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Las cuentas gratuitas de X ya no podrán publicar de forma ilimitada: este es el nuevo tope diario

La red social de Elon Musk redujo drásticamente el límite de publicaciones para cuentas sin verificación

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X empieza a limitar las publicaciones en cuentas gratuitas.
X empieza a limitar las publicaciones en cuentas gratuitas.

X comenzó a aplicar nuevos límites para las cuentas gratuitas y ya no permitirá publicar de forma prácticamente ilimitada dentro de la plataforma. Según la información actualizada en el Centro de Ayuda oficial, los usuarios que no paguen una suscripción ahora solo podrán realizar hasta 50 publicaciones y 200 respuestas por día.

La medida representa uno de los cambios más drásticos implementados por la red social desde la llegada de Elon Musk y refuerza la estrategia de priorizar funciones y ventajas para las cuentas verificadas de pago.

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El nuevo límite comenzó a llamar la atención durante los últimos días, después de que numerosos usuarios reportaran problemas para seguir publicando normalmente tanto en X como en foros de Reddit.

Muchos aseguraban que la plataforma les mostraba errores al intentar publicar nuevos mensajes, incluso sin haber alcanzado niveles extremos de actividad.

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FILE PHOTO: A 3D-printed miniature model of Elon Musk and xAI logo are seen in this illustration created on February 16, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: A 3D-printed miniature model of Elon Musk and xAI logo are seen in this illustration created on February 16, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De 2.400 publicaciones a solo 50

Hasta ahora, el límite oficial para cuentas gratuitas era considerablemente más alto.

X permitía realizar hasta 2.400 publicaciones diarias, una cifra que, aunque difícil de alcanzar para la mayoría de personas, ofrecía un margen prácticamente ilimitado para usuarios intensivos.

Con la nueva política, el cambio es radical. Las cuentas gratuitas quedan limitadas a:

  • 50 publicaciones por día
  • 200 respuestas diarias

Aunque el número sigue siendo elevado para usuarios ocasionales, el ajuste afecta directamente a cuentas muy activas, creadores de contenido, administradores de comunidades y personas que utilizan la plataforma de forma intensiva.

This photograph shows the logo of the X app (formerly Twitter) on September 05, 2025 in Paris, France.
This photograph shows the logo of the X app (formerly Twitter) on September 05, 2025 in Paris, France.

Por ahora, X no publicó un comunicado oficial explicando los motivos del cambio ni anunció formalmente la actualización. Sin embargo, la información ya aparece reflejada dentro de la documentación de soporte de la plataforma.

Además, varios usuarios confirmaron que la aplicación comienza a mostrar avisos cuando se alcanza el nuevo límite diario.

La estrategia de Musk para impulsar las suscripciones

Desde que Elon Musk compró Twitter y lo transformó en X, la plataforma modificó profundamente su modelo de negocio.

La compañía pasó de priorizar el crecimiento abierto de usuarios a impulsar un sistema donde muchas funciones relevantes quedan reservadas para quienes pagan la suscripción premium.

Entre las ventajas exclusivas para cuentas verificadas aparecen:

  • Mayor visibilidad de publicaciones
  • Acceso a herramientas avanzadas
  • Monetización de contenido
  • Publicaciones más largas
  • Menor cantidad de anuncios
  • Prioridad en respuestas y búsquedas

Al mismo tiempo, varias funciones para cuentas gratuitas comenzaron a limitarse progresivamente.

Por eso, numerosos usuarios interpretan que el nuevo tope diario forma parte de una estrategia más amplia para presionar indirectamente a los usuarios gratuitos a contratar una suscripción.

X suspende las cuentas de usuarios que usaban Tweetdeck.
X suspende las cuentas de usuarios que usaban Tweetdeck. (Foto: X)

X asegura que busca reducir spam y bots

Algunos medios especializados sostienen que la decisión también podría estar relacionada con los esfuerzos de X para combatir el spam automatizado y la actividad de bots dentro de la plataforma.

Las redes sociales enfrentan desde hace años problemas vinculados con cuentas falsas que generan publicaciones masivas, manipulan tendencias o difunden contenido automatizado.

Reducir drásticamente el número de publicaciones permitidas podría ayudar a limitar parte de esa actividad. Sin embargo, varios usuarios cuestionan que la medida termine afectando más a personas reales que a sistemas automatizados sofisticados.

La falta de explicaciones públicas por parte de X también alimentó críticas entre quienes consideran que la plataforma continúa restringiendo funciones esenciales para usuarios que no pagan.

FOTO DE ARCHIVO. Logo de X en un iPhone en Galway, Irlanda. 24 de julio de 2023. REUTERS/Clodagh Kilcoyne
FOTO DE ARCHIVO. Logo de X en un iPhone en Galway, Irlanda. 24 de julio de 2023. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Más restricciones para usuarios gratuitos

El nuevo límite de publicaciones se suma a otros cambios implementados en los últimos meses. Desde la llegada de Musk, X modificó el sistema de verificación, redujo herramientas disponibles para terceros y comenzó a priorizar económicamente el modelo de suscripción.

La compañía también incorporó funciones vinculadas a inteligencia artificial, contenido de video largo y monetización para creadores, muchas de ellas reservadas para usuarios premium. Mientras tanto, las cuentas gratuitas enfrentan cada vez más restricciones y menor alcance orgánico dentro de la plataforma.

Aunque 50 publicaciones diarias siguen siendo suficientes para la mayoría de usuarios comunes, el cambio marca otro paso importante en la transformación de X hacia un ecosistema donde pagar por la plataforma comienza a ser cada vez más relevante para mantener visibilidad y actividad constante.

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