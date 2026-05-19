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Google y Samsung tienen nuevas gafas inteligentes con Gemini: le puedes hablar con un solo toque

Los dispositivos fueron presentados en el I/O 2026, pero su lanzamiento se prevé para el otoño boreal

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Gafas inteligentes de Google y Samsung
Las nuevas gafas inteligentes de Google y Samsung integran la IA Gemini para ofrecer asistencia por voz y funciones avanzadas. (Composición/Google)

Google y Samsung revelaron en el I/O 2026 el desarrollo conjunto de sus primeras gafas inteligentes con Android XR, dispositivos que integrarán la inteligencia artificial Gemini y estarán disponibles en dos versiones: una con audio y otra con pantalla.

Estos dispositivos, desarrollados también junto a Qualcomm, se basan en la nueva plataforma Android XR y cuentan con hardware optimizado para experiencias de inteligencia artificial.

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La colaboración suma a las marcas de gafas Warby Parker y Gentle Monster para el diseño de las monturas. Según el comunicado de Google, los primeros modelos que llegarán al mercado serán las gafas con audio, que permitirán interactuar mediante comandos de voz y recibir respuestas a través de altavoces integrados en la montura.

Gemini como eje de las funciones inteligentes

Gemini, la inteligencia artificial de Google, se integra completamente en ambos tipos de gafas. Los usuarios podrán activar el asistente tocando el costado de las gafas o diciendo “Hey Google”. La IA habilitará desde búsquedas contextuales hasta traducción en tiempo real y gestión de tareas cotidianas.

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La presentación de las gafas inteligentes desarrollada por ambas compañías tuvo lugar en el Google I/O 2026. Video: Infobae América.

Entre las funciones avanzadas, el usuario podrá “preguntar sobre cualquier cosa que vea”, activar indicaciones paso a paso mediante Google Maps y acceder a traducciones instantáneas tanto de texto como de conversaciones. Gemini también se encargará de tareas complejas, como tramitar pedidos en aplicaciones de reparto o gestionar recordatorios, sin necesidad de utilizar el teléfono.

“Este es un momento emocionante para Android XR, la plataforma que hemos creado con Samsung y Qualcomm, ya que Gemini continúa abriendo nuevas experiencias en auriculares, gafas y todo lo demás”, señaló la compañía en su comunicado oficial.

Compatibilidad y control por voz

Las gafas inteligentes serán compatibles con dispositivos Android y iOS, ampliando su alcance entre usuarios de diferentes sistemas operativos. La interacción se realizará exclusivamente por voz en el modelo inicial sin pantalla, facilitando el acceso a funciones sin necesidad de manipular físicamente el dispositivo.

Demostración en vivo del uso de las gafas inteligentes de Google y Samsung. Video: Infobae América.

Google confirmó que los modelos de audio incorporarán cámaras, permitiendo la captura de fotos y videos de alta calidad. Además, será posible editar estas imágenes mediante comandos directos, utilizando la tecnología Nano Banana para modificar fondos o añadir elementos lúdicos a las capturas.

Traducción, navegación y gestión de comunicaciones

Uno de los puntos destacados es la traducción en tiempo real, tanto de texto como de voz, una herramienta que convierte a las gafas en un recurso para quienes requieren asistencia en entornos multilingües. El sistema ajustará el tono y la entonación de la voz traducida, para una experiencia más natural.

La navegación asistida por Google Maps permitirá recibir indicaciones precisas según la ubicación y la dirección de la mirada, haciendo posible recorrer rutas o encontrar restaurantes cercanos con comandos simples. Además, las gafas gestionarán llamadas, mensajes y notificaciones sin que el usuario tenga que sacar el teléfono, según el comunicado de Google.

“Las gafas saben dónde estás y hacia dónde miras, así que te darán indicaciones naturales paso a paso. Gemini también puede añadir paradas a tu ruta o encontrar restaurantes cercanos según tus preferencias”, explica la compañía.

Gafas inteligentes de Google y Samsung
La compatibilidad con móviles Android e iOS amplía el acceso a las funciones de Gemini en las gafas. (Google)

Lanzamiento

Estas gafas inteligentes llegarán al mercado en el otoño boreal (a partir de septiembre), aunque aún no se han divulgado detalles técnicos, disponibilidad específica ni precios de venta. Las colecciones iniciales incluirán modelos de Gentle Monster y Warby Parker, orientados a ofrecer dispositivos que sean funcionales y estéticamente atractivos para el uso diario.

A medida que avance el año, se espera que ambas compañías amplíen la información sobre las características técnicas, así como el calendario y los mercados de lanzamiento de estos dispositivos. La apuesta conjunta busca posicionar a Google y Samsung en un segmento cada vez más competitivo, donde la integración de inteligencia artificial y realidad aumentada define la próxima generación de wearables.

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