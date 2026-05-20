Oscar Zarich, jefe del Ejército: “Siempre uno espera mayor presupuesto, pero con lo asignado sabemos qué hacer y lo hacemos bien”

Nuevos vehículos blindados Stryker y tanques TAM modernizados fueron clave en los ejercicios militares de la Patagonia Argentina

Con el traslado de vehículos y efectivos a más de 2.000 kilómetros de distancia, el Ejército Argentino ejecutó en la Patagonia el Operativo Kekén. El objetivo fue asegurar la integridad del territorio nacional y entrenar a las tropas en ambientes geográficos desafiantes. Oscar Zarich, teniente general y jefe del Ejército contó en Infobae Al Mediodía la importancia logística de la operación y la proyección estratégica que demanda el territorio.

“En trenes se transportaron alrededor de 90 vehículos. Salieron desde Córdoba y desde Buenos Aires, llegaron hasta el sur de la provincia de Río Negro, y de ahí se llevó la gran masa de los vehículos por transportadores. En total habrán recorrido alrededor de 2.000 kilómetros”.

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El ejercicio incluyó el despliegue de unidades y material logístico entre Córdoba, Buenos Aires y el sur del país. Se movilizaron alrededor de 90 vehículos a través de trenes, camiones y aviones. Las maniobras se realizaron en la localidad de Sarmiento, provincia de Chubut, con el apoyo de la Fuerza Aérea Argentina.

El Ejército Argentino desplegó el Operativo Kekén en la Patagonia con 90 vehículos y apoyo de la Fuerza Aérea

La magnitud de la movilización implicó la participación de vehículos blindados Stryker, tanques TAM modernizados, artillería TAM VCA de 155 milímetros, unidades SK-105 en el sur, y la utilización de helicópteros transportados en aviones Hércules C-130. Gran parte del recorrido, de aproximadamente 780 kilómetros desde la estación Darwin (Río Negro) hasta Sarmiento, se completó mediante transporte por camión y tren.

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Zarich subrayó la importancia logística de la operación y la proyección estratégica que demanda el territorio argentino: “Esto va más allá de la capacidad que tiene una unidad y se puso también en ejecución el transporte multimodal. Hablamos de transporte ferroviario, automotor a rueda y también participó la Fuerza Aérea con transporte aéreo, llevando personal y medios, como fue un helicóptero UH”.

Modernización de medios y cooperación internacional

El operativo reciente permitió poner a prueba la adquisición de nuevos vehículos y equipos, como los blindados Stryker y la serie de ejercicios denominados CANDÚ y Atlántica, desarrollados en diferentes provincias y en cooperación con las fuerzas armadas de Estados Unidos. Argentina participará como observador en los ejercicios NANOOK en Canadá, donde se entrenarán capacidades en climas árticos.

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La logística militar incluyó transporte multimodal entre Córdoba, Buenos Aires, Río Negro y Chubut, recorriendo más de 2.000 kilómetros

Oscar Zarich remarcó la continuidad y la intensificación de las maniobras en distintos escenarios: “Este tipo de ejercicios se vienen replicando desde hace dos años con mayor intensidad, desplazando una gran cantidad de medios y personal a distancias considerables”.

Además, resaltó el carácter estratégico de la región patagónica por sus recursos hídricos y energéticos: “Es un reservorio de agua dulce, como el lago Musters, que abastece a Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia. Es un área de interés para nosotros y para todos los argentinos”.

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Recursos, presupuesto y desafíos

El jefe del Ejército admitió la dificultad que implica sostener y renovar el material en función del presupuesto: “La guerra es un negocio caro”. Durante el operativo, se emplearon 14 camiones cisterna para abastecer los vehículos. El TAM consume aproximadamente tres litros de combustible por kilómetro recorrido.

El Operativo Kekén puso a prueba la cooperación internacional con países como Estados Unidos y la participación argentina como observador en Canadá

Respecto a la inversión estatal, Zarich afirmó: “Es el menor presupuesto que el Estado asigna a la jurisdicción y con eso estamos haciendo lo que ven”. Reconoció también: “Siempre uno espera mayor presupuesto, pero dentro del presupuesto asignado, sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos bien”.

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El proceso de modernización incluye proyectos como el TAM 2C-A2 y la incorporación progresiva de vehículos Unimog: “Este viernes están llegando los primeros ocho. Sobre fin de año, cuarenta más y el año que viene está previsto que entre otra tanda de dieciséis vehículos más”.

Personal, formación y vocación

El teniente repasó los requisitos y el perfil del personal militar: para ingresar a la escuela de suboficiales, se exige título secundario, y actualmente existe la posibilidad de obtener una tecnicatura a distancia. La incorporación de nuevos efectivos se mantiene estable: “La misma cantidad que decide voluntariamente dejar la fila del ejército es la misma cantidad de hombres y mujeres que deciden ingresar”.

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El seguimiento médico y el bienestar del personal, junto con la retención de efectivos y salario, son desafíos prioritarios para la fuerza militar argentina

Entre otras cosas, el jefe del Ejército indicó que la relación entre la sociedad y las fuerzas armadas mostró una recuperación en los últimos años. “Nosotros nos debemos a la comunidad. Aumentar la capacidad de instrucción y capacitación del personal, sea en el conurbano bonaerense o en el terreno, requiere la misma preparación”.

Salario, retención y salud mental

El salario del personal militar es una preocupación constante. Zarich manifestó: “Si es deseable que cobrara más el personal. Es un tema de preocupación y de ocupación”. En relación a la retención de efectivos, aclaró: “Hacemos todo el esfuerzo posible para garantizar una capacitación y evolución profesional dentro de la fuerza de la mano del mayor bienestar posible”.

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Sobre la salud mental, el jefe del Ejército reconoció la importancia de un seguimiento cercano: “Hay una junta médica con especialistas que sigue este tipo de casos durante meses hasta determinar si el personal puede reinsertarse o debe dejar la fuerza”. Precisó que el grupo etario más afectado oscila entre los 25 y 30 años, pero no se detectó un incremento respecto a años anteriores.

La participación argentina en misiones internacionales de paz, como en Croacia, Haití y Chipre, continúa vigente. Zarich lo resumió: “El ejército se creó en 1810. Atraviesa altibajos, pero sigue funcionando como parte indisoluble del Estado y vamos a seguir profundizando la recuperación de capacidades”.

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