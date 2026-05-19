Mendoza: un tren de carga embistió una camioneta en un cruce de barrera y la arrastró 100 metros

El tren arrastró la camioneta aproximadamente 100 metros antes de detenerse en el cruce de calle Olavarría

Un tren de carga colisionó este martes con una Toyota Hilux en un paso a nivel del departamento de Luján de Cuyo, en Mendoza, y arrastró el vehículo aproximadamente 100 metros antes de detenerse. El conductor logró salir por sus propios medios, aunque no sin consecuencias.

El hecho se produjo alrededor de las 7:32 de la mañana sobre calle Olavarría, entre San Martín y Ruta 40, según precisó Mendoza Post. La formación ferroviaria circulaba en sentido sur cuando, por causas que aún son materia de investigación, impactó contra la camioneta en el cruce. El llamado al 911 fue la primera alerta que movilizó a las autoridades hacia el lugar.

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Al arribar, el personal policial encontró al conductor del rodado —un hombre de 51 años— dentro del vehículo. El hombre manifestó en un primer momento no presentar lesiones, aunque luego fue trasladado a la Clínica Francesa tras constatarse un traumatismo en un miembro inferior. El maquinista del tren, de 35 años, no resultó herido.

El conductor de la camioneta, de 51 años, fue trasladado a la Clínica Francesa con un traumatismo en un miembro inferior

Tanto el conductor de la Hilux como el maquinista de la formación fueron sometidos a dosajes de alcoholemia, con resultado de 0,0 gramos de alcohol en sangre en ambos casos.

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En el operativo trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, Bomberos Voluntarios de Luján, Policía Científica y profesionales médicos de Serprisa, quienes realizaron las primeras tareas de asistencia y peritajes en la zona. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) también intervino para determinar las circunstancias del siniestro.

Las autoridades aguardan una ampliación oficial con mayores detalles sobre el accidente, mientras la investigación continúa abierta.

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Un tren impactó contra un camión en Pilar y hubo incidentes con vecinos que intentaron llevarse la carga de la formación

El video muestra el escenario de un accidente ferroviario en Pilar. Un tren azul y un camión rojo colisionaron en un paso a nivel. Numerosas botellas de plástico, presumiblemente la carga del camión, se encuentran dispersas en el suelo y las vías. Varias personas, algunas con chalecos y uniformes, están presentes en el lugar. Las imágenes sugieren un suceso posterior al impacto, con los vehículos involucrados y los escombros visibles.

Esta mañana, un tren de la línea San Martín colisionó con un camión en el paso a nivel Kirchner, a la altura de Pilar. El choque provocó la interrupción parcial del servicio ferroviario entre Retiro y Pilar, ya que el tren no puede arribar a la estación Cabred.

El incidente tuvo lugar a las 7.50, en proximidades del microestadio municipal sobre la calle Mercedes, cuando la formación se dirigía hacia Capital Federal. De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, la señalización del cruce no funcionaba al momento del siniestro. Ante la ausencia de alertas visibles o sonoras, el camión avanzó sobre las vías y fue embestido por la formación que circulaba hacia la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, desde Trenes Argentinos confirmaron que las barreras estaban bajas al momento del incidente.

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Como consecuencia del impacto, el camión Ford Cargo perdió toda su carga de bebidas, que quedó dispersa sobre las vías y la cinta asfáltica. La magnitud del incidente obligó a interrumpir la circulación ferroviaria en el tramo afectado, limitando la prestación del servicio habitual. Según informó TN, desde Trenes Argentinos informaron que se iniciarán maniobras para liberar las vías en las próximas horas.

Hasta el momento, no se reportaron heridos graves, pero el tránsito en la zona permanece afectado mientras continúan los trabajos para retirar los restos del camión y asegurar la normalización del servicio.

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Pasadas las 10, una grúa se hizo presente para comenzar los trabajos de remoción del camión. No obstante, también aparecieron varias personas para llevarse la mercadería desparramada, ya sea a mano o en carretillas, lo que generó altercados y forcejeos con la seguridad privada del vehículo.

“La barrera no funcionaba, pero es normal en Pilar. ¿Sabes las denuncias que hice contra el municipio? No se hace nada. Fijate cómo ahora cortan el pasto porque están las cámaras y les tienen miedo para que no se vea el desastre", denunció un vecino a un móvil de La Nación +. Y señaló que siempre pasan camiones sobre el paso nivel.

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Cerca de las 11, finalmente el tren y el camión fueron removidos de las vías, aunque el servicio continúa limitado, especificaron desde Trenes Argentinos.