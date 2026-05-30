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Publicidad política en 2026: por qué algunos candidatos son invisibles y otros dominan las redes sociales

El algoritmo de las redes sociales se ajusta a tus intereses y a tu comportamiento: las publicaciones con las que interactúas, tu edad, tu ubicación y muchas otras señales

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Ilustración en acuarela de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, con una urna electoral de madera y cristal transparente al fondo.
Esto puede pasar con punteros como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, o con otros candidatos como Sergio Fajardo y Claudia López. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto de la jornada electoral presidencial de 2026 en Colombia, es posible que hayas notado que, al navegar por redes sociales o hacer búsquedas en internet, ciertos candidatos te aparecen con más frecuencia que otros.

Esto puede ocurrir con punteros como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, e incluso con otros candidatos como Sergio Fajardo y Claudia López, entre otros.

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Esto no significa que tus algoritmos hayan sido intervenidos; al contrario, están funcionando de acuerdo con tus intereses, tu ubicación, las publicaciones con las que has interactuado recientemente, tu grupo de edad e incluso las páginas que has visitado.

Los algoritmos se ajustan a tus intereses, consideran tu ubicación y evalúan tus interacciones recientes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los algoritmos se ajustan a tus intereses, consideran tu ubicación y evalúan tus interacciones recientes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para ejemplificarlo, es algo similar a cuando buscas una prenda en un comercio electrónico: si el correo que usas allí es el mismo que tienes vinculado a alguna red social, es probable que luego te aparezcan anuncios relacionados.

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Como ocurre con cualquier publicidad, la decisión de adquirir un producto es tuya. Con tu voto pasa lo mismo: tenlo presente.

Cómo funcionan los algoritmos en redes sociales

Los algoritmos en redes sociales usan distintos datos para ordenar y recomendar publicaciones. El objetivo es mostrarte contenido que el sistema considera relevante para ti, según tu actividad y el contexto en el que navegas.

En Facebook, la empresa explica que cada vez que abres la app el sistema aplica cuatro pasos. El objetivo es decidir qué contenido probablemente te interese. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
En Facebook, la empresa explica que cada vez que abres la app el sistema aplica cuatro pasos. El objetivo es decidir qué contenido probablemente te interese. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En Facebook, por ejemplo, la plataforma explica que cada vez que abres la app el sistema sigue un proceso de cuatro pasos para responder a una pregunta: qué contenido es más probable que te interese.

Cómo decide Facebook qué te muestra

Inventario: qué contenido hay disponible.

En primer lugar, el sistema reúne un “inventario” de publicaciones candidatas: lo que compartieron tus amigos y las páginas que sigues. El tipo de contenido que aparece también depende del espacio que estés usando dentro de Facebook (por ejemplo, el feed o la pestaña “Video”).

Señales: qué datos analiza sobre la publicación y el contexto.

Luego, el algoritmo evalúa una gran cantidad de señales. Entre ellas:

  • quién publicó la historia;
  • cuándo se publicó;
  • detalles del entorno de visualización, como la hora y la velocidad de la conexión a internet.
Un joven sonríe viendo su celular con contenido de "Elecciones Colombia 2026" en una mesa exterior, con un bus TransMilenio rojo y personas en una calle.
Con esas señales, el sistema calcula la probabilidad de que interactúes con una publicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Predicciones: qué probabilidad hay de que interactúes.

Con esas señales, el sistema estima qué tan probable es que interactúes con cada publicación. Por ejemplo, predice:

  • si comentarías una historia;
  • si dedicarías tiempo a leerla;
  • si verías un video completo;
  • si indicarías que te resultó informativa.

Puntuación: cómo ordena el feed.

Por último, el algoritmo asigna una puntuación de relevancia a cada publicación y ordena el feed en función de ese valor. En ese cálculo incorpora probabilidades como:

  • clics;
  • tiempo de lectura o visualización;
  • “Me gusta”, comentarios y compartidos;
  • que te resulte informativa;
  • que sea clickbait;
  • que lleve a una web de baja calidad.
En Instagram, cada sección (feed, Explorar y Reels) usa un sistema distinto. Ese orden cambia según cómo uses la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
En Instagram, cada sección (feed, Explorar y Reels) usa un sistema distinto. Ese orden cambia según cómo uses la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Instagram: no existe un único algoritmo

En Instagram, debes tener en cuenta que no hay un solo algoritmo que decida todo lo que ves. Cada sección de la app (el feed, “Explorar” y Reels) tiene su propio sistema de clasificación, que se ajusta según cómo la uses.

TikTok: pruebas iniciales y ampliación por desempeño

En TikTok, cuando un usuario sube un video, el sistema suele mostrarlo primero a un subconjunto pequeño de usuarios. Si esas personas lo miran completo o lo comparten, la plataforma tiende a ampliarlo a más usuarios con intereses similares.

Ese ciclo puede repetirse varias veces: si el rendimiento inicial es bajo, el alcance se reduce.

X: ordenamiento con predicciones de interacción

En X, el feed se ordena con modelos que estiman la probabilidad de que cada publicación genere acciones como respuestas, clics, reproducciones de video o tiempo de lectura. Con esas previsiones, el sistema ajusta el orden de manera dinámica para maximizar la retención de los usuarios.

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