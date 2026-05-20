Economía

Después de la miel, la Argentina también agotó el 100% de la cuota para exportar huevos hacia la Unión Europea

Tras la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y el bloque europeo, los productores aceleraron las ventas

Guardar
Google icon
Huevo
Las ventas al bloque europeo alcanzaron las 333 toneladas- crédito Depositphotos

Luego de que los exportadores de miel agotaran el primer cupo sin aranceles, Argentina alcanzó la totalidad de la cuota asignada para enviar huevos a la Unión Europea, a 15 días de la entrada en vigencia del acuerdo comercial.

“Las ventas al bloque europeo alcanzaron las 333 toneladas. Son huevos procedentes de distintas granjas de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires que pasan por la planta de procesamiento para luego ser distribuidos por el viejo continente”, detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X.

PUBLICIDAD

“Detrás de este nuevo logro del campo argentino hay mucho trabajo de los productores, inversiones, mejora en la competitividad local y apertura de mercados. Profundizar el comercio con la Unión Europea y avanzar en acuerdos que reduzcan aranceles es fundamental para que las empresas argentinas puedan exportar más y mejor”, agregó.

Vale mencionar que un informe de la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA) subrayó que la región produce cerca de 196 mil millones de huevos por año, lo que representa el 13% de la producción mundial y confirma el peso latinoamericano en el mercado global. Brasil y México lideran en volumen productivo, mientras que Argentina y Colombia se consolidan como principales consumidores y productores.

PUBLICIDAD

Argentina y Colombia se consolidan como principales consumidores y productores de huevos
Argentina y Colombia se consolidan como principales consumidores y productores de huevos

También detalló que América Latina exporta apenas el 0,8% de su producción. Brasil concentra el 34,7% de las exportaciones regionales, seguido por República Dominicana con el 30,9%. Argentina ocupa el tercer lugar, con el 13,86%, mientras que México representa el 12,56%. El resto de los países mantiene participaciones menores en el comercio internacional, como Paraguay, Honduras, Perú y Colombia, todos con cuotas inferiores al 3 por ciento.

El boom de las ventas de huevos a la Unión Europea no es aislado: los productores de miel agotaron toda la cuota del Mercosur en cuestión de horas.

El 3 de mayo partió desde Concordia, Entre Ríos, el primer cargamento de miel argentina con destino a Alemania. Este envío, que totalizó 20.986 kilogramos, fue comprado por la importadora alemana Langnese Honig GmbH & Co. Antes del nuevo acuerdo, la miel argentina enfrentaba un arancel del 17,3 por ciento.

El régimen contempla cupos en aumento: entre mayo y diciembre de 2026 se asignaron 5.000 toneladas libres de arancel, de las cuales 1.400 toneladas ya fueron exportadas en la primera etapa. A partir del 1° de julio estarán disponibles dos nuevos cupos de 1.800 toneladas cada uno. Para 2027, el límite anual se incrementará a 15.000 toneladas y en 2031 llegará a 45.000 toneladas.

“El personaje central es Pablo Lavigne (Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía), que preparó un trámite digital para la auto-certificación de origen el mismo día que el tratado se habilitó, permitiendo a los productores argentinos presentar todo de inmediato y tomar la cuota”, contó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Miel a granel. Miel en tambores para exportación. Inspección de tambores de miel
Los productores de miel agotaron toda la cuota del Mercosur en cuestión de horas

Ocurre que a través de la Disposición 1/2026, el Gobierno estableció el procedimiento para que los exportadores nacionales emitieran una Declaración de Origen bajo el esquema de autocertificación.

La medida introdujo dos elementos centrales en la operatoria. Por un lado, implementó un mecanismo que permite a los exportadores acreditar el origen de las mercaderías destinadas a la Unión Europea mediante una Declaración Jurada de Origen generada de forma automática y electrónica en la plataforma TAD (Trámites a Distancia), con una validez de 12 meses.

Este sistema de autocertificación convive, durante al menos tres años, con el método tradicional del Certificado de Origen emitido por cámaras habilitadas.

Desde la Secretaría de Comercio aclararon que la autocertificación no implica la intervención ni aprobación de la Administración Pública, por lo que la responsabilidad sobre la veracidad de lo declarado recae únicamente en el exportador, quien debe conservar la documentación respaldatoria durante tres años para eventuales verificaciones.

Además, se dispuso un mecanismo de control y fiscalización del origen según lo previsto en el Acuerdo. Las autoridades europeas y argentinas quedaron facultadas para solicitar controles cruzados sobre las declaraciones de origen y su documentación.

En el ámbito local, la Dirección de Importaciones asumió la tarea de realizar controles ex post, pudiendo requerir información, analizar antecedentes y efectuar verificaciones tanto de oficio como a pedido de autoridades extranjeras.

El régimen incluye sanciones específicas ante incumplimientos, que contemplan la suspensión o inhabilitación para emitir declaraciones de origen según la gravedad de la infracción.

Temas Relacionados

huevosUnión europeaacuerdo comercialexportacionesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los bajos ingresos son la principal preocupación para casi el 50% de los argentinos, según un informe privado

La encuesta reveló las dificultades que atraviesan los hogares en términos salariales y cuáles son las expectativas para los próximos meses

Los bajos ingresos son la principal preocupación para casi el 50% de los argentinos, según un informe privado

Registro de palomas, carnet de mochilero y otras normas que el Gobierno considera obsoletas: las claves del proyecto de Ley Hojarasca

La iniciativa, que tuvo media sanción de Diputados, busca depurar el marco legal vigente eliminando regulaciones históricas que han perdido vigencia, con el objetivo de simplificar trámites y reducir el gasto público. El proyecto fue impulsado por Federico Sturzenegger

Registro de palomas, carnet de mochilero y otras normas que el Gobierno considera obsoletas: las claves del proyecto de Ley Hojarasca

“Hay tantos precios como concesionarios”: el diagnóstico de la industria automotriz sobre el remate de autos 0 km

Las ventas están cayendo un 8% en mayo y siguen aumentando los descuentos. Una de las marcas bajó un 25% algunos modelos

“Hay tantos precios como concesionarios”: el diagnóstico de la industria automotriz sobre el remate de autos 0 km

Zona Fría: el Gobierno busca ahorrar $272.000 millones con el nuevo régimen y se esperan aumentos en la boleta de gas

El oficialismo propone limitar el subsidio del gas a la Patagonia, excluyendo a más de 1 millón de hogares de otras provincias. La medida busca reducir el déficit fiscal y concentrar la asistencia en usuarios vulnerables de zonas con frío extremo

Zona Fría: el Gobierno busca ahorrar $272.000 millones con el nuevo régimen y se esperan aumentos en la boleta de gas

Lula da Silva lanzó una línea de crédito de 6.000 millones de dólares para conductores de aplicaciones

El presidente de Brasil dijo que está destinada a facilitar el cambio de vehículo bajo condiciones favorables

Lula da Silva lanzó una línea de crédito de 6.000 millones de dólares para conductores de aplicaciones

DEPORTES

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: formaciones confirmadas

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: formaciones confirmadas

“Que cobren todas las manos”: el enojo de Oscar Ruggeri tras las polémicas en Boca Juniors-Cruzeiro por Copa Libertadores

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

Los Pumas 7’s definen su plantel para las últimas etapas del SVNS World Championship con dos debutantes

Tomás Etcheverry dejó escapar un partido increíble en Hamburgo: tuvo siete match points y quedó eliminado ante Tommy Paul

TELESHOW

El particular retoque estético de Karina Mazzocco: “No va a quedar ni la cicatriz”

El particular retoque estético de Karina Mazzocco: “No va a quedar ni la cicatriz”

Emanuel Noir de Ke Personajes recordó su dura lucha contra las drogas: “Las almas se empiezan a perder”

El pedido de Daniela Christiansson para sus seguidoras argentinas y la catarata de respuestas que recibió por su llegada al país

Pablo Ruiz y la historia detrás de un éxito arrasador: “En Chile rompí un récord de venta de Los Beatles”

La contundente respuesta de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro que recibió Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Las ballenas jorobadas rompen un récord: cruzaron 15.100 kilómetros entre Australia y Brasil

Las ballenas jorobadas rompen un récord: cruzaron 15.100 kilómetros entre Australia y Brasil

Qué dice la acusación judicial de Estados Unidos que señala a Raúl Castro por homicidio en el derribo de aviones civiles

Las autoridades guatemaltecas prevén agotamiento anticipado del fondo para el subsidio de combustibles

El sistema penitenciario de Guatemala prioriza modernización y refuerzo en ocho cárceles

El partido ARENA extiende periodo de inscripción para elecciones de 2027 en El Salvador