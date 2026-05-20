Tecno

Elon Musk cree que la mayoría de los carros se manejarán solos en menos de 10 años

Aunque la inteligencia artificial avanza en el control de vehículos, incidentes recientes muestran la complejidad de alcanzar una autonomía total como la que predice el CEO de Tesla

Guardar
Google icon
Elon Musk a través de sus compañías ha apostado por traer mayor innovación en diferentes espacios sociales. (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)
Elon Musk a través de sus compañías ha apostado por traer mayor innovación en diferentes espacios sociales. (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)

El impacto de la conducción autónoma en el transporte global podría materializarse de gran forma antes de lo previsto por el público general, según pronosticó Elon Musk.

El consejero delegado de Tesla anticipó esta semana que, en el plazo de cinco a diez años, la inteligencia artificial (IA) estará al volante en hasta el 90% de los trayectos recorridos, transformando la vida cotidiana y relegando al ser humano a un papel minoritario en la conducción.

PUBLICIDAD

Estas declaraciones se produjeron en el Samson International Smart Mobility Summit, celebrado en Tel Aviv, donde el empresario remarcó la relevancia de este umbral temporal. El empresario advirtió, sin embargo, que este cambio no debe darse por sentado sin reservas.

Qué probabilidad hay de que la conducción autónoma se masifique

Vista interior de un carro con un hombre usando una tableta. La pantalla central muestra 'Self-Driving Mode Engaged' y un mapa. Se ve una autopista al atardecer.
Todavía hay retos de cómo los vehículos autónomos responden a eventualidades en el camino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los avances tecnológicos han dado pasos notables desde la aceleración de la inteligencia artificial en 2022, existen obstáculos que impiden la adopción generalizada de los modelos autónomos a corto plazo.

PUBLICIDAD

Un caso reciente es la retirada de más de 200.000 coches por parte de Tesla en Estados Unidos, tras detectarse fallos en las imágenes de las cámaras traseras que incrementaban el riesgo de accidentes, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera. Este dato evidencia los desafíos técnicos que aún enfrenta la industria.

No solo Tesla atraviesa dificultades. Waymo tuvo que retirar alrededor de 3.800 robotaxis en Estados Unidos, después de que sus autos ingresaran a alta velocidad en tramos de carretera inundados, generando preocupaciones sobre la capacidad de respuesta ante situaciones imprevisibles.

Cuáles limitaciones impiden un mayor avance de la conducción autónoma

Tesla enfrenta desafíos técnicos con sus vehículos autónomos, evidenciando los obstáculos para una adopción masiva. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)
Tesla enfrenta desafíos técnicos con sus vehículos autónomos, evidenciando los obstáculos para una adopción masiva. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Ali Kani, vicepresidente de automoción de Nvidia, puntualizó a Euronews Next a principios de 2026, que los denominados “long tail scenarios”, es decir, incidentes poco comunes que los sistemas autónomos nunca han experimentado, constituyen uno de los retos en el horizonte señalado por Musk.

Un episodio que ilustra estas limitaciones ocurrió el año pasado en San Francisco, cuando un apagón dejó fuera de servicio los semáforos y provocó el bloqueo temporal de los robotaxis de Waymo, que no lograron interpretar la nueva señalización y dejaron a los pasajeros varados.

Estos incidentes subrayan que, aun con la llegada de la tecnología, la autonomía total enfrenta dificultades en condiciones reales de circulación y situaciones no previstas en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial.

Qué dicen los estudios sobre el impacto de los vehículos autónomos

El Foro Económico Mundial señala que solo el 4% de los vehículos nuevos será totalmente autónomo en 2035, con foco en robotaxis y camiones. (Foto: REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)
El Foro Económico Mundial señala que solo el 4% de los vehículos nuevos será totalmente autónomo en 2035, con foco en robotaxis y camiones. (Foto: REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)

En un informe de 2025, el Foro Económico Mundial afirmó que la adopción masiva de la autonomía total en vehículos particulares no será generalizada antes de 2035.

Asimismo, el informe indicó que entonces solo el 4% de los coches nuevos tendrá esta capacidad. La mayor parte de la expansión tecnológica se verá en servicios de robotaxis y camiones autónomos, sobre todo en ciudades de alto tránsito.

Por el momento, la conducción parcialmente autónoma es la más frecuente. Los sistemas de nivel 2+, en los cuales el conductor supervisa el espacio pero el coche puede maniobrar, frenar y acelerar de manera automática, ya están extendidos en distintos mercados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Varias ciudades han anunciado pruebas piloto a esta tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudades como Londres han anunciado pruebas piloto de estos autos, pero la autorización completa de los reguladores depende de la evolución del desempeño en casos reales y de los desafíos normativos asociados.

Cómo ha avanzado la conducción autónoma en diferentes países

Europa ya permite de forma generalizada la conducción autónoma de nivel 2 y ha aprobado el nivel 3 en espacios controlados, aunque persisten retos reglamentarios.

En contraste, ciertos estados de Estados Unidos y Asia avanzan más rápidamente con los robotaxis. Allí, la autonomía de nivel 4, que permite a los vehículos operar sin intervención humana en circunstancias delimitadas, ya está en funcionamiento comercial, lo que marca una diferencia clave con otros mercados.

Temas Relacionados

Elon MuskInteligencia artificialVehículosTeslaAutonomíaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El 84% de la Generación Z ve series mientras trabaja como un polémico método para concentrarse en la jornada laboral

El fenómeno de simular estar ocupado y el uso de series como fondo plantean preguntas sobre control y confianza, en un escenario donde jóvenes priorizan autonomía y terminan tareas antes del cierre de jornada

El 84% de la Generación Z ve series mientras trabaja como un polémico método para concentrarse en la jornada laboral

Generación Z prefiere tener primero un auto que una casa: el sistema de sonido tiene mucho que ver

El 94% de los jóvenes prioriza autos con tecnología avanzada en seguridad al momento de invertir en un vehículo nuevo

Generación Z prefiere tener primero un auto que una casa: el sistema de sonido tiene mucho que ver

Crea y edita música con IA gratis: la app de Google Flow Music llega a iOS y Android

Con esta herramienta, los usuarios pueden crear canciones desde un chat, modificar pistas con controles de remix, producir videoclips musicales y compartir sus creaciones

Crea y edita música con IA gratis: la app de Google Flow Music llega a iOS y Android

Jensen Huang confesó los sacrificios personales y familiares que atravesó al fundar Nvidia

El líder de la empresa más valiosa del mundo y clave en el desarrollo de inteligencia artificial reveló varios detalles que vivió la compañía desde la década de los 90

Jensen Huang confesó los sacrificios personales y familiares que atravesó al fundar Nvidia

Cómo quitar los pelos de tus mascotas al limpiar la ropa en la lavadora

La acumulación de pelos de perro y gato en el tambor y los filtros puede generar atascos, malos olores y averías

Cómo quitar los pelos de tus mascotas al limpiar la ropa en la lavadora

DEPORTES

Dieron 10 vuelcos, destrozaron su coche en el rally y protagonizaron un milagroso accidente

Dieron 10 vuelcos, destrozaron su coche en el rally y protagonizaron un milagroso accidente

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: hora, TV y formaciones

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

El inesperado encuentro de los jugadores del Arsenal a las 5AM con un grupo de fans tras la fiesta por el título en la Premier League

Billie Jean King se graduó a los 82 años: la leyenda del tenis obtuvo su título universitario seis décadas después de comenzar la carrera

TELESHOW

La polémica frase de Graciela Alfano sobre Susana Giménez y Wanda Nara: “Tienen personajes parecidos”

La polémica frase de Graciela Alfano sobre Susana Giménez y Wanda Nara: “Tienen personajes parecidos”

El desafiante mensaje de Wanda Nara luego de su gran noche en los Martín Fierro: “¿Alguien cura el mal de ojo?"

La indignación de Marcela Baños por los premios Martín Fierro: “¡Hace 27 años que conduzco un programa en vivo!”

El encuentro entre Mercedes Morán, Cecilia Roth, Elizabeth Vernaci y Dolores Fonzi: “Nada mejor que las amigas”

Se filtró la presunta declaración de la China Suárez en defensa de Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas

INFOBAE AMÉRICA

Honduras y Nicaragua reactivan agenda estratégica sobre límites marítimos y acceso soberano al Pacífico

Honduras y Nicaragua reactivan agenda estratégica sobre límites marítimos y acceso soberano al Pacífico

Guatemala: La Secretaría de Seguridad Alimentaria incorpora tablero interactivo del PIB para visualizar datos económicos territoriales

Ana Carpenter: la mujer que desafió fronteras, superó lesiones y ahora busca el oro para El Salvador en Inglaterra

Panamá activa cooperación internacional para salvar al tiburón martillo

El gobierno de Alemania expresa interés en invertir en energías renovables en República Dominicana