Google I/O 2026: Search dejó de ser igual para todos y ahora le responde distinto a cada persona

Liz Reid, vicepresidenta de Google Search, mostró cómo Search ahora construye funciones personalizadas al instante, sin intervención previa de ingenieros.

(Desde Mountain View, California) Hoy, en el Shoreline Amphitheatre, Liz Reid, vicepresidenta y responsable de Google Search, contó cómo funcionaba hasta ahora el producto que ella dirige. Para que Search tuviera una función nueva, dijo, hacían falta ingenieros que la construyeran, una por una, antes de que el usuario la viera.“Después mostró lo que cambió: ahora el usuario pide, y Search le construye esa respuesta al instante, sin que nadie la haya diseñado de antemano.

Esa frase, dicha casi al pasar, fue el anuncio más importante del bloque de Search en Google I/O 2026. Ni las cifras de usuarios ni la caja de búsqueda rediseñada. El cambio de fondo es otro: el buscador más usado del mundo dejó de ser un producto terminado que se actualiza de a partes, y pasó a ser un producto que se arma a sí mismo, distinto para cada persona y cada pregunta.

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El buscador ya no entrega respuestas, entrega herramientas

Durante 25 años, Search hizo siempre lo mismo: recibía una pregunta y devolvía una lista de enlaces. Las funciones eran fijas. Las usaba igual un estudiante en Buenos Aires que un contador en Madrid, porque un equipo de Google las había diseñado para todos por igual.

La nueva función de Search permite crear herramientas interactivas y visualizaciones en tiempo real según la necesidad de cada usuario.

Lo que Reid presentó rompe esa lógica. La llamó UI generativa, interfaz generada. Search no devuelve solo texto: construye, en el momento, el formato que esa pregunta puntual necesita.

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Reid puso un ejemplo. Si alguien pregunta cómo afectan los agujeros negros al espacio-tiempo, Search no responde con un párrafo, arma una visualización interactiva para esa consulta y, si la persona repregunta, genera una visualización nueva en tiempo real. Esa capacidad corre sobre Gemini 3.5 Flash y, según Reid, llega gratis a todos los usuarios este verano boreal.

El salto no es estético. Hasta hoy, lo que el buscador podía mostrar estaba limitado por lo que los ingenieros habían programado. Ahora ese límite se corre: si el sistema puede generar la interfaz sobre la marcha, el catálogo de funciones deja de ser una lista cerrada.

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Lo que Google mostró ya no es un buscador, es una plataforma para construir

Liz Reid presenta la nueva integración de Gemini 3.5 en el motor de búsqueda de Google

Reid fue más allá de las respuestas visuales. Mostró que Search puede construir lo que llamó miniaplicaciones: herramientas con estado, que recuerdan información y a las que el usuario vuelve una y otra vez.

El ejemplo que usó fue un seguidor de rutina física. La persona le pide a Search que le arme esa herramienta, y el buscador la programa: conecta datos en tiempo real como el clima, suma un plan de comidas con enlaces a recetas, y queda guardada para volver a usarla semana tras semana.

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Todo descrito en lenguaje natural, sin que el usuario escriba una línea de código. Esa capacidad se construye con Antigravity, la plataforma de desarrollo de Google, y empezará a estar disponible en los próximos meses, primero para suscriptores Google AI Pro y Ultra en Estados Unidos.

Conviene detenerse en lo que esto significa. Una persona sin conocimientos técnicos le pide al buscador una herramienta, y el buscador se la programa. Search deja de ser el lugar donde se consulta y pasa a ser el lugar donde se construye.

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La distinción entre usar software y fabricarlo, que durante décadas separó a los programadores del resto, se vuelve más difusa dentro de la plataforma de Google.

Las cifras explican por qué Google se anima a rehacer su producto más valioso

Rehacer Search es la decisión más arriesgada que puede tomar Google: es el producto que sostiene el negocio. Reid dio los números que explican por qué la compañía se anima igual.

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AI Mode, la versión conversacional del buscador, superó los 1.000 millones de usuarios por mes apenas un año después de su lanzamiento, y las consultas se duplican cada trimestre desde entonces.

El trimestre pasado, según Reid, las búsquedas tocaron un máximo histórico. El dato que importa no es que la gente busque más, sino que busca distinto: preguntas más largas, más detalladas, más conversacionales.

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La caja de búsqueda rediseñada, que Reid presentó como la mayor actualización en más de 25 años, es la respuesta a ese cambio de hábito.

Google llegó al I/O con una lectura clara: la forma de buscar ya cambió, y el producto tiene que cambiar con ella o quedar viejo. Por eso se anima a tocar lo intocable.

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Google introdujo una plataforma donde cualquier persona puede pedir y obtener miniaplicaciones, sin conocimientos de programación.

Lo que esto cambia para cualquiera que use Google todos los días

Para el usuario que entra a Google varias veces por día sin pensarlo, el cambio es más profundo de lo que parece. El buscador que conoció durante un cuarto de siglo era una herramienta estable: hacía lo mismo para todos, y uno aprendía a usarla. El que Google mostró en el I/O es una herramienta que se adapta: hace algo distinto para cada persona, y se rearma con cada pregunta.

Eso trae una comodidad real y también una pérdida silenciosa. Lo que se gana es un buscador que entiende preguntas complejas y devuelve herramientas a medida. Lo que se pierde es la posibilidad de saber qué hace exactamente el producto, porque ya no hay un producto fijo que conocer. Cada búsqueda es un sistema construido en el momento, y nadie, ni siquiera Google, lo diseñó por adelantado.

Google no presentó un buscador mejor. Presentó el final del buscador como objeto fijo y el comienzo de algo que se inventa a sí mismo cada vez que alguien escribe una pregunta.