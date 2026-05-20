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El pedido de Daniela Christiansson para sus seguidoras argentinas y la catarata de respuestas que recibió por su llegada al país

La modelo y sus hijos se reencontraron con Maxi López en nuestro pais y en su canal de Whatsapp solicitó ayuda a las madres argentinas para solucionar cuestiones cotidianas

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El pedido de Daniela Christiansson en su canal de Whatsapp por productos para cuidar las mamaderas y la ropa de Lando en nuestro país
El pedido de Daniela Christiansson en su canal de Whatsapp por productos para cuidar las mamaderas y la ropa de Lando en nuestro país

La llegada de Daniela Christiansson y sus hijos a la Argentina marcó el comienzo de una nueva etapa junto a Maxi López y la familia ensamblada, generando entusiasmo tanto en su círculo íntimo como entre miles de seguidores atentos a cada novedad.

Daniela Christiansson, modelo sueca, arribó con sus pequeños Elle y Lando. El reencuentro con Maxi López fue el punto de partida para compartir por primera vez en nuestro país la vida diaria familiar bajo un mismo techo. Ese momento, celebrado en redes sociales y acompañado por tradiciones argentinas, implicó el inicio formal de la convivencia familiar en el país.

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A las pocas horas de su llegada, la familia se instaló en una casa en Nordelta. En pleno proceso de adaptación a costumbres y nuevas rutinas, Christiansson compartió en su canal de Whatsapp un pedido de ayuda para resolver algunos desafíos cotidianos, como el cuidado de los productos infantiles que usa Lando, que tiene apenas cinco meses. “Hola mamás de Argentina. Estoy buscando dónde comprar productos naturales para lavar las mamaderas y la ropa de mi bebé. ¿Cuáles usan ustedes y dónde los compran?”, consultó la modelo a través del canal, llamado Mamas 💖.

Cientos de respuestas llegaron en cuestión de horas, recomendando marcas, soluciones caseras como hervir mamaderas y el uso de jabón blanco. Pero además de cálidos mensajes de bienvenida. El canal se llenó de muestras de alegría y afecto, destacando frases como “Bienvenida hermosa, me pone muy feliz que te unas con tu esposo e hijos reina” y “Feliz que estés en Argentina”, entre otros. Estos intercambios digitales, reflejados en el canal de WhatsApp, reforzaron el acompañamiento social en este nuevo comienzo.

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Durante los primeros días, la interacción entre Christiansson y sus seguidoras argentinas continuó, sumando consejos y palabras de ánimo. Algunas seguidoras expresaron: “Dani bella, no soy madre pero quiero decirte que te quiero mucho, Dios los bendiga”, según los mensajes vistos en el canal y reportados por el medio. Así, la modelo encontró un respaldo afectivo en la comunidad local.

El primer posteo de Daniela Christiansson en Argentina: facturas, sandwiches de miga y juegos en el jardín de su hija Elle con los hijos mayores de Maxi López
El primer posteo de Daniela Christiansson en Argentina: facturas, sandwiches de miga y juegos en el jardín de su hija Elle con los hijos mayores de Maxi López

El reencuentro con Maxi López y la vida en familia

El momento más esperado para la familia ensamblada fue la reunión completa en su nuevo hogar. Maxi López organizó un desayuno típico argentino, con mate y facturas para recibir a Daniela Christiansson y sus hijos menores. Este encuentro simbolizó la integración a las costumbres locales y la consolidación del nuevo ciclo familiar.

Las redes sociales mostraron a la familia disfrutando en el parque: Elle, hija de Christiansson y López, compartía juegos con Valentino, Constantino y Benedicto, hijos mayores de Maxi López. “Finalmente, todos juntos”, destacó López en sus publicaciones. Las imágenes del reencuentro fueron celebradas y compartidas ampliamente, generando repercusión entre los seguidores.

Además de los rituales gastronómicos, los días iniciales incluyeron actividades al aire libre y una convivencia valorada tras años de distancias entre Suiza, donde residían, y Argentina. Christiansson publicó una selfie en el jardín mientras disfrutaba de un sándwich de miga, acompañando la imagen con el texto “Buenos Aires, Argentina”. El gesto reflejó su rápida adaptación y deseo de integrarse a la vida en el país.

Para la pareja, la convivencia diaria y el tiempo compartido entre hermanos representan la concreción de un objetivo largamente esperado. Actividades deportivas y juegos colectivos ya forman parte de la rutina.

Una mujer rubia sonríe mientras sostiene a un bebé, y una niña rubia con una bebida mira a la cámara en un restaurante con iluminación cálida
Daniela Christiansson llegó al pais con los hijos que tiene con Maxi López, Elle y Lando

Mudanza a Nordelta y el futuro de la familia ensamblada

La familia tiene programada la mudanza definitiva para Nordelta, provincia de Buenos Aires. La nueva casa cuenta con amplios espacios: cinco dormitorios, piscina, parque, muelle propio y vistas al lago, ofreciendo privacidad y comodidad para todos los miembros.

La elección de Nordelta responde tanto a la necesidad de privacidad como a la proximidad con la vida de los hijos mayores y los compromisos de Maxi López en el país. Además, el barrio es reconocido por su seguridad y calidad, alineándose con el deseo de la familia de construir una nueva etapa de estabilidad y convivencia.

El proyecto de vida diseñado por López y Christiansson también contempla la obtención de los documentos necesarios para los niños, anticipando una estadía prolongada. La integración a las costumbres locales, visible en las interacciones cotidianas y las redes, ha sido celebrada tanto por ellos como por su entorno.

La mudanza a Nordelta y la decisión de formar un hogar compartido representan para Maxi López y Daniela Christiansson una oportunidad única para fortalecer vínculos, compartir experiencias y construir recuerdos duraderos junto a todos sus hijos.

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