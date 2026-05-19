PlayStation se olvida de PC y anuncia el plan que tendrá con sus juegos exclusivos

PlayStation retoma la exclusividad de juegos single player desarrollados internamente y refuerza su estrategia para PS5. (Europa Press)

El reciente anuncio de Hermen Hulst, presidente de PlayStation, marca un punto de inflexión en la estrategia de la compañía respecto al lanzamiento de sus exclusivos. Tras varios años de apertura hacia el mercado de PC, Sony ha decidido dar marcha atrás y volver al esquema de exclusividad que caracterizó buena parte de la historia de sus consolas.

La decisión, que ya venía entre rumores, fue comunicada oficialmente a los empleados en una reunión encabezada por Hulst. A partir de ahora, todos los juegos desarrollados internamente y enfocados en la experiencia para un solo jugador —los llamados single player— serán exclusivos de PS5 y de futuras consolas de la marca.

PUBLICIDAD

Esto implica que títulos como Ghost of Yotei y Saros, entre otros, ya no tendrían versiones para PC, consolidando un retorno a la tradicional política de exclusividad.

Así es el nuevo plan de PlayStation con sus juegos exclusivos

Hulst reunió a los equipos de PlayStation para trasladar el mensaje: los juegos narrativos de un solo jugador dejarán de llegar a PC. El cambio afecta únicamente a los desarrollos propios de Sony, es decir, a sus estudios first party, y no tiene impacto sobre títulos multijugador o aquellos en los que la compañía actúa solo como distribuidora.

PUBLICIDAD

Los juegos multijugador y desarrollos de estudios externos, como Death Stranding 2, continuarán llegando a ordenadores pese al cambio en la estrategia de PlayStation.

En palabras de la propia empresa, Marvel Tokon y otros juegos centrados en el multijugador seguirán lanzándose en ordenadores. Este mismo criterio se aplicó recientemente con Marathon.

El matiz fundamental radica en que los títulos cuyo desarrollo recae en equipos externos a Sony, como Death Stranding 2 o Kena: Scars of Kosmora, sí podrán llegar a la PC, ya que la empresa solo participa como editora y no como desarrolladora principal.

PUBLICIDAD

Motivos detrás de la nueva estrategia de PlayStation

Uno de los factores centrales que motivaron el giro fue el desempeño comercial de los exclusivos en PC. Las primeras incursiones de PlayStation en ordenadores, con títulos como God of War (2018) y Horizon: Zero Dawn, arrojaron cifras de ventas superiores a las de sus secuelas.

Por ejemplo, estos juegos vendieron entre dos y tres veces más en ordenadores que Horizon: Forbidden West y God of War Ragnarok en periodos equivalentes.

PUBLICIDAD

La decisión de mantener exclusivos los juegos narrativos busca proteger el valor de la marca PlayStation y potenciar la venta de hardware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía debió plantearse una pregunta fundamental: ¿compensa el ingreso generado por la venta de sus grandes franquicias en PC la posible pérdida de atractivo de sus consolas? La respuesta, según la decisión comunicada por Hermen Hulst y su equipo, fue negativa.

Se consideró que mantener los exclusivos en PlayStation es clave para sostener el valor de la marca y los incentivos de compra de hardware.

PUBLICIDAD

Una de las razones señaladas es la preocupación respecto a la imagen de la consola. La posibilidad de que los juegos emblemáticos de PlayStation terminen funcionando en hardware de la competencia —como la futura generación de Xbox, que integrará una versión mejorada de Windows y permitirá ejecutar títulos de PC de forma nativa— generó inquietud entre los altos ejecutivos de Sony.

La nueva política no tendrá efecto retroactivo sobre todos los juegos, sino que se aplicará a los nuevos lanzamientos desarrollados por los estudios internos de la compañía.

PUBLICIDAD

PlayStation Plus subirá de precio para nuevos suscriptores a partir de mayo de 2026, con incrementos diferenciados según la región.

Los juegos como servicio, caracterizados por su enfoque multijugador y la necesidad de una base de usuarios amplia, continuarán saliendo también en PC. Este tipo de títulos ha demostrado un rendimiento superior en ordenadores frente a las consolas tradicionales, como se observó con Arc Raiders, Marathon o Battlefield 6.

PlayStation Plus sube de precio

PlayStation anunció que la suscripción a PlayStation Plus subirá de precio para nuevos usuarios en varias regiones desde el 20 de mayo de 2026. Los precios serán $10,99 USD por un mes y $27,99 USD por tres meses.

PUBLICIDAD

Los usuarios actuales mantendrán su tarifa mientras no interrumpan su membresía, salvo en Turquía e India, donde el aumento aplicará a todos. La compañía atribuye la medida a las condiciones del mercado, sin detallar los países afectados ni cambios para el plan anual.