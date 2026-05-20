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Inflación toma fuerza en Panamá durante abril por aumento de combustibles y servicios

El Índice de Precios al Consumidor mostró una aceleración frente a meses anteriores, mientras algunos alimentos y electrodomésticos reflejaron bajas

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El transporte registró el mayor aumento dentro del IPC de abril de 2026. Shutterstock
El transporte registró el mayor aumento dentro del IPC de abril de 2026. Shutterstock

El Índice de Precios al Consumidor acumuló un alza de 2.2% en los primeros cuatro meses de 2026, mientras transporte, combustibles y energía encabezaron los mayores incrementos registrados en abril.

El costo de vida en Panamá continuó aumentando durante abril de 2026 impulsado principalmente por el encarecimiento de combustibles, transporte y servicios relacionados con energía y gas.

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional Urbano registró una variación mensual de 1.1% respecto a marzo, mientras el incremento acumulado entre enero y abril alcanzó 2.2%, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El IPC es el indicador utilizado para medir el comportamiento promedio de los precios que pagan los consumidores por bienes y servicios como alimentos, transporte, electricidad, alquileres, salud, educación y entretenimiento.

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Su evolución sirve como referencia para analizar inflación, poder adquisitivo y costos de vida, además de influir en decisiones económicas de empresas, consumidores y autoridades.

El informe del INEC muestra que el mayor impulso inflacionario de abril provino de la división Transporte, que aumentó 6.2% en comparación con marzo. El incremento estuvo directamente relacionado con el fuerte aumento en combustibles y lubricantes para vehículos particulares, categoría que reflejó una variación de 22.7%.

Ilustración de una gasolinera con medidor de precio al alza. Mangueras conectan la bomba a un carro de compra, casas, autobús y bienes con etiquetas de precio; coches en la carretera.
Gasolina y lubricantes impulsaron el aumento mensual del índice de precios en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese grupo, el diésel registró el mayor incremento con un salto de 34.3%, mientras la gasolina aumentó 22% durante el mes. El informe también reflejó un aumento de 6.3% en el transporte aéreo nacional e internacional, otro de los factores que presionó el índice general.

La segunda división con mayor crecimiento fue Información y comunicación, con un aumento mensual de 0.5%. El alza estuvo relacionada principalmente con mayores precios en ordenadores portátiles y equipos tecnológicos. Los ordenadores portátiles reflejaron un incremento de 4.8% durante abril.

El comportamiento de Vivienda, agua, electricidad y gas también aportó presión sobre el IPC, al registrar una variación mensual de 0.4%. Dentro de esa categoría, el gas aumentó 2.8% y la electricidad subió 1.4%, reflejando el impacto que siguen teniendo los costos energéticos sobre los hogares panameños.

Aunque el índice general estuvo dominado por transporte y energía, algunos alimentos también mostraron incrementos importantes. Las hortalizas frutales frescas y refrigeradas aumentaron 9.4%, los limones subieron 3.4% y el pescado fresco registró un incremento de 2.9%.

Sin embargo, otros productos ayudaron a moderar parcialmente el comportamiento inflacionario. El INEC reportó disminuciones en verduras frescas y refrigeradas, camarones frescos, aceites vegetales y algunas categorías de carnes. De hecho, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas presentó una leve disminución general durante abril.

Una ilustración muestra una gasolinera personificada con rostro malvado, manipulando los precios de una cesta de alimentos y una familia angustiada en el fondo.
El comportamiento del IPC refleja cambios en el costo de vida y el poder adquisitivo de los consumidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las divisiones que reflejaron bajas también destacaron Bebidas alcohólicas y tabaco, con una caída de 0.3%, así como Prendas de vestir y calzado y Muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar, ambas con disminuciones de 0.2%.

Dentro del sector de muebles y electrodomésticos, el reporte evidenció reducciones importantes en acondicionadores de aire, cristalería y vajilla. En la provincia de Panamá, los acondicionadores de aire mostraron una caída de 14.6%, uno de los descensos más marcados registrados en abril.

El comportamiento mensual del IPC durante 2026 muestra una aceleración progresiva de los precios. En enero, la variación mensual fue de 0.2%; en febrero se mantuvo en 0.1%; en marzo subió a 0.9%; y en abril escaló a 1.1%.

En términos acumulados, el IPC Nacional Urbano pasó de 99.8 puntos en diciembre de 2025 a 102.1 puntos en abril de 2026. El incremento acumulado de 2.2% durante los primeros cuatro meses del año refleja una presión mayor sobre el costo de vida frente al inicio de 2026.

El informe también muestra diferencias regionales. La provincia de Panamá registró una variación mensual de 0.9%, mientras el resto urbano del país reflejó un aumento más alto de 1.2%.

Algunos alimentos frescos como limones y hortalizas registraron incrementos importantes de precio. Europa Press
Algunos alimentos frescos como limones y hortalizas registraron incrementos importantes de precio. Europa Press

Economistas suelen observar el IPC como uno de los principales indicadores para medir estabilidad económica e inflación. Un aumento sostenido puede afectar el poder de compra de los hogares, especialmente en rubros sensibles como transporte, energía y alimentos, debido a que las familias terminan destinando más recursos para cubrir necesidades básicas.

El comportamiento de abril también coincide con el reciente incremento en precios internacionales del petróleo y derivados, situación que continúa impactando el mercado local de combustibles y generando efectos en cadena sobre otros sectores vinculados al transporte y logística.

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