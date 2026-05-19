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X restringe el número de publicaciones de cuentas no verificadas a 50 por día

Las nuevas restricciones de la red social de Elon Musk establecen un máximo de 200 respuestas al día para cuentas gratuitas, sin posibilidad de exceder el tope sin pagar suscripción

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La plataforma conocida antes como Twitter fue adquirida por Elon Musk. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La plataforma conocida antes como Twitter fue adquirida por Elon Musk. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La red social X ha introducido límites estrictos para quienes poseen una cuenta no verificada, restringiendo la cantidad diaria de publicaciones originales a cincuenta y las respuestas permitidas a 200.

Esta medida, implementada recientemente, se justifica por “aliviar la carga de trabajo de los sistemas internos” y minimizar tanto el tiempo de inactividad como la aparición de páginas de error, según precisa la última actualización del Centro de Ayuda oficial de la red social de Elon Musk.

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De esta forma, los usuarios de la red social que deseen superar estos contingentes deberán optar por una suscripción de pago.

Cómo cambia el uso de X para cuentas no verificadas

La plataforma X impone un límite de cincuenta publicaciones diarias para cuentas no verificadas, afectando el alcance de usuarios sin suscripción. (Foto: Europa Press)
La plataforma X impone un límite de cincuenta publicaciones diarias para cuentas no verificadas, afectando el alcance de usuarios sin suscripción. (Foto: Europa Press)

Previo a este cambio, el propio Centro de Ayuda de X permitía hasta 2.400 publicaciones al día para cuentas no verificadas, sin detallar limitaciones específicas para las respuestas.

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La modificación, realizada sin anuncios oficiales y trasladada silenciosamente a la documentación interna, reduce drásticamente el uso para quienes no abonan el servicio e introduce intervalos de control más acotados.

Los límites no se aplican de forma continua, sino en bloques de media hora cada uno, lo que restringe aún más la dinámica de interacción. La empresa atribuye la decisión a razones técnicas vinculadas con el mantenimiento del servicio.

Qué otras restricciones ha puesto la red social X en su interfaz

Las nuevas restricciones de X establecen un máximo de doscientas respuestas al día para cuentas no verificadas, sin posibilidad de exceder el tope sin abonar el servicio. (Foto: Europa Press)
Las nuevas restricciones de X establecen un máximo de doscientas respuestas al día para cuentas no verificadas, sin posibilidad de exceder el tope sin abonar el servicio. (Foto: Europa Press)

Sumado a los nuevos topes para publicaciones y respuestas, X mantiene vigentes otras restricciones para cuentas no verificadas, como un máximo diario de 400 seguidores y un límite estructural de cinco mil cuentas seguidas.

Los mensajes directos, por su parte, continúan limitados a 500 envíos diarios, cifras que no han sido objeto de ajuste, de acuerdo con la información recogida en el Centro de Ayuda de la plataforma.

Esta política distingue explícitamente entre cuentas verificadas y no verificadas en X. Las cuentas no verificadas conservan acceso gratuito pero con estos límites estrictos, mientras que la suscripción de pago otorga el beneficio de incrementar o eliminar las restricciones en el volumen y frecuencia de interacción.

Cuáles novedades ha implementado la red social X para beneficio de sus usuarios

La introducción de la pestaña de Historial en la aplicación de X para iOS centraliza marcadores, 'me gusta', videos y artículos leídos para mejorar la experiencia del usuario. (Foto: Europa Press)
La introducción de la pestaña de Historial en la aplicación de X para iOS centraliza marcadores, 'me gusta', videos y artículos leídos para mejorar la experiencia del usuario. (Foto: Europa Press)

Junto con los límites diarios, X ha incorporado una herramienta de gestión llamada “pestaña de Historial” para los usuarios de iOS. Esta función centraliza el acceso a marcadores, publicaciones a las que se ha dado “me gusta”, videos y artículos leídos o guardados, facilitando el manejo del contenido personal.

Según publicó en la misma plataforma Nikita Bier, jefa de producto de X, el propósito radica en “ofrecer una mejor manera de llevar un registro de todo tu contenido favorito y volver a las cosas que quieras terminar de leer o ver más tarde”.

La actualización sustituye el antiguo botón de Marcadores y reorganiza el menú lateral izquierdo de la aplicación. Ahora, los usuarios encuentran cuatro apartados principales: Marcadores, Me gusta, Videos y Artículos.

La sección de Historial es de carácter privado y únicamente visible por el titular de la cuenta, lo que refuerza el compromiso de X con la confidencialidad de la actividad del usuario, en consonancia con las tendencias actuales en el sector tecnológico.

Qué consecuencias trae la llegada del Historial a X

La nueva función de Historial en X es privada y solo accesible por el titular de la cuenta, reforzando la confidencialidad de la actividad del usuario en la plataforma. (Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)
La nueva función de Historial en X es privada y solo accesible por el titular de la cuenta, reforzando la confidencialidad de la actividad del usuario en la plataforma. (Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

Con la introducción del Historial, X aborda uno de los problemas recurrentes de la plataforma: la volatilidad del contenido. El ritmo acelerado en ciclos de noticias o debates virales provoca que publicaciones, videos o artículos se pierdan rápidamente en el flujo constante.

La nueva función actúa como sistema de recuperación estructurada, facilitando que los usuarios accedan de forma centralizada al contenido con el que interactuaron, sin recurrir a búsquedas manuales o desplazamientos extensos en el historial.

Asimismo, el despliegue de la pestaña de Historial se integra en una estrategia de largo plazo de X orientada a conformar un ecosistema de contenido multiformato. En los últimos años, la red social impulsó la publicación de artículos extensos y promovió el consumo de video.

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