Cómo proteger tu celular Android de hackers, apps falsas y robo de cuentas

Celulares Android cuentan con herramientas de seguridad.

Los celulares con sistema operativo Android continúan siendo uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes debido a la enorme cantidad de información personal, financiera y laboral que almacenan. Ante el crecimiento de amenazas como el malware móvil, las aplicaciones falsas y el robo de cuentas, especialistas en ciberseguridad recomiendan reforzar las medidas de protección para evitar fraudes y filtraciones de datos.

Los ataques dirigidos a dispositivos Android evolucionaron durante los últimos años y hoy pueden incluir desde espionaje silencioso hasta robo de contraseñas bancarias o secuestro de cuentas de mensajería.

Frente a este panorama, expertos aconsejan mantener el celular actualizado, activar funciones de seguridad avanzadas y evitar instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales.

Un dedo toca la pantalla de un móvil Android, generando un efecto visual de potencia y energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Malware, phishing y apps falsas: las amenazas más comunes

Uno de los mayores riesgos actuales es el malware móvil, un tipo de software malicioso diseñado para infiltrarse en el dispositivo sin que el usuario lo note.

Algunos programas pueden grabar la pantalla, acceder a mensajes privados, activar cámaras o micrófonos y capturar información bancaria. En muchos casos funcionan en segundo plano y no generan señales evidentes de infección.

Otra amenaza frecuente es el phishing, una técnica que utiliza páginas web, correos o mensajes falsos para engañar a los usuarios y robar contraseñas, códigos de verificación o datos financieros.

También crecieron las aplicaciones fraudulentas que prometen mejorar el rendimiento del celular, desbloquear funciones premium o editar fotografías, pero en realidad incluyen spyware oculto.

Google recomienda descargar apps desde su tienda oficial. (Google)

El robo de cuentas sigue aumentando

Los especialistas alertan además sobre el incremento del robo de cuentas de mensajería y redes sociales.

En aplicaciones como WhatsApp, los delincuentes utilizan ingeniería social, mensajes falsos o incluso técnicas de clonación de SIM para obtener acceso a las cuentas.

Una vez dentro, los atacantes suelen pedir dinero a contactos cercanos o utilizar la cuenta comprometida para expandir nuevas estafas.

Por qué las aplicaciones piratas representan un gran peligro

Descargar APK modificados desde páginas externas continúa siendo una de las prácticas más riesgosas para los usuarios Android.

Muchos de estos archivos contienen malware oculto diseñado para controlar el dispositivo, mostrar publicidad maliciosa o espiar actividad privada.

Por ese motivo, los expertos recomiendan instalar aplicaciones únicamente desde la tienda oficial Google Play Store y revisar cuidadosamente las valoraciones y permisos solicitados.

Descargar APKs puede causar robo de datos en tu celular Android. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/r/File Photo

Un juego, una calculadora o una aplicación de linterna no deberían pedir acceso permanente a contactos, ubicación, cámara o micrófono.

La importancia de actualizar el sistema operativo

Mantener actualizado Android es una de las medidas más importantes para proteger el dispositivo. Las actualizaciones de seguridad corrigen vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por hackers para acceder al celular.

Google incorporó nuevas funciones de protección durante los últimos años, incluyendo herramientas capaces de detectar comportamientos sospechosos o bloquear aplicaciones peligrosas automáticamente.

Las herramientas de seguridad que incluye Android

Entre las funciones más importantes se encuentra Google Play Protect, que analiza aplicaciones instaladas en busca de amenazas.

El sistema operativo también incorporó protección contra enlaces maliciosos, navegación segura en Chrome y restricciones para conexiones USB cuando el celular permanece bloqueado.

Android ofrece varias medidas de protección. (Google)

Otra función destacada es el Advanced Protection Mode, orientado a usuarios que necesitan un nivel extra de seguridad frente a ataques sofisticados.

Contraseñas fuertes y autenticación en dos pasos

Los especialistas recomiendan activar la autenticación en dos factores en servicios de correo electrónico, redes sociales y aplicaciones bancarias.

Esta función añade una segunda barrera de seguridad incluso si la contraseña principal es robada o filtrada.

También aconsejan utilizar contraseñas únicas y complejas, combinando letras, números y símbolos, además de evitar reutilizar la misma clave en múltiples plataformas.

El desbloqueo mediante huella digital o reconocimiento facial también ayuda a reducir accesos no autorizados en caso de pérdida o robo del celular.

Utilizar contraseñas para mantener tu dispositivo Android seguro.

El riesgo oculto de las redes WiFi públicas

Las conexiones WiFi gratuitas continúan siendo uno de los puntos más vulnerables para los usuarios móviles. Algunas redes falsas son creadas específicamente para interceptar contraseñas, sesiones activas y datos financieros.

Por ello, los expertos recomiendan evitar operaciones bancarias, pagos o acceso a información sensible mientras se utiliza una red pública desconocida.

También sugieren desconfiar de enlaces enviados por desconocidos o mensajes que soliciten códigos de verificación urgentes.

La prevención sigue siendo la mejor defensa

Con el aumento de amenazas digitales dirigidas a celulares Android, la prevención se convirtió en el principal mecanismo de protección.

Actualizar el dispositivo, revisar permisos, utilizar autenticación en dos pasos y evitar aplicaciones piratas son medidas básicas que pueden reducir considerablemente el riesgo de sufrir ataques, robo de cuentas o pérdida de información personal.