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Quedan pocas horas para descargar dos juegos gratis en Epic Games Store: guía para sumarlos a tu cuenta

La tienda permite reclamar sin coste Sunderfolk y The Telltale Batman Shadows Edition hasta el 21 de mayo a las 17:00, una oportunidad para ampliar la biblioteca digital

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Logo de Epic Games Store sobre una ilustración de superhéroes y villanos luchando con armas y poderes en una ciudad destruida, con explosiones y rayos.
Epic Games Store ofrece gratis dos juegos, pero la promoción termina en pocas horas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games Store mantiene su apuesta por las promociones semanales de juegos gratuitos, una táctica que ha ganado popularidad entre jugadores de todo el mundo. Este sistema permite ampliar la biblioteca digital sin gastar dinero, aprovechar títulos de diversos géneros y descubrir novedades de estudios independientes y grandes desarrolladoras.

En la promoción vigente, quedan solo unas horas para reclamar dos juegos destacados antes de que expiren y sean reemplazados por la siguiente selección de la tienda. Una vez añadidos a la cuenta, los títulos permanecen disponibles de forma indefinida, permitiendo su descarga e instalación en cualquier momento.

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Un joven juega un videojuego de carreras en una computadora de escritorio con iluminación LED y monitor curvo en un entorno moderno, acompañado de refrescos y snacks sobre el escritorio.
Epic Games Store renueva su promoción semanal y deja dos juegos gratis hasta el 21 de mayo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los juegos gratis de la semana?

Hasta el 21 de mayo a las 17:00 (hora peninsular española), Epic Games Store ofrece dos títulos gratuitos:

  • Sunderfolk - Edición Estándar: Un RPG táctico diseñado para unir a jugadores. Permite partidas multijugador tanto en línea como en local, con controles adaptables a teclado, ratón o incluso móviles usados como mando. El énfasis recae en la estrategia cooperativa y la personalización de la experiencia según el grupo.
  • The Telltale Batman Shadows Edition: Una versión remasterizada y recoloreada a mano que reúne los episodios completos de Telltale Batman. El juego explora la compleja psicología del Caballero Oscuro y ofrece una narrativa inmersiva, fiel al espíritu de Gotham y la dualidad de Bruce Wayne.

Ambos títulos pueden reclamarse sin coste hasta el cierre de la promoción, tras lo cual pasarán a su precio habitual en la tienda.

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Guía para reclamar los juegos gratis en Epic Games Store

El proceso para sumar estos juegos a tu cuenta es rápido y accesible para cualquier usuario de PC:

  1. Crear o iniciar sesión en tu cuenta Epic Games: Accede a store.epicgames.com, regístrate con tu correo electrónico o inicia sesión si ya tienes una cuenta.
  2. Ir a la sección Tienda: Desde la página principal, selecciona la pestaña “Tienda” para ver los juegos destacados y las novedades semanales.
  3. Ubicar los juegos gratuitos: Busca los títulos marcados como gratuitos de la semana. Haz clic en el que desees para ver su ficha detallada.
  4. Procesar la compra a coste cero: Verifica que el precio sea “0”. Haz clic en “Obtener” y sigue los pasos para añadir el juego a tu cuenta sin necesidad de ingresar datos de pago.
  5. Añadir los juegos a la biblioteca: Una vez finalizado el proceso, el título quedará vinculado de forma permanente a tu cuenta Epic Games.
  6. Instalar el juego: Descarga el cliente de Epic Games Store, inicia sesión y accede a tu biblioteca. Selecciona el juego y comienza la descarga e instalación en tu equipo.
laptop gamer - laptop - gamer - videojuegos - tecnología - 14 de mayo
Cómo reclamar los juegos gratis de Epic Games Store antes de que vuelvan a su precio habitual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de instalar, revisa los requisitos mínimos y recomendados para asegurarte de que el juego funcionará correctamente en tu PC.

El auge del formato digital ha transformado la industria del videojuego. Las plataformas como Epic Games Store y Steam permiten acceder a un catálogo global, descargar títulos de inmediato y recibir actualizaciones periódicas. Reclamar juegos gratuitos es una estrategia inteligente para ampliar la colección, probar mecánicas nuevas y descubrir propuestas independientes sin coste adicional.

Estas promociones no solo benefician a los usuarios, también apoyan a desarrolladores y fomentan la exploración de diferentes géneros. A diferencia del formato físico, donde la propiedad está ligada al soporte, en el entorno digital la disponibilidad del juego depende de la cuenta y las políticas de la tienda. Si la cuenta es suspendida o la plataforma retira un título, el acceso puede verse afectado.

Consideraciones para aprovechar las ofertas

  • Los juegos reclamados permanecen en tu biblioteca aunque los desinstales, permitiendo reinstalaciones futuras sin restricciones.
  • Es recomendable activar las notificaciones y consultar la tienda semanalmente para no perder oportunidades de añadir títulos gratis.
  • El formato digital no permite la reventa, pero ofrece comodidad, acceso inmediato y variedad sin igual.

Quedan pocas horas para sumar Sunderfolk y The Telltale Batman Shadows Edition a tu cuenta. No pierdas la oportunidad de ampliar tu biblioteca y disfrutar de nuevas aventuras sin coste alguno.

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