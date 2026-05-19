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La incómoda anécdota de Hernán Crespo sobre el día que eliminó a Cristiano Ronaldo: “Todavía no me retiré”

El entrenador argentino reveló detalles de una charla que mantuvo con el portugués cuando lo enfrentó en la Champions de Asia

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El entrenador argentino reveló una intimidad de la charla que tuvo con CR7

Hernán Crespo reveló los detalles de una desopilante anécdota con Cristiano Ronaldo: sucedió cuando eliminó al Al-Nassr del portugués con el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos de la Champions de Asia, en marzo de 2024. “Todavía no me retiré”, le reclamó el luso.

“Eran los cuartos de final, nos toca con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Nos sale bien el partido de ida, ganamos 1-0. Cuestión que pasamos por penales y, claro, toda la admiración a un tipo que le da y le dio muchísimo al fútbol, te sacás el sombrero ante semejante imagen”, comenzó Crespo en diálogo con el programa F90 de ESPN.

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Luego, Crespo reveló que fue a felicitar al astro portugués por su exitosa carrera, momento en el que CR7 lo sorprendió con una respuesta a sus dichos: “Entonces, fui y él estaba enojado. Lógicamente, estaba eliminado por nosotros y lo fui a abrazar y le dije: ‘Gracias por todo lo que le diste al fútbol, lo que le das’. Y me miró y me dice: ‘Todavía no me retiré’”.

Crespo y Cristiano en aquel partido (REUTERS/Stringer)
Crespo y Cristiano en aquel partido (REUTERS/Stringer)

En aquel encuentro, pese al gol inicial que Cristiano Ronaldo marcó de penal -tras haber fallado una ocasión clara-, el conjunto saudí no logró superar a su rival en la definición por penales, instancia en la que fallaron Marcelo Brozovic, Alex Telles y Otávio. En cambio, Al-Ain convirtió sus tres tiros y avanzó a la siguiente fase del torneo, que terminó obteniendo tras vencer al Yokohama Marinos de Japón.

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Paradójicamente, el ex futbolista argentino finalizó su ciclo en Emiratos Árabes, después de poco más de un año en el cargo, en junio de 2024 luego de una dura goleada por 5 a 1 recibida a manos del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Tras eso, dirigió su segunda etapa en el San Pablo de Brasil, donde culminó su vínculo en marzo de este año. Actualmente, el DT de 50 años se encuentra sin club.

Cristiano, por su parte, sumó una nueva decepción con el Al-Nassr el pasado fin de semana tras perder la final de la AFC Champions League Two, la segunda copa en importancia del continente asiático, cuando cayó 1-0 frente al Gamba Osaka de Japón.

De hecho, se desató la polémica cuando el histórico delantero decidió ausentarse de la ceremonia de premiación. Si bien la ausencia de Ronaldo marcó el cierre del encuentro, los datos finales revelan la profundidad de la sequía del jugador en lo colectivo: desde su llegada, Al-Nassr disputó 13 torneos sin consagración y ha perdido ya cuatro finales con el luso en cancha.

La última vez que Ronaldo alzó un trofeo fue en 2021, con la Copa Italia obtenida en la Juventus. Desde entonces, su rendimiento individual ha contrastado con la falta de resultados grupales: en 146 partidos vistiendo la camiseta saudí, el delantero marcó 127 goles y sumó 23 asistencias.

Durante este período, solo ha sumado la UEFA Nations League con Portugal en 2025. De esta manera, Ronaldo mantiene un palmarés profesional de 33 títulos internacionales y locales entre Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y la selección lusa.

En el plano individual, los registros globales cifran sus aportes en 971 goles y 261 asistencias en 1.321 partidos disputados. La temporada, sin embargo, aún reserva expectativas por resolver la liga local. Actualmente, Al-Nassr lidera la Saudi Pro League con 83 puntos, seguido de cerca por Al-Hilal, que suma 81 puntos tras vencer 2-0 a Neom Sports Club.

La definición del torneo saudí tendrá lugar el 21 de mayo a las 15:00 (hora argentina), cuando Al-Nassr reciba al Damac, equipo que lucha por evitar el descenso, y Al-Hilal visite a Al-Feiha.

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