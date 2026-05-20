Impactante incendio en la autopista 25 de mayo: un micro se prendió fuego a la altura de Parque Chacabuco

Un micro de larga distancia se incendió en el kilómetro 1 de la Autopista 25 de Mayo

Un incendio afectó a un micro de larga distancia que circulaba sin pasajeros sobre la autopista 25 de Mayo, a la altura del kilómetro 1, en sentido al centro de CABA. Fue cerca del barrio porteño de Parque Chacabuco. Los choferes fueron atendidos por inhalación de humo, según indicó el SAME.

El fuego se extendió de forma generalizada por la unidad, lo que motivó el traslado inmediato de efectivos de los Bomberos de la Ciudad. No hubo heridos de gravedad.

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Según afirmó Alberto Crescenti, director del SAME, en diálogo con TN: “Hay cinco unidades nuestras, estamos atendiendo a los dos choferes por inhalación de humo”.

Un micro de larga distancia se prendió fuego en la autopista 25 de mayo

Según le confirmaron fuentes oficiales a Infobae, los colectiveros lograron salir por sus propios medios, antes de que el fuego acapare la totalidad del micro. Permanecieron afuera, a la espera de los bomberos.

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El foco alcanzó dimensiones de 16 metros de largo por 3 metros de ancho y 5 metros de alto. Para combatirlo, el personal desplegó dos líneas de mangueras de 38 milímetros y un divergente de 63 milímetros, en un trabajo coordinado para contener las llamas antes de que el siniestro se propagara hacia otros vehículos o infraestructura de la vía, indicaron a este medio.

La columna de humo generada por el incendio en Parque Chacabuco fue visible en varios barrios de Capital y viralizada por redes sociales

La ausencia de pasajeros en el colectivo de larga distancia al momento del incidente evitó que la situación derivara en víctimas. La unidad se encontraba en circulación por la mano hacia el centro cuando las llamas tomaron el vehículo por completo.

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En cuanto al tránsito, la mano sentido al centro quedó cortada mientras se despliega el operativo de los bomberos. Primero fue para apagar las llamas y ahora ya se encuentra en la etapa de enfriamiento y remoción.

Bomberos de la Ciudad desplegaron dos líneas de mangueras para controlar el fuego, que alcanzó dimensiones de hasta 16 metros de largo

Los conductores que se dirigen en sentido contrario, pueden circular con normalidad, aunque se solicitó que sea con precaución por la cantidad de humo que quedó en el ambiente, que quitó visibilidad.

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Tanto los automovilistas como los vecinos de la zona de Parque Chacabuco se sorprendieron por la inmensa columna de humo que apareció sobre el cielo. Parte de ellos grabaron la situación y compartieron las imágenes en redes sociales, que rápidamente se viralizaron por la magnitud del episodio.

Los choferes del colectivo incendiado fueron atendidos por inhalación de humo y lograron salir por sus propios medios sin heridas graves

“El humo se extiende hacia la otra mano”, agregó Crescenti en TN, sobre los peligros que podría generar para los conductores que van en dirección a la provincia de Buenos Aires.

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El antecedente de otro accidente en la autopista 25 de Mayo que terminó con la muerte de un policía

El choque en la esquina de Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero, en el barrio porteño de Flores, justo bajo la Autopista 25 de Mayo, desató una secuencia de hechos que terminó con la muerte de un agente de la Policía de la Ciudad.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, el suceso ocurrió sobre la Autopista 25 de Mayo, en la mano hacia el centro, entre San Pedrito y Carabobo. En ese tramo, un camión perdió el control y golpeó la defensa metálica de la autopista, una estructura de hierro que data de varios años atrás y que actualmente está en proceso de sustitución por barreras de concreto.

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El antecedente del accidente bajo la autopista 25 de Mayo incluyó la muerte de un policía tras la caída de un cartel por el choque de un camión

El impacto desprendió un cartel señalizador que cayó desde unos ocho metros de altura sobre la calle inferior. En la esquina de Membrillar y Recuero, el fragmento metálico golpeó a un policía que prestaba servicio en la comisaría ubicada justo bajo el paso elevado. El agente murió a raíz del impacto de forma casi inmediata.

La situación no terminó allí. El conductor del camión no detuvo la marcha tras el accidente y continuó por la autopista con el vehículo visiblemente deteriorado. Un patrullero, al tanto de lo sucedido, salió en su búsqueda y lo interceptó a la altura de Avenida Boedo. Según reportó TN, el chofer quedó demorado en ese punto.

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Las fuentes policiales consultadas confirmaron que el agente fallecido pertenecía a la seccional emplazada debajo de la autopista.