Steam sorprende con nuevos juegos gratis esta semana para tu biblioteca

En Steam es posible encontrar títulos gratuitos para agregar permanentemente a la biblioteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si eres usuario de PC y buscas nuevas propuestas sin costo, esta semana Steam ofrece una selección de juegos gratuitos capaces de brindar experiencias variadas y horas de entretenimiento. Desde aventuras de rol en mundos de fantasía hasta relatos visuales con un enfoque artístico, estas opciones permiten disfrutar de historias originales y mecánicas innovadoras.

Juegos gratis en Steam: selección destacada para PC

Quienes exploran el catálogo de Steam pueden encontrar periódicamente títulos gratuitos para añadir a su biblioteca de forma permanente. Esta semana, cuatro propuestas sobresalen por su originalidad y por la posibilidad de vivir aventuras de distintos géneros.

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Las opciones incluyen tanto juegos en solitario como experiencias cooperativas, abarcando desde la acción multijugador hasta novelas visuales.

Si eres usuario de PC y buscas nuevas propuestas sin costo, esta semana Steam ofrece una selección de juegos gratuitos. VALVE

Los títulos disponibles cubren distintos tipos de público: desde quienes buscan sumergirse en una historia envolvente, hasta quienes prefieren compartir una partida con amigos localmente.

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Embers of the Gods: aventura MMORPG de fantasía

Embers of the Gods se presenta como una alternativa para quienes disfrutan de los juegos de rol multijugador masivo en línea. Con una ambientación fantástica y la posibilidad de elegir entre tres clases de personaje —guerrero, explorador o mago—, el jugador inicia un viaje en el que puede adquirir objetos mágicos y mejorar progresivamente sus habilidades.

El objetivo es ascender a reinos superiores mientras se enfrenta a múltiples desafíos en compañía de otros usuarios.

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Una de las principales características de Embers of the Gods es su sistema de combate de acción isométrica rápida y estratégica. (Steam)

Esta propuesta invita a explorar un mundo en constante evolución, donde la cooperación y la estrategia son claves para avanzar. El sistema de progresión permite personalizar el desarrollo del personaje y adaptar la experiencia a distintos estilos de juego, ya sea priorizando la ofensiva, la exploración o el uso de la magia.

Stitchlings: acción cooperativa y personalización en tiempo real

Dentro del apartado de juegos cooperativos, Stitchlings ofrece una experiencia ideal para quienes buscan diversión compartida en el mismo dispositivo. Su mecánica se basa en la acción local, permitiendo que dos jugadores unan fuerzas para superar obstáculos y revivir un mundo en decadencia.

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Cada enemigo derrotado deja partes que pueden ser cosidas al personaje, lo que permite modificar tanto la apariencia como el modo de combate.

Una característica principal de Stitchlings es que puedes arrancar y coser partes de los monstruos derrotados a tu personaje. (Steam)

El juego incorpora la posibilidad de intercambiar cinco abalorios únicos obtenidos de los enemigos, lo que añade una capa adicional de estrategia y experimentación. Esta personalización constante fomenta la creatividad y la colaboración, ya que los jugadores pueden probar distintas combinaciones para superar los retos que plantea el entorno.

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Unanswered: exploración psicológica y misterio

Unanswered propone una experiencia centrada en la narrativa y la atmósfera. El jugador despierta en un lugar desconocido, sin recuerdos sobre su identidad ni sobre cómo llegó allí. La trama se desarrolla en un entorno diseñado para poner a prueba la cordura, empujando al protagonista a enfrentarse a los horrores de un pasado oculto.

La estructura del juego favorece la exploración y el descubrimiento, invitando a adentrarse en lo desconocido para encontrar una salida.

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Unanswered es un videojuego de terror psicológico en primera persona. (Steam)

La tensión y el misterio son elementos centrales en esta propuesta, que busca sumergir al usuario en una experiencia introspectiva. La ambientación y el desarrollo argumental están pensados para mantener la incertidumbre y el suspenso.

Monophobia: novela visual con arte tradicional

Para quienes prefieren las historias visuales, Monophobia ofrece una visión distinta dentro del panorama de juegos gratuitos de Steam. Se trata de una novela visual corta —de entre 15 y 20 minutos de duración— que destaca por su aspecto gráfico, realizado íntegramente con acuarelas tradicionales escaneadas. El jugador sigue la vida de una joven que, aparentemente, es la única persona viva en el mundo.

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El relato aborda la soledad y las rutinas cotidianas de la protagonista, utilizando el arte tradicional para reforzar la atmósfera melancólica y personal del juego. La duración acotada y el enfoque en la narrativa convierten a esta propuesta en una opción accesible para quienes buscan una experiencia breve pero significativa, alejada de las mecánicas tradicionales de acción o exploración.