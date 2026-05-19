Steam suma un juego gratuito de escape y desafío rápido: cómo reclamarlo antes de que vuelva a ser de pago

Steam ofrece gratis por tiempo limitado un juego indie de supervivencia y escape - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam, la plataforma de distribución digital de videojuegos, ha lanzado una nueva promoción que permite a los usuarios reclamar sin costo un título independiente de supervivencia y escape.

Cuál es el juego que está regalando Steam y cómo reclamarlo

“Dino running from a FURRY” está disponible gratis por tiempo limitado, una oportunidad que responde al creciente interés por propuestas ligeras, rejugables y accesibles dentro del catálogo de juegos digitales. La promoción estará vigente hasta el 30 de mayo a las 19:00 (hora peninsular española), momento en el que el título volverá a su precio habitual.

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Reclamar estos títulos permite experimentar con diferentes estilos de juego y mantener la oferta lúdica siempre renovada.

¿De qué trata “Dino running from a FURRY”?

El juego independiente apuesta por una experiencia de supervivencia veloz, controles sencillos y partidas orientadas a superar marcas, una combinación pensada para ampliar la biblioteca digital sin gastar dinero - VALVE

Este juego apuesta por una experiencia arcade centrada en la supervivencia y la reacción rápida. El jugador toma el control de un dinosaurio que debe huir constantemente de un perseguidor en escenarios dinámicos y caóticos. La premisa es sencilla: avanzar lo máximo posible, esquivando obstáculos, recogiendo monedas y sorteando trampas mientras la amenaza acecha en todo momento.

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Características principales:

Mecánicas accesibles : Controles directos y aprendizaje rápido, ideal para partidas cortas.

Curva de dificultad progresiva : Los escenarios se complejizan con el avance, introduciendo nuevos desafíos para mantener la tensión.

Enfoque en el desafío y la repetición : El diseño invita a intentos sucesivos para batir récords y desbloquear trajes adicionales.

Humor y ritmo frenético: El juego combina un tono desenfadado con una atmósfera de tensión constante, propia de los runners arcade.

Cómo reclamar el juego gratis antes de que termine la oferta

Aprovechar la promoción es sencillo y solo requiere unos minutos. Seguir estos pasos asegura que el título quede vinculado de forma permanente a tu biblioteca digital:

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Accede a tu cuenta Steam: Ingresa desde la aplicación en el ordenador o mediante la web store.steampowered.com. Ubica el juego: Busca “Dino running from a FURRY” en la barra de búsqueda o consulta la sección de juegos gratuitos y novedades. Añádelo a tu biblioteca: Haz clic en “Obtener” o “Añadir a la biblioteca” mientras el precio sea de 0,00 euros o dólares. Confirma la adquisición: El juego quedará guardado de forma permanente; podrás instalarlo y jugar en cualquier momento, incluso después de que termine la promoción.

Esta mecánica fomenta la experimentación y permite a los usuarios ampliar su catálogo sin coste adicional, beneficiando tanto a jugadores como a pequeños desarrolladores.

La oferta permite incorporar sin pagar un título centrado en esquivar obstáculos, recoger monedas y sobrevivir en escenarios caóticos, una fórmula ligera que gana espacio dentro del catálogo independiente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del formato digital y sus implicancias

La popularidad de las promociones gratuitas en Steam refleja la transformación del consumo de videojuegos en la era digital. El formato digital ofrece ventajas como la inmediatez, la disponibilidad global y la actualización constante de los títulos. Los usuarios pueden acceder a un catálogo creciente, predescargar novedades y disfrutar de experiencias variadas sin los límites del formato físico.

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Sin embargo, el modelo digital implica que el usuario adquiere licencias de uso, no propiedad plena. Si la plataforma cierra o la cuenta se ve afectada por restricciones, la biblioteca digital puede quedar inaccesible. Tampoco existe la posibilidad de reventa, y la preservación de los juegos depende de las políticas internas y la infraestructura de cada tienda.

A pesar de estos desafíos, la oferta frecuente de juegos gratuitos incentiva la creatividad y la innovación en el sector independiente, permitiendo que estudios pequeños lleguen a una audiencia global. Reclamar títulos sin costo es una forma práctica de explorar nuevas mecánicas, mantener la experiencia de juego dinámica y diversificar la biblioteca personal.

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Incorporar juegos gratuitos es una estrategia inteligente para quienes desean variedad y novedad sin inversión económica. Steam se consolida como referencia para gamers que buscan descubrir contenidos originales, apoyar a creadores emergentes y estar al tanto de las tendencias del sector.

Aprovecha la oferta antes de que termine y suma un nuevo reto a tu biblioteca. La dinámica de Steam sigue marcando el pulso de la industria, combinando innovación, accesibilidad y un catálogo en permanente expansión.

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