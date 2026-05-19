Microsoft elimina el Modo Juntos de Teams y prepara un rediseño para la aplicación

Microsoft eliminará de Teams el Modo Juntos.

Microsoft anunció que eliminará el Modo Juntos de Teams, una de las funciones más reconocibles de la aplicación desde la pandemia. La decisión forma parte de un rediseño más amplio con el que la compañía busca simplificar la experiencia visual de las reuniones y ofrecer una interfaz más limpia y fácil de usar.

El cambio fue confirmado por Microsoft en una actualización oficial sobre Teams, donde explicó que el objetivo es reducir la complejidad de las reuniones virtuales y reorganizar las opciones de visualización para que resulten más intuitivas.

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Con esta nueva estrategia, Teams dejará atrás algunos de los diseños más llamativos y apostará por distribuciones más simples centradas en la galería tradicional, las presentaciones y el contenido compartido.

El Modo Juntos de Teams será eliminado por Microsoft.

Qué era el Modo Juntos

El Modo Juntos fue lanzado por Microsoft durante el auge de las videollamadas provocado por la pandemia de COVID-19.

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La función colocaba virtualmente a los participantes de una reunión dentro de espacios compartidos generados digitalmente, como auditorios, salas de conferencia o aulas. El objetivo era reducir la fatiga de las videollamadas y crear una sensación más cercana a las reuniones presenciales.

En lugar de mostrar a cada persona en una cuadrícula tradicional, Teams recortaba automáticamente a los participantes y los ubicaba dentro de un mismo escenario virtual. La herramienta llamó la atención en su lanzamiento y se convirtió en una de las funciones más distintivas de Teams durante los años de trabajo remoto masivo.

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Microsoft busca rediseñar Teams y eliminará el Modo Juntos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el Modo Juntos dejó de ocupar un rol central dentro de la plataforma.

Por qué Microsoft decidió eliminarlo

Según Microsoft, la eliminación responde a un esfuerzo por simplificar la experiencia de uso de Teams. La empresa considera que las reuniones actuales suelen incluir demasiados elementos visuales al mismo tiempo: listas de participantes, chats, reacciones, presentaciones, ventanas compartidas y distintas vistas disponibles.

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El nuevo enfoque busca que los usuarios puedan identificar rápidamente el contexto de la reunión sin tener que alternar entre múltiples modos visuales. Microsoft también reconoció indirectamente que el Modo Juntos nunca terminó convirtiéndose en una función de uso cotidiano para la mayoría de personas.

La herramienta funcionaba mejor en reuniones con varias cámaras activadas y con un número específico de participantes. Fuera de esos escenarios, muchos usuarios seguían utilizando la vista tradicional de galería.

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Microsoft decidió eliminar el Modo Juntos de Teams debido a la poco uso que le daban.

Con el rediseño, Teams priorizará una experiencia más consistente entre diferentes tipos de reuniones y dispositivos.

Teams prepara más cambios impulsados por IA

La eliminación del Modo Juntos llega en medio de una serie de cambios que Microsoft está incorporando en Teams. La compañía trabaja actualmente en nuevas funciones vinculadas con inteligencia artificial y productividad, especialmente integradas con Microsoft Copilot.

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Entre las novedades anunciadas aparecen herramientas de resumen automático enfocadas en privacidad, nuevas pruebas de micrófono antes de ingresar a reuniones y ajustes en elementos de interfaz como el botón para levantar la mano, que recientemente fue movido para evitar pulsaciones accidentales.

Microsoft busca que Teams evolucione hacia una plataforma más ordenada y menos saturada visualmente, especialmente ahora que el trabajo híbrido y las videollamadas continúan siendo parte habitual de la rutina laboral y educativa.

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Microsoft elimina el Teams el Modo Juntos para enfocarse en un rediseño con inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El cambio refleja una nueva etapa de las videollamadas

La desaparición del Modo Juntos también simboliza cómo cambió el uso de las plataformas de reuniones desde la pandemia. Durante 2020 y 2021, muchas empresas tecnológicas apostaron por funciones más llamativas para hacer las videollamadas menos agotadoras y más cercanas a la interacción presencial.

Sin embargo, con el tiempo, las prioridades comenzaron a desplazarse hacia herramientas más prácticas, rápidas y enfocadas en productividad.

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En ese sentido, Microsoft parece considerar que las reuniones virtuales necesitan menos efectos visuales y una experiencia más clara para usuarios que pasan varias horas al día dentro de plataformas de colaboración.

Aunque el Modo Juntos se convirtió en una de las funciones más reconocibles de Teams, Microsoft ahora apuesta por una filosofía diferente: menos distracciones y una interfaz más simple para las reuniones digitales.