América Latina

En Uruguay aseguran que el papa León XIV visitará América Latina este año

La afirmación llegó de parte del intendente de la ciudad uruguaya de Florida, Carlos Enciso

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El papa León XIV sale tras la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIV sale tras la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Yara Nardi

El intendente de la ciudad uruguaya de Florida, Carlos Enciso, afirmó en las redes sociales este miércoles que el papa León XIV visitará Uruguay y su departamento, basándose en fuentes vaticanas con las que mantiene contacto desde su etapa como embajador uruguayo en Buenos Aires. La visita, que también incluiría Argentina, podría concretarse en noviembre, aunque no hay fecha confirmada.

En noviembre de 2025, Enciso había enviado una carta al Vaticano solicitando expresamente la presencia del pontífice en Florida y, según indicó, el seguimiento posterior de esa gestión respalda su afirmación. “Estoy en condiciones de afirmar que León XIV va a venir a Uruguay, aunque todavía no está confirmada la fecha precisa. Podría ser en noviembre”, declaró a El País.

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El jerarca comunal precisó además que, dentro del territorio uruguayo, el Santuario de la Virgen de los 33 figuraría entre los destinos previstos para el pontífice durante la primera quincena de noviembre.

El cardenal Daniel Sturla matizó el anuncio de Enciso: reconoció que la presencia del papa es “casi segura”, pero aclaró que no cuenta con la confirmación oficial del Vaticano. “Creo que no habrá anuncio oficial hasta mediados de junio”, declaró a El País. Un mes antes, Sturla había cifrado en un 80% la probabilidad de que Robert Francis Prevost visitara el país en noviembre.

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El protocolo vaticano establece que la Santa Sede notifique a la Conferencia Episcopal del país anfitrión cuando el Papa decide realizar una visita oficial. En Uruguay, ese organismo —integrado por la asamblea de obispos— es el receptor formal de esa comunicación. Monseñor Milton Tróccoli, obispo de la Diócesis de Maldonado-Punta del Este y Minas, indicó al equipo de comunicación de la Iglesia Católica que aún no dispone de esa confirmación.

El papa León XIV saluda a su llegada a la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIV saluda a su llegada a la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Desde la Iglesia Católica del Uruguay también se precisó a Montevideo Portal que la visita sigue sin respaldo oficial: “Obvio que están en idas y vueltas, hace rato; se van manejando opciones… Pero ninguna confirmación oficial”, señalaron.

Viajes por Europa

León XIV recibirá su acreditación con “acceso total” para el viaje apostólico a España previsto del 6 al 12 de junio de 2026, en un acto simbólico que tuvo lugar este miércoles al término de la audiencia general en la Plaza de San Pedro, cuando una delegación de los organizadores le entregó también artículos del merchandising oficial del evento, cuyo lema es Alzad la mirada.

El papa León XIV sale de la residencia papal antes de regresar al Vaticano, en Castel Gandolfo, Italia, el 19 de mayo de 2026. REUTERS/Remo Casilli
El papa León XIV sale de la residencia papal antes de regresar al Vaticano, en Castel Gandolfo, Italia, el 19 de mayo de 2026. REUTERS/Remo Casilli

Entre los obsequios figuraron camisetas, tazas, gorras y pulseras —cuya venta contribuirá a financiar parte de los gastos del viaje— así como rosarios elaborados por las Carmelitas Descalzas de la Fundación Contemplare.

El recorrido contempla cuatro ciudades: Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Hasta el 19 de mayo de 2026 se habían inscrito alrededor de 500.000 personas para los actos masivos, de las cuales 260.000 reservaron plaza para la misa en Cibeles y 160.000 para la vigilia juvenil en Madrid, según datos de los organizadores.

La cobertura mediática también apunta a una magnitud considerable: cerca de 3.500 periodistas se han acreditado para seguir los actos, y se contará con unos 20.000 voluntarios.

Confirmado el viaje a España, el Vaticano anunció además que León XIV visitará Francia del 25 al 28 de septiembre de 2026, lo que constituirá su quinto viaje internacional desde que asumió el pontificado el 8 de mayo de 2025. Matteo Bruni, director de la oficina de prensa vaticana, precisó que el papa aceptó la invitación del jefe de Estado francés, de las autoridades eclesiásticas del país y del director general de la Unesco, cuya sede en París también visitará.

León XIV será el segundo pontífice en acudir a la Unesco: el primero fue Juan Pablo II, que visitó su sede el 2 de junio de 1980. La visita adquiere una carga adicional dado que la organización atraviesa dificultades tras la salida de Estados Unidos, decidida en el verano de 2025 por el presidente Donald Trump.

El presidente francés Emmanuel Macron expresó su satisfacción en un mensaje publicado en su cuenta de X: “Nos alegramos de que su santidad el papa León XIV haya confirmado su viaje a Francia”. Calificó la visita de “un honor” para el país, “una alegría para los católicos y un gran momento de esperanza para todos”.

El papa Francisco, predecesor de León XIV, realizó tres visitas a territorio francés durante sus doce años de pontificado —Estrasburgo en 2014, Marsella en 2023 y Córcega en diciembre de 2024— pero nunca concretó una visita de Estado pese al interés reiterado de Macron. El papa argentino había evitado París incluso en ocasiones de alta expectativa, como la reapertura de la catedral Notre Dame tras el incendio de abril de 2019.

Desde el nombramiento de León XIV en 2025, Francia intensificó los contactos con el Vaticano para lograr la visita apostólica que finalmente se oficializó esta semana.

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