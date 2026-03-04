MacBook Neo y MacBook Air M5: comparación detallada de potencia, autonomía, diseño y precio

El MacBook Air M5, por su parte, incorpora un chip aún más potente. (Composición Infobae: REUTERS/Shannon Stapleton / Apple)

Con la llegada del MacBook Neo, Apple redefine su gama de entrada al ofrecer un portátil más asequible y compacto, abriendo la puerta a nuevos usuarios que antes solo contemplaban opciones con Windows. Frente al MacBook Air M5, este nuevo modelo plantea una alternativa interesante, aunque con diferencias notables en rendimiento, autonomía y conectividad.

Procesador y rendimiento: Apple A18 Pro frente a M5

El MacBook Neo estrena el chip Apple A18 Pro, proveniente del iPhone 16 Pro, con seis núcleos de CPU, cinco de GPU y 16 de motor neuronal. Este procesador está orientado al uso cotidiano y tareas generales, superando en rendimiento al M1 y situándose cerca del M5 en pruebas de núcleo único.

El MacBook Air M5, por su parte, incorpora un chip aún más potente, con 10 núcleos de CPU y hasta 10 de GPU, pensado para usuarios que requieren más capacidad en edición de video, fotografía y multitarea avanzada.

El MacBook Neo apuesta por colores más vivos y juveniles. REUTERS/Shannon Stapleton

Ambos modelos integran la arquitectura Apple Silicon, pero el Neo está claramente enfocado en quienes buscan un portátil rápido para las funciones esenciales, sin necesidad de potencia extrema.

Diseño y pantalla: diferencias en estilo y calidad visual

El diseño marca otro punto de contraste. El MacBook Neo apuesta por colores más vivos y juveniles, con una paleta que incluye tonos como rosa nube, cítrico e índigo, trasladando parte de la identidad visual del iPad al portátil. El MacBook Air M5, en cambio, mantiene una estética más profesional y sobria.

En pantalla, ambos ofrecen paneles Liquid Retina de 13 pulgadas y brillo de 500 nits, pero el Neo se conforma con gama cromática sRGB, mientras que el Air M5 ofrece P3 y tecnología True Tone, lo que resulta en colores más precisos y menor fatiga visual. Para tareas creativas exigentes, esta diferencia puede ser determinante.

La batería del MacBook Air M5 logra hasta 15 horas de navegación web. (Apple)

Autonomía y métodos de carga: duración y flexibilidad

La batería del MacBook Air M5 logra hasta 15 horas de navegación web, mientras que el Neo alcanza 11 horas. Es una brecha apreciable en jornadas largas de trabajo o estudio.

Además, el Air M5 incorpora carga MagSafe, que permite dejar los puertos Thunderbolt 4 libres, mientras que el Neo recurre a USB-C para cargar, ocupando uno de sus dos puertos disponibles.

Puertos, conectividad y uso cotidiano

El MacBook Neo cuenta con dos puertos USB-C (uno USB 3 y otro USB 2) y un jack de 3,5 mm, pero solo el puerto izquierdo permite conectar un monitor externo. En la práctica, esto limita la versatilidad, especialmente si se utilizan periféricos o se necesita cargar el equipo al mismo tiempo.

El MacBook Neo está disponible en una gama de colores vibrantes: plata, rosa nube, cítrico e índigo. APPLE

El MacBook Air M5 destaca con dos puertos Thunderbolt 4, soporte para dos monitores y carga independiente por MagSafe, adaptándose mejor a entornos profesionales o multitarea.

En conectividad inalámbrica, el Neo incorpora Wi-Fi 6E, suficiente para la mayoría de hogares, mientras que el Air M5 incluye Wi-Fi 7, más preparado para el futuro.

Cámara, audio y experiencia multimedia

En el apartado multimedia, el MacBook Neo equipa una cámara FaceTime HD de 1080p y sistema de dos altavoces, suficiente para videollamadas y consumo ocasional de contenido.

El Air M5 mejora la experiencia con una cámara de 12 MP compatible con Center Stage y un sistema de cuatro altavoces con audio espacial, además de tres micrófonos para mayor claridad en reuniones y grabaciones.

El MacBook Air M5 ofrece mayores capacidades de almacenamiento. (Apple)

Precio y público objetivo de cada modelo

El MacBook Neo parte de los 699 euros para el modelo de 256 GB, situándose como la opción más asequible en la gama Mac. El MacBook Air M5 comienza en 1.199 euros y ofrece mayores capacidades de almacenamiento, memoria RAM y funciones avanzadas.

El Neo es ideal para quienes buscan un portátil ligero y colorido para tareas diarias, navegación y ofimática, mientras que el Air M5 está dirigido a usuarios que requieren más potencia, autonomía y conectividad para trabajo creativo o profesional.