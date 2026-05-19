¿Cómo detecta Android los sismos? Así funciona la red de sismómetros de Google

Cuando varios dispositivos reportan un evento similar en una misma zona, el sistema puede confirmar rápidamente la ocurrencia de un sismo. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Google)

Los terremotos se registran todos los días en diversas partes del mundo, y cientos de millones de personas habitan zonas de riesgo sísmico. Contar con una advertencia anticipada puede brindar tiempo para prepararse ante un temblor, aunque desarrollar y mantener una red pública de detección y alerta implica elevados costos de construcción y operación.

Ante este escenario, Google planteó una solución, la cual fue presentada a usuarios de distintas latitudes del mundo.

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“Vimos la oportunidad de usar Android para proporcionar a las personas información oportuna y útil sobre terremotos cuando usan la Búsqueda de Google, además de una advertencia de unos segundos de duración para que se pongan a salvo a sí mismas y a sus seres queridos si es necesario”, indica el blog de Google.

(Izquierda) IU de un teléfono con una notificación de terremoto cercano. (Derecha) IU de un teléfono con pasos para protegerse en caso de terremoto, como cubrirse y sujetarse. (Captura Google)

Precisamente en esta página, la gran G explica cómo funciona el Sistema de alertas de sismos de Android, que detecta terremotos en todo el mundo y puede alertar a los usuarios de Android antes de que comience el temblor.

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Colaboración con ShakeAlert en Estados Unidos

“En California, Washington y Oregón, nos asociamos con el equipo de ShakeAlert para distribuir las alertas que proporciona su sistema. ShakeAlert usa una red de 1.675 sensores sísmicos para detectar los temblores de un terremoto y analiza esos datos para determinar la ubicación y el tamaño del terremoto. Luego, el sistema ShakeAlert envía una señal al Sistema de alertas de sismos de Android, que a su vez envía una alerta de sismo directamente a los usuarios de Android”, señala Google.

Este mecanismo permite que, en zonas donde existe una red sísmica desarrollada, la información se procese y distribuya de manera directa y veloz, llegando a los usuarios de Android antes de que experimenten el movimiento.

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Todos los smartphones contienen pequeños acelerómetros que pueden detectar vibraciones, lo que indica que podría estar ocurriendo un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detección colectiva fuera de Estados Unidos

Pero, ¿qué sucede en locaciones que no se circunscriben dentro de Estados Unidos? Pues bien, en ese caso se usa un enfoque de participación colectiva para detectar sismos. Los teléfonos inteligentes están equipados con diminutos acelerómetros capaces de registrar vibraciones, lo que permite identificar el inicio de un posible terremoto.

Si el teléfono detecta algo que cree que puede ser un sismo, envía una señal a un servidor especializado de detección de sismos, junto con una ubicación aproximada de dónde ocurrió el temblor. Luego, el servidor combina la información de muchos dispositivos para determinar si está ocurriendo un sismo.

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Según la compañía, “este enfoque usa los más de 2.000 millones de teléfonos Android en uso en todo el mundo como minisismómetros para crear la red de detección de sismos más grande del mundo”. Agregó que “los teléfonos detectan la vibración y la velocidad de los temblores de un sismo y alertan a los usuarios de Android en las áreas afectadas en consecuencia”.

Uno de los pasos de la alerta de sismo de Google consiste en que el sistema ShakeAlert envía una señal al sistema de alertas sísmicas de Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta arquitectura permite que la detección sísmica no dependa exclusivamente de infraestructura pública, sino que aproveche la distribución global de dispositivos Android para generar una red de monitoreo colaborativo. Los acelerómetros, sensores presentes en todos los smartphones modernos, funcionan de manera constante para identificar patrones de vibración asociados a movimientos telúricos.

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Cuando varios dispositivos reportan un evento similar en una misma zona, el sistema puede confirmar rápidamente la ocurrencia de un sismo y activar las alertas correspondientes.

Tipos de alerta: Alerta de acción y Alerta de atención

A continuación más detalles sobre la Alerta de acción:

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Diseñada para captar tu atención antes de que experimentes un temblor de moderado a fuerte, para que puedas tomar medidas para protegerte.

Solo se envía a los usuarios que experimentarán un temblor de Escala de Intensidad de Mercalli Modificada (MMI) 5 o superior durante un terremoto de magnitud 4.5 o superior.

Ignorará la configuración de No molestar, encenderá tu pantalla y reproducirá un sonido fuerte.

Un sismógrafo es un dispositivo que permite detectar, medir y registrar las vibraciones del suelo generadas por ondas sísmicas, habitualmente durante terremotos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de notificación está orientada a situaciones donde existe un riesgo inminente, de modo que la alerta llegue a los afectados con la mayor antelación posible, independientemente del estado en que se encuentre el dispositivo.

Por otro lado, las detecciones de sismos también se consultan en la Búsqueda de Google. Simplemente busca “terremoto cerca de mí” si sentiste temblores para obtener información adicional sobre cualquier actividad sísmica cerca de ti.

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Finalmente, Android tiene otro tipo de notificaciones diseñadas para alertar a los usuarios sobre un sismo. Este al igual que la Alerta de acción solo se envían para sismos de magnitud 4.5 o superior.

Un sismógrafo tradicional registra un temblor mientras un teléfono móvil muestra una alerta de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alerta de atención:

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Diseñada para avisarte sobre temblores leves y proporcionar más información cuando presiones la notificación.

Solo se envía a los usuarios que experimentarán temblores de Escala de Intensidad de Mercalli Modificada (MMI) 3 y 4 durante un terremoto de magnitud 4.5 o superior.

Respeta la configuración de volumen, No interrumpir y notificaciones de tu dispositivo.

De este modo, se diferencia claramente entre situaciones de riesgo moderado y leve, adaptando la respuesta del sistema a la intensidad esperada del fenómeno.

Cada notificación es una herramienta de respuesta rápida: al pulsarla, verás un mapa interactivo con la ubicación y magnitud estimada del temblor, junto a un protocolo de seguridad con acciones directas para mantenerte a salvo.