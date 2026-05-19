Ivana Figueiras enfrentó las críticas por su relación con Darío Cvitanich: “Nadie me va a hacer dudar”

La empresaria no dejó pasar los mensajes agresivos y eligió la ironía y la firmeza para ponerle límites al maltrato virtual (Instagram)

La vida sentimental de Ivana Figueiras quedó bajo el foco de las críticas y los comentarios desde que oficializó su romance con Darío Cvitanich en septiembre pasado. El exfutbolista, que apenas dos meses antes había puesto fin a su matrimonio con Chechu Bonelli, y la empresaria atravesaron diferentes obstáculos desde el comienzo, pero eligieron apostar por su historia de amor y hoy se muestran juntos y disfrutando de la relación. Ahora, con el cumpleaños de Cvitanich como telón de fondo, decidió salir al cruce de las nuevas críticas que volvieron a surgir en las redes sociales y dejó en claro que no está dispuesta a dejar pasar los cuestionamientos.

La polémica se reavivó el último fin de semana, cuando Ivana eligió homenajear a Darío por su cumpleaños con un mensaje romántico y una serie de fotos en Instagram. Lo que empezó como una dedicatoria cargada de cariño, pronto se transformó en terreno de debate y cuestionamientos. En medio de los saludos y los buenos deseos, varios usuarios dejaron mensajes. “Una Tati un poquito más fina, pero Tati al fin”; “Los tipos se separan y les pinta el adolescente”; “El karma ya llegará”; “La que se lo queda, pierde”; “Qué mala mina”; y “Aguante Chechu”, fueron solo algunos de los comentarios destacados que poblaron el posteo de la modelo.

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En un primer momento, Figueiras prefirió no responder y centrarse en celebrar junto a su pareja. Sin embargo, el volumen y la insistencia de las críticas la llevaron a tomar la palabra en las últimas horas. Fiel a su estilo directo, utilizó sus historias para dejar clara su postura: “Lo bueno es que hoy estoy tan pero tan segura de mí misma que nunca JAMÁS NADIE me va a hacer dudar de lo buena persona que soy y los valores que tengo. Buenas noches”, escribió junto a una imagen del carrusel dedicado a Cvitanich. Su mensaje no solo buscó poner un límite al hostigamiento, sino también reivindicar la seguridad personal y la importancia de sostenerse en las propias convicciones.

Ivana salió a responder las críticas que varios usuarios le dejaron en el posteo que le dedicó a Cvitanich

No es la primera vez que Ivana decide enfrentar los comentarios negativos. En noviembre pasado, la modelo había optado por no dejar pasar el maltrato virtual y expuso públicamente algunos de los mensajes que recibió en sus publicaciones. En esa oportunidad, varios usuarios apuntaron directamente a su apariencia física, utilizando un tono irónico y despectivo. Uno de los mensajes más duros fue: “Ese pelo nunca conoció el shampoo”. La empresaria, lejos de quedarse callada, respondió con humor afilado: “Puede ser… un mal día de pelo se soluciona fácil. Esa caripela está complicada”.

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El repertorio de ataques no se limitó al aspecto físico. Otra usuaria insinuó que la relación con Cvitanich respondía a intereses económicos y le escribió: “Te conquistaron con la billetera”. Figueiras, manteniendo la calma y la ironía, contestó: “La única billetera que alguna vez me ayudó fue la de mi papá. Besos”. En esa misma seguidilla de historias, la empresaria reflexionó acerca del desgaste que genera recibir ataques constantemente. “Yo un sábado medio al pedo me doy miedo. Voy a empezar a contestar mensajitos jiji ya sé que caigo bajo. Pero uno se cansa un poco también, ¿no?”, escribió, mostrando su costado más sincero y humano. De ese modo, Ivana expuso los límites de la paciencia y la diplomacia cuando se trata de enfrentar el maltrato digital.

En noviembre pasado, la empresaria decidió exponer las críticas que recibe en las redes (Instagram)

Mientras tanto, la relación entre Figueiras y Cvitanich sigue adelante, apostando a la construcción de un proyecto común más allá de las voces externas. Unidos, deciden sortear juntos tanto los rumores como las críticas, y enfrentar los desafíos de la exposición pública sin dejar de lado el humor, la empatía y la firmeza. Ivana, cada vez más segura de su lugar, demuestra que no está dispuesta a permitir que otros definan su historia ni su bienestar.

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