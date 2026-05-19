Elon Musk advierte que en 5 años la IA superará a la inteligencia humana y habrá 100 millones de robots humanoides

Elon Musk ha dicho en varias oportunidades que el avance de la tecnología y la robótica tendrá un gran impacto en la sociedad. (Foto: REUTERS/Evan Vucci)

Elon Musk pronosticó que la inteligencia artificial (IA) superará a la humana en apenas cinco años, con la aparición de hasta 100 millones de robots humanoides en ese periodo.

La advertencia, realizada durante una entrevista con Forbes, señala que la economía mundial podría duplicar su tamaño en solo cinco o seis años, por el avance vertiginoso de la IA y la robótica. Según Musk, ese crecimiento transformará por completo el paisaje tecnológico y económico global.

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Cómo transformará el mundo la inteligencia artificial en los próximos años

Durante una entrevista con el director de Forbes, Randall Lane, Musk advirtió sobre la inminente supremacía digital: “En cinco años, la inteligencia digital superará la suma de toda la inteligencia humana. Podría haber al menos 100 millones de robots humanoides, o incluso mil millones”.

Tesla, la empresa de Elon Musk apuesta por la creación y distribución de robots humanoides como Optimus. (Fotocomposición Infobae: REUTERS/Denis Balibouse/Benoit Tessier)

El empresario interpeló a la audiencia sobre la escala de los cambios, indicando que “probablemente duplicará su tamaño actual en cinco, o quizás seis, años”, y proyectó que este escenario llegará tras “un período de duplicación” sostenido entre cinco y siete años.

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En el cálculo de Musk, la aceleración del desarrollo de la inteligencia artificial ya produce rupturas tecnológicas en cortos lapsos: “Cuando me voy a dormir, hay un avance en IA; cuando voy a almorzar, hay otro”.

El empresario sostuvo que “es bastante obvio que tendremos una IA mucho más inteligente que los humanos y, en cierto modo, ya lo es”. Frente a este escenario, manifestó su esperanza de que la nueva superinteligencia sea “benevolente con nosotros”.

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Cuáles consejos lanzó Elon Musk a los emprendedores para marcar la diferencia

Elon Musk promueve la innovación en sectores poco explorados como la construcción de túneles para transporte y medicamentos sintéticos vía tecnologías de ARN. (Foto: REUTERS/Mike Blake/File Photo)

En un giro hacia el fomento de la innovación, el fundador de Tesla alentó a los emprendedores a explorar sectores aún no saturados. Sugiere invertir en la construcción de túneles para transporte y en el desarrollo de medicamentos sintéticos apoyados en tecnologías de ARN.

“Animo a otros a crear empresas de túneles”, afirmó Musk. Recalcó que “hay muchas oportunidades en este sector. Construir túneles es un trabajo bastante arduo”, una actividad en la que percibe un margen amplio para la disrupción tecnológica.

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Asimismo, el compromiso de Musk con ideas de alcance civilizatorio fue explícito cuando describió su motivación personal y legado. Sostuvo que sus actividades empresariales no se guían por una obsesión innovadora cotidiana.

El empresario afirmó que su objetivo es “crear las tecnologías necesarias para extender la vida más allá de la Tierra”. Consultado sobre su deseo de ser recordado en 250 años, respondió: “Por haber desempeñado un papel importante en el avance de la civilización”.

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Jensen Huang es uno de los referentes de Elon Musk. (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Interrogado sobre sus referentes empresariales, Musk identificó primero a Nikola Tesla, figura central para su compañía de autos eléctricos, y agregó a Jensen Huang, fundador de Nvidia, como inspiración adicional.

Qué se sabe sobre la salida de SpaceX a la bolsa de valores

Está previsto que el próximo miércoles, SpaceX presente la solicitud para efectuar la mayor salida a bolsa de la historia, mediante una oferta destinada a recaudar hasta 75.000 millones de dólares. El objetivo es alcanzar una valuación superior a 2 billones de dólares.

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Las acciones, identificadas bajo el símbolo SPCX en el Nasdaq, agruparán las operaciones espaciales y satelitales de Starlink junto a la startup de IA xAI, adquirida por SpaceX en febrero. Consultado sobre este acontecimiento bursátil, Musk optó por no realizar comentarios.

Cómo reaccionó Elon Musk ante la pérdida del juicio con OpenAI

La demanda de USD 150.000 millones de Elon Musk contra OpenAI y Sam Altman fue desestimada por demoras en la acusación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Su demanda de 150.000 de dólares millones contra OpenAI y su cofundador y CEO, Sam Altman, fue desestimada porque, según el jurado, tardó mucho en presentar la acusación.

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Musk había denunciado que los responsables de OpenAI transformaron de forma indebida una organización sin fines de lucro, de la que él fue financista, en una empresa con fines de lucro.

Sobre esa resolución, el empresario sostuvo ante Lane que “esto sienta un precedente peligroso”. Argumentó que: “Significa que si alguien puede convertir una organización sin fines de lucro en una empresa con fines de lucro, eso socava toda la filantropía en Estados Unidos”.

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