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Apple diría adiós al MacBook Neo de 256 GB: ¿el fin del portátil más barato?

Este modelo tiene un costo inicial de 599 dólares. La versión de 512 GB tiene un precio 100 dólares mayor

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Las diferencias entre los nuevos portátiles de Apple marcan el tipo de usuario y el uso recomendado para cada modelo. (Fotocomposición Infobae)
El MacBook Neo es el portátil más económico de Apple, con un precio inicial de USD 599. (Fotocomposición Infobae)

Apple podría estar a punto de retirar del mercado el MacBook Neo de 256 GB, su portátil más asequible de 599 dólares y uno de los más populares gracias a la combinación de precio competitivo, buen rendimiento y calidad de construcción.

La decisión, según el analista Tim Culpan, responde al aumento de costes en componentes clave como los chips A18 Pro y la memoria DRAM, que han encarecido la producción y reducido los márgenes de beneficio para la compañía.

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La elevada demanda del MacBook Neo ha llevado a Apple a solicitar a TSMC una producción adicional de chips A18 Pro.

Está disponible en dos versiones: 256 GB y 512 GB, esta última con Touch ID en el teclado. REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo
Está disponible en dos versiones: 256 GB y 512 GB, esta última con Touch ID en el teclado. REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo

Para cumplir con los plazos, TSMC entregaría núcleos idénticos a los del iPhone 16 Pro, aunque Apple podría desactivar parte del hardware mediante software para mantener la homogeneidad entre los distintos lotes de portátiles.

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Sin embargo, este ajuste supondría un aumento de los costes, ya que la capacidad de fabricación de chips de 3 nanómetros es limitada y la DRAM continúa encareciéndose en todo el sector tecnológico.

De concretarse la retirada, Apple solo ofrecería el modelo de 512 GB, cuyo precio es 100 euros superior al de la versión de entrada, pero sin una subida explícita del precio base.

MacBook Neo incorpora el procesador A18 Pro, que ofrece alto rendimiento y eficiencia energética. REUTERS/Shannon Stapleton
MacBook Neo incorpora el procesador A18 Pro, que ofrece alto rendimiento y eficiencia energética. REUTERS/Shannon Stapleton

Esta estrategia, ya utilizada en otras líneas de producto como el Mac mini y el Mac Studio, permitiría a la compañía evitar reacciones negativas asociadas a un aumento directo de precios.

Actualmente, el MacBook Neo de 256 GB sigue disponible en la tienda online de Apple por 699 euros, aunque las entregas sufren demoras de varias semanas debido a la alta demanda tanto en España como en Estados Unidos y otros mercados.

Si finalmente desaparece el modelo de 256 GB, Apple podría compensar a los usuarios con nuevos colores para la versión de 512 GB.

Por ahora, la información es extraoficial y la marca mantiene ambas configuraciones a la venta, pero el posible adiós al portátil más barato de la gama marcaría un cambio relevante para quienes buscan acceder al ecosistema Mac con una inversión inicial más baja.

El equipo promete hasta 16 horas de autonomía y cuenta con dos puertos USB-C. REUTERS/Shannon Stapleton
El equipo promete hasta 16 horas de autonomía y cuenta con dos puertos USB-C. REUTERS/Shannon Stapleton

Qué características tiene el MacBook Neo

La MacBook Neo es la portátil más económica de Apple, disponible desde USD 599 con Magic Keyboard integrado y 256 GB de almacenamiento. También existe una versión de 512 GB con Touch ID, cuyo precio es de USD 699.

Ambos modelos se presentan en cuatro colores: plateado, índigo, rosado y amarillo claro.

El corazón de la MacBook Neo es el procesador A18 Pro, que permite un rendimiento ágil para tareas diarias y aplicaciones de inteligencia artificial. Este chip garantiza un encendido veloz, apertura rápida de aplicaciones y multitarea eficiente.

Manos de una persona sosteniendo un ordenador portátil amarillo con la pantalla encendida mostrando formas abstractas verdes y amarillas
Su pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas brinda imágenes nítidas y colores precisos. (Apple)

Según Apple, ofrece hasta un 50% más de rendimiento que la PC más vendida con Intel Core Ultra 5 y triplica la velocidad en funciones de inteligencia artificial.

La pantalla es Liquid Retina de 13 pulgadas, sin notch, con alta resolución y colores precisos. El equipo promete hasta 16 horas de autonomía y cuenta con dos puertos USB-C, además de un conector de auriculares ubicado en el lateral izquierdo. No incluye carga MagSafe.

El diseño actualizado emplea la mayor proporción de materiales reciclados utilizada hasta ahora por Apple y presenta una carcasa de aluminio resistente y liviana.

Incluye Magic Keyboard, trackpad Multi-Touch y audio compatible con Dolby Atmos y Audio Espacial. REUTERS/Shannon Stapleton
Incluye Magic Keyboard, trackpad Multi-Touch y audio compatible con Dolby Atmos y Audio Espacial. REUTERS/Shannon Stapleton

Incluye el teclado Magic Keyboard y un trackpad Multi-Touch, junto a una cámara de 1080p, micrófonos de alta calidad y altavoces con soporte para Audio Espacial y Dolby Atmos.

Opera con macOS, integrando funciones avanzadas de privacidad, aplicaciones preinstaladas y sincronización directa con iPhone para copiar contenido o continuar conversaciones.

La MacBook Neo, silenciosa al no incluir ventilador, está pensada para quienes buscan rendimiento, portabilidad y autonomía en un formato accesible dentro del ecosistema Apple.

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