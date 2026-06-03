MacBook Neo supera en ventas iniciales al MacBook Air M5 tras su lanzamiento

Los envíos del MacBook Neo experimentaron un incremento considerable a partir de principios de abril de 2026. REUTERS/Shannon Stapleton

El reciente lanzamiento del MacBook Neo de Apple ha generado un impacto en el mercado de portátiles, alcanzando cifras de ventas que superaron a las del MacBook Air M5 en sus primeras semanas.

Este resultado, respaldado por los datos de la consultora IDC, revela que el MacBook Neo logró distribuir más de un millón de unidades en el trimestre de su debut, posicionándose como un producto clave en la estrategia de Apple para captar nuevos segmentos de usuarios y fortalecer su presencia en mercados donde históricamente tenía menor penetración.

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Ventas iniciales del MacBook Neo frente al MacBook Air M5

Durante el trimestre que finalizó en marzo, Apple distribuyó 1,1 millones de unidades del MacBook Neo, de acuerdo con las cifras compartidas por IDC a TechCrunch. En comparación, el MacBook Air M5 vendió más de 900.000 unidades en su propio trimestre de lanzamiento, mientras que el MacBook Pro M5 alcanzó las 550.000 unidades en el mismo periodo.

Apple distribuyó 1,1 millones de unidades del MacBook Neo. REUTERS/Shannon Stapleton

Un factor relevante detrás de este logro es el corto margen de tiempo en el que el Neo estuvo disponible. Según Navkendar Singh, vicepresidente asociado de IDC, la comercialización del portátil comenzó a mediados de marzo, lo que significó que solo estuvo en el mercado durante unas tres semanas dentro del trimestre reportado.

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Singh precisó que los envíos del MacBook Neo experimentaron un incremento considerable a partir de principios de abril, señalando una aceleración en la demanda que superó las expectativas iniciales de la compañía.

Estos datos reflejan que el MacBook Neo logró superar a su par directo, el MacBook Air M5, en el periodo inicial, a pesar de contar con menor visibilidad temporal.

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El MacBook Air M5 incluye de forma estándar un almacenamiento base de 512 GB SSD, el cual es el doble de rápido que la generación anterior. (Composición Infobae: REUTERS/Shannon Stapleton / Apple)

Estrategia de precio y segmentación de mercado del MacBook Neo

Presentado a inicios de marzo con un precio de salida de 599 dólares, el MacBook Neo se ubicó aproximadamente un 45% por debajo del valor inicial del MacBook Air de entrada. Esta diferencia de precio fue clave para que el dispositivo resultara más accesible a un público más amplio.

El MacBook Neo mantiene muchas de las características de diseño premium de los portátiles de Apple, como el chasis de aluminio y una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas. No obstante, para alcanzar el segmento de precio más bajo, se incorporaron ciertos cambios, entre ellos el uso de un chip A18 Pro en lugar de los procesadores de la serie M y la oferta de 8 GB de memoria en el modelo base.

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La respuesta del mercado a esta estrategia fue positiva desde el inicio. Singh subrayó que la demanda del Neo superó las previsiones en varios países, destacando el caso de la India, donde los minoristas enfrentaron dificultades para abastecer el inventario disponible.

La MacBook Neo destaca por incorporar el potente chip A18 Pro (el mismo procesador del iPhone 16 Pro). (Apple)

En la India, el precio de lanzamiento fue de 69.900 rupias, equivalentes a unos 733 dólares, mientras que el MacBook Air básico parte de las 119.900 rupias, alrededor de 1.260 dólares.

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El atractivo del valor ofrecido por el Neo se vio potenciado por el contexto del aumento en los precios de los portátiles con Windows, lo que generó una demanda “muy alta”, según palabras de Singh citadas por el medio mencionado en párrafos anteriores.

Penetración internacional y nuevos usuarios para Apple

De acuerdo con las cifras de IDC, el 44% de las unidades distribuidas del MacBook Neo durante el trimestre de marzo se enviaron a Estados Unidos. En la India, los envíos alcanzaron cerca de 18.000 unidades, a pesar de que el dispositivo solo estuvo disponible algunas semanas en ese país durante el periodo analizado.

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Presentado a inicios de marzo con un precio de salida de 599 dólares. APPLE

Este desempeño internacional refuerza la importancia estratégica del Neo para Apple. Según David Naranjo, director asociado de Counterpoint Research, la relevancia de este portátil va más allá de sus resultados comerciales inmediatos.

Naranjo sostuvo que el Neo está permitiendo a Apple expandir su base de usuarios, llegando a personas que adquieren un Mac por primera vez y participando en segmentos de precios donde antes la marca tenía poca representación.

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La capacidad del MacBook Neo para competir en franjas de precio más bajas representa un cambio significativo en la política de producto de Apple.

En el periodo que culminó en marzo, Apple logró colocar en el mercado 1,1 millones de ejemplares de su nueva computadora portátil. REUTERS/Abdul Saboor

Durante el anuncio de resultados trimestrales en abril, el CEO Tim Cook reconoció públicamente la respuesta positiva de los clientes hacia el MacBook Neo. Cook señaló que Apple había alcanzado un récord de nuevos usuarios de Mac en el trimestre de marzo, atribuyendo parte de ese logro al éxito del Neo.

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El ejecutivo también admitió que la empresa enfrentó desafíos de abastecimiento tras el lanzamiento del dispositivo, motivados por la elevada demanda. Este escenario obligó a la compañía a ajustar su logística y distribución para responder a las necesidades del mercado, especialmente en regiones donde la disponibilidad fue limitada en las primeras semanas.