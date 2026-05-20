“El día en que el miedo cambió de lado”: El Salvador y el CECOT llegan hoy a las pantallas en documental de Brasil

Las cámaras de Brasil Paralelo viajaron a El Salvador para comprender cómo el país superó a las facciones criminales (Cortesía Brasil Paralelo).

El Salvador vuelve a colocarse en el centro del debate internacional, pero esta vez a través de las pantallas. Este miércoles 20 de mayo se estrena a nivel mundial el documental “El Salvador: El día en que el miedo cambió de lado”, una ambiciosa producción de la reconocida productora brasileña Brasil Paralelo.

El reportaje promete ofrecer una mirada profunda, sin filtros ni prismas ideológicos, sobre la radical transformación del país centroamericano y el funcionamiento de su megaprisión, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

PUBLICIDAD

La producción audiovisual centra su tesis en una metamorfosis que muchos consideran un milagro político y otros un experimento controversial. Quienes transitan hoy en día por las calles de El Salvador difícilmente pueden imaginar la realidad de hace apenas cuatro años.

En aquel entonces, el territorio nacional estaba fragmentado y controlado en casi un 80% por bandas criminales conocidas como “Maras”.

PUBLICIDAD

Estos grupos aterrorizaban a la población civil, controlaban el comercio mediante la extorsión y disputaban hectáreas de tierra a base de sangre.

De registrar las tasas de homicidios más altas del planeta, El Salvador ha dado un vuelco estadístico sin precedentes. Hoy, el país presume de tener un índice de criminalidad inferior al de naciones como Canadá, consolidándose según las métricas gubernamentales como el lugar más seguro del hemisferio occidental.

PUBLICIDAD

El eje central de este cambio ha sido el modelo de seguridad pública del presidente Nayib Bukele, caracterizado por la implementación del Régimen de Excepción y la edificación del CECOT, considerada la prisión de máxima seguridad más grande del mundo.

Un documental que muestra cómo una nación dominada por facciones criminales logró revertir la situación e hizo que el miedo cambiara de bando.

El largometraje se transmitirá de forma completamente gratuita hoy en un evento en directo. Para el público en Brasil, la cita es a las 20:00 horas, lo que equivale a las 17:00 horas (5:00 PM) en el horario de El Salvador.

PUBLICIDAD

La productora ha enfatizado que la gratuidad del material estará sujeta estrictamente a la conexión en vivo durante su estreno.

Voces oficiales y el debate por los Derechos Humanos

El tráiler oficial del documental anticipa la participación de figuras clave dentro del gabinete de Bukele y la política salvadoreña. Entre los entrevistados destacan el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro; y el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara.

PUBLICIDAD

Sin embargo, uno de los mayores atractivos de la propuesta de Brasil Paralelo es su búsqueda de equilibrio periodístico. La producción ha dejado claro que la pieza no se limita a replicar la narrativa oficial del oficialismo. Las cámaras también recogieron los testimonios de periodistas independientes, figuras de la oposición y críticos acérrimos de la estrategia de seguridad.

Gustavo Villatoro, ministro de Justicia de El Salvador, explica la lógica detrás de la creación del CECOT, la prisión de máxima seguridad diseñada para ser el destino final de los miembros de pandillas que aterrorizaban al país.

De igual manera, el documental plantea una interrogante incómoda pero inevitable para el público sudamericano: ¿Podría aplicarse en Brasil lo sucedido en El Salvador? Con grandes urbes brasileñas lidiando con el narcotráfico y el crimen organizado, las lecciones positivas y negativas del modelo de Bukele generan un enorme interés y polarización.

PUBLICIDAD

Entre el elogio internacional por el desmantelamiento de las pandillas y la condena de organismos internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos, “El día en que el miedo cambió de lado” busca que el espectador comprenda la verdadera magnitud de lo que ocurre dentro de las fronteras salvadoreñas.

La cita es esta tarde. Una oportunidad para mirar desde adentro los pasillos del CECOT y evaluar, con datos y testimonios de ambos lados de la balanza, el precio y el beneficio de la paz social.

PUBLICIDAD