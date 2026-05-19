Estados Unidos endurece requisitos migratorios y retrasa miles de Green Cards laborales para solicitantes de estos tres países

Estados Unidos ajusta las fechas de prioridad para la green card por empleo, afectando principalmente a profesionales de India, China y Filipinas. (Jesús Aviles/Infobae)

La administración de Estados Unidos comunicó ajustes en el proceso de solicitud de Green Card por empleo que afectan de manera directa a profesionales de India, China y Filipinas desde junio de 2026. El Departamento de Estado (DOS) emitió el Boletín de Visas correspondiente al mes, confirmando retrocesos en las fechas de prioridad para las categorías EB-1 y EB-2 para India, así como advertencias sobre posibles restricciones adicionales en otras clasificaciones laborales debido a la elevada demanda.

De acuerdo con el Boletín oficial, respaldado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el objetivo de los cambios es mantener el cumplimiento de los límites legales en la emisión de residencias permanentes. Las modificaciones inciden sobre los plazos y el acceso de los solicitantes en varias categorías laborales, según la información publicada por el Departamento de Estado.

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El contexto inmediato de estos ajustes se vincula con el aumento sostenido en las solicitudes de residencia permanente por empleo en los últimos años. Esta tendencia obligó a las autoridades a implementar cambios periódicos en las fechas límite y a advertir sobre la posibilidad de nuevas restricciones para ciertos países o clasificaciones, como se ha observado en ciclos anteriores, especialmente en India y China. El Boletín de Visas, publicado mensualmente, constituye la herramienta oficial para regular estas medidas y comunicar las condiciones vigentes a solicitantes y empleadores.

¿Cuáles son los principales cambios en el Boletín de Visas de junio 2026?

El Departamento de Estado notificó un retroceso en las fechas de acción final para India en EB-1 y EB-2, lo que limita el avance de las solicitudes de nacionales de ese país hacia la fase final de adjudicación. Según el boletín, la fecha de acción final para EB-1 India quedó establecida en el 15 de diciembre de 2022, mientras que para EB-2 India se fijó en el 1 de septiembre de 2013. Estos cambios buscan equilibrar la demanda y evitar que se superen los cupos anuales asignados a cada categoría y país, según la normativa vigente.

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La autoridad migratoria indicó: “La elevada demanda de números de visa en estas categorías requiere ajustes periódicos para cumplir con los límites legales”. La decisión impacta a profesionales calificados y trabajadores prioritarios de India, quienes, aun cumpliendo con los requisitos laborales, deberán esperar hasta que su fecha de prioridad se encuentre vigente según el nuevo calendario.

El Boletín de Visas de junio 2026 introduce retrocesos en las fechas de acción final EB-1 y EB-2 para India, restringiendo el avance de sus solicitantes. (Archivo)

¿Qué otras categorías laborales presentan advertencias o cambios?

Además de los retrocesos para India, el boletín incluyó advertencias para otros países y categorías. Para China, la categoría EB-2 permanece bajo vigilancia estrecha debido al alto nivel de solicitudes. En el caso de Filipinas, la categoría EB-3 (trabajadores calificados y profesionales) se encuentra sujeta a posible ajuste futuro si la demanda continúa en aumento.

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Respecto a la categoría EB-5 (inversionistas) no reservada para ciudadanos de India, el Departamento de Estado mencionó la posibilidad de declarar la categoría como “no disponible” si el ritmo de solicitudes se mantiene elevado. El boletín señala que las autoridades monitorean estas tendencias para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar el agotamiento prematuro de los cupos anuales.

“La posibilidad de declarar ciertas categorías como no disponibles dependerá del volumen de solicitudes pendientes y del ritmo de adjudicación durante el resto del año fiscal”, detalla el documento oficial.

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¿Por qué se producen los retrocesos y cómo afectan a los solicitantes?

El Boletín de Visas es el instrumento central para gestionar la demanda de residencias permanentes y asegurar que la asignación de visas no exceda los límites definidos en la legislación migratoria estadounidense. Los retrocesos (“retrogression”) establecen fechas de prioridad anteriores, lo que significa que solo quienes tengan una fecha de solicitud igual o anterior pueden avanzar en el proceso de adjudicación.

El USCIS confirmó que, para junio de 2026, los solicitantes de green card por empleo dentro de Estados Unidos deben utilizar la tabla “Final Action Dates” para determinar si pueden presentar su solicitud de ajuste de estatus. El sistema distingue dos esquemas: “Final Action Dates” y “Dates for Filing”; en este periodo, la única tabla válida es la primera, de acuerdo con la instrucción oficial.

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¿Qué países y categorías están bajo vigilancia y cuáles pueden tener nuevos cambios?

El boletín identificó a China en la categoría EB-2, Filipinas en EB-3 y India en EB-5 como países y categorías bajo monitoreo por alta demanda. La inclusión de advertencias indica que estas clasificaciones pueden experimentar retrocesos adicionales o pasar a un estado de “no disponible” si la demanda excede los niveles gestionables.

“El monitoreo constante de la demanda es fundamental para asegurar el uso eficiente y legal de los números de visa disponibles”, precisó el Departamento de Estado en su publicación oficial. Esta vigilancia busca prevenir el agotamiento anticipado de las cuotas y mantener la transparencia en la asignación de residencias permanentes.

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El Departamento de Estado advierte posibles nuevas restricciones en categorías laborales EB-2 para China y EB-3 para Filipinas por alta demanda. (Reuters)

¿Cuánto tiempo pueden demorar los procesos y cómo se informan los cambios?

El tiempo de procesamiento para la green card laboral depende de la fecha de prioridad de cada solicitante en relación con las fechas publicadas en el Boletín de Visas. Si la fecha de prioridad se encuentra antes o igual a la fecha de acción final vigente, el solicitante puede avanzar. De lo contrario, debe esperar a futuros boletines para conocer la evolución de su caso.

La información se actualiza mensualmente en los portales oficiales del Departamento de Estado y del USCIS, que instan a los interesados a consultar únicamente fuentes institucionales para evitar información incorrecta o desactualizada. El USCIS reiteró que las tablas oficiales “determinan la elegibilidad para presentar la solicitud de ajuste de estatus en cada ciclo mensual”.

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¿Qué acciones deben tomar los solicitantes y empleadores?

Las autoridades recomiendan a los solicitantes revisar mensualmente la información oficial y comparar su fecha de prioridad con la publicada en la tabla correspondiente. Solo quienes cumplan con el requisito de encontrarse dentro de la fecha vigente podrán avanzar en el proceso. Las empresas patrocinantes y sus abogados también deben monitorear los cambios para planificar adecuadamente la contratación y permanencia de trabajadores extranjeros.

El Departamento de Estado y el USCIS publican de forma simultánea los cambios para asegurar la coordinación institucional y ofrecer certidumbre a los interesados. Las autoridades subrayan que la transparencia en la publicación de los boletines permite a los solicitantes tomar decisiones informadas sobre su futuro migratorio.

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¿Qué se mantiene sin cambios en el proceso de solicitud?

Los procedimientos generales para solicitar la green card por empleo se mantienen sin modificaciones estructurales. Los solicitantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad para cada categoría, respetar los cupos anuales y presentar la documentación exigida por las autoridades. La publicación mensual del Boletín de Visas sigue siendo el mecanismo central para informar sobre la disponibilidad de números de visa y fechas de prioridad.

El USCIS enfatiza que “el uso de fuentes oficiales es indispensable para evitar confusiones y asegurar la validez de las solicitudes presentadas”. Las autoridades no han anunciado cambios en los procedimientos internos de evaluación, solo en las fechas que regulan el avance de los expedientes.

El USCIS confirma que los solicitantes de green card laboral deben usar la tabla 'Final Action Dates' para junio de 2026 para evaluar su elegibilidad. (Archivo)

¿Cómo impactan estos cambios a los involucrados y qué se puede esperar?

La decisión de Estados Unidos afecta principalmente a profesionales extranjeros y empresas que dependen de la movilidad internacional de talento. Los retrocesos y advertencias en el Boletín de Visas alteran los calendarios de planificación migratoria, prolongan los plazos de espera e introducen incertidumbre en la gestión de recursos humanos internacionales.

El objetivo declarado por las autoridades es mantener el sistema dentro de los márgenes legales y garantizar un uso equitativo de los números de visa disponibles. El monitoreo permanente y los ajustes mensuales permiten adaptar las políticas a la evolución de la demanda sin modificar el marco legal vigente.

Los solicitantes y empleadores deben permanecer atentos a las actualizaciones mensuales y consultar únicamente los canales oficiales del Departamento de Estado y el USCIS para acceder a información precisa y oportuna.