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“El sarampión no es una enfermedad leve”: Perú declara emergencia sanitaria por 90 días ante baja vacunación

El doctor José Proaño, director de la Escuela de Medicina de la UCV, advierte que la disminución de las tasas de vacunación facilita el resurgimiento del sarampión y pone en riesgo a los menores más vulnerables

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno peruano declaró Emergencia Sanitaria por 90 días ante el avance del sarampión en el Perú, en un contexto marcado por bajas coberturas de vacunación infantil y una creciente vulnerabilidad en diversas regiones.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 008-2026-SA y abarca Lima Metropolitana, Callao y regiones como Puno, Arequipa, Cusco, Loreto, Tacna, Ucayali y Amazonas, con el objetivo de contener la propagación de una enfermedad altamente contagiosa que había sido controlada en años anteriores.

Emergencia sanitaria por sarampión y riesgos en población infantil

El sarampión es una enfermedad viral altamente infecciosa que puede generar complicaciones graves, especialmente en bebés y niños pequeños, entre ellas neumonía, infecciones respiratorias severas e incluso afectaciones neurológicas. Frente a este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) reiteró que la vacuna triple viral (MMR) continúa siendo la principal herramienta de prevención.

“El sarampión no es una enfermedad leve. Cuando disminuyen las tasas de vacunación, reaparece rápidamente y pone en peligro a toda la comunidad, especialmente a los menores más vulnerables”, advirtió el Dr. José Proaño, director de la Escuela de Medicina de la Universidad César Vallejo (UCV).

Un niño con erupción roja en la espalda sentado en una cama de hospital. Una enfermera inyecta su hombro y un adulto lo apoya
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Vacunación infantil y desafío frente a la desinformación

Según el Minsa, la vacuna MMR protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola, y debe aplicarse en dos dosis: la primera entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda entre los 4 y 6 años. Asimismo, la vacuna MMRV, autorizada para niños de entre 12 meses y 12 años, incluye protección adicional contra la varicela.

El especialista advirtió que uno de los principales desafíos es la desinformación sobre vacunas, que lleva a que muchos padres posterguen o eviten completar el esquema de inmunización. “Muchas veces los padres postergan la vacunación por desconocimiento o temor. Sin embargo, las vacunas salvan millones de vidas y siguen siendo uno de los avances más importantes de la medicina moderna”, señaló.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias exhortaron a la población a revisar el carné de vacunación de los menores y acudir a los centros de salud en caso de tener dosis pendientes, con el fin de prevenir brotes de mayor magnitud en las zonas afectadas.

Proaño subrayó que la contención del virus requiere un esfuerzo conjunto. “La protección frente al sarampión es un trabajo conjunto entre las autoridades, los profesionales de salud y las familias. Mantener el esquema de vacunación completo significa proteger a toda la comunidad”, concluyó.

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