Con ese desempeño, se convirtió en la primera canción de un grupo femenino de K-pop en alcanzar ese puesto y en el número uno más longevo de un grupo femenino en lo que va del siglo.

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