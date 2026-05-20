Después de la miel, la Argentina también agotó el 100% de la cuota para exportar huevos hacia la Unión Europea

Las ventas al bloque europeo alcanzaron las 333 toneladas- crédito Depositphotos

Luego de que los exportadores de miel agotaran el primer cupo sin aranceles, Argentina alcanzó la totalidad de la cuota asignada para enviar huevos a la Unión Europea, a 15 días de la entrada en vigencia del acuerdo comercial.

“Las ventas al bloque europeo alcanzaron las 333 toneladas. Son huevos procedentes de distintas granjas de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires que pasan por la planta de procesamiento para luego ser distribuidos por el viejo continente”, detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X.

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“Detrás de este nuevo logro del campo argentino hay mucho trabajo de los productores, inversiones, mejora en la competitividad local y apertura de mercados. Profundizar el comercio con la Unión Europea y avanzar en acuerdos que reduzcan aranceles es fundamental para que las empresas argentinas puedan exportar más y mejor”, agregó.

Vale mencionar que un informe de la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA) subrayó que la región produce cerca de 196 mil millones de huevos por año, lo que representa el 13% de la producción mundial y confirma el peso latinoamericano en el mercado global. Brasil y México lideran en volumen productivo, mientras que Argentina y Colombia se consolidan como principales consumidores y productores.

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Argentina y Colombia se consolidan como principales consumidores y productores de huevos

También detalló que América Latina exporta apenas el 0,8% de su producción. Brasil concentra el 34,7% de las exportaciones regionales, seguido por República Dominicana con el 30,9%. Argentina ocupa el tercer lugar, con el 13,86%, mientras que México representa el 12,56%. El resto de los países mantiene participaciones menores en el comercio internacional, como Paraguay, Honduras, Perú y Colombia, todos con cuotas inferiores al 3 por ciento.

El boom de las ventas de huevos a la Unión Europea no es aislado: los productores de miel agotaron toda la cuota del Mercosur en cuestión de horas.

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El 3 de mayo partió desde Concordia, Entre Ríos, el primer cargamento de miel argentina con destino a Alemania. Este envío, que totalizó 20.986 kilogramos, fue comprado por la importadora alemana Langnese Honig GmbH & Co. Antes del nuevo acuerdo, la miel argentina enfrentaba un arancel del 17,3 por ciento.

El régimen contempla cupos en aumento: entre mayo y diciembre de 2026 se asignaron 5.000 toneladas libres de arancel, de las cuales 1.400 toneladas ya fueron exportadas en la primera etapa. A partir del 1° de julio estarán disponibles dos nuevos cupos de 1.800 toneladas cada uno. Para 2027, el límite anual se incrementará a 15.000 toneladas y en 2031 llegará a 45.000 toneladas.

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“El personaje central es Pablo Lavigne (Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía), que preparó un trámite digital para la auto-certificación de origen el mismo día que el tratado se habilitó, permitiendo a los productores argentinos presentar todo de inmediato y tomar la cuota”, contó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Los productores de miel agotaron toda la cuota del Mercosur en cuestión de horas

Ocurre que a través de la Disposición 1/2026, el Gobierno estableció el procedimiento para que los exportadores nacionales emitieran una Declaración de Origen bajo el esquema de autocertificación.

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La medida introdujo dos elementos centrales en la operatoria. Por un lado, implementó un mecanismo que permite a los exportadores acreditar el origen de las mercaderías destinadas a la Unión Europea mediante una Declaración Jurada de Origen generada de forma automática y electrónica en la plataforma TAD (Trámites a Distancia), con una validez de 12 meses.

Este sistema de autocertificación convive, durante al menos tres años, con el método tradicional del Certificado de Origen emitido por cámaras habilitadas.

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Desde la Secretaría de Comercio aclararon que la autocertificación no implica la intervención ni aprobación de la Administración Pública, por lo que la responsabilidad sobre la veracidad de lo declarado recae únicamente en el exportador, quien debe conservar la documentación respaldatoria durante tres años para eventuales verificaciones.

Además, se dispuso un mecanismo de control y fiscalización del origen según lo previsto en el Acuerdo. Las autoridades europeas y argentinas quedaron facultadas para solicitar controles cruzados sobre las declaraciones de origen y su documentación.

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En el ámbito local, la Dirección de Importaciones asumió la tarea de realizar controles ex post, pudiendo requerir información, analizar antecedentes y efectuar verificaciones tanto de oficio como a pedido de autoridades extranjeras.

El régimen incluye sanciones específicas ante incumplimientos, que contemplan la suspensión o inhabilitación para emitir declaraciones de origen según la gravedad de la infracción.

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