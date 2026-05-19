El Banco Central acumuló 90 jornadas consecutivas con compras de dólares: sumó más de USD 8.300 millones en 2026

El BCRA hilvanó 90 jornadas consecutivas con saldo comprador. (REUTERS/Enrique Marcarian)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó 90 jornadas seguidas con saldo positivo en el mercado cambiario, apoyándose en acuerdos con bancos, empresas privadas y organismos públicos. Este martes, adquirió USD 144 millones y el acumulado de 2026 superó los USD 8.300 millones.

Desde el inicio del nuevo esquema monetario, en enero, el BCRA incorporó 8.378 millones de dólares. Abril fue el mes más activo, con compras por 2.769 millones de dólares. Solo el 2 de enero no hubo adquisiciones de divisas.

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En los últimos días, el ritmo de compras creció tras una primera semana de mayo con montos diarios menores a 100 millones de dólares. La semana pasada, el Central adquirió USD 596 millones y el total de mayo llegó a 1.223 millones de dólares.

Desde el Ministerio de Economía explicaron que aún no ingresaron los principales dólares de la cosecha agrícola, lo que reforzará la oferta de divisas y aumentará la capacidad de intervención del Central en el corto plazo.

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El BCRA ya alcanzó el 83,78% de su meta anual de compras. La demanda de dólares por parte del Tesoro para pagos de deuda limitó el incremento neto de reservas en el primer trimestre.

Para sostener la acumulación, el Central emitió pesos sin esterilizar y el Tesoro absorbió excedentes colocando deuda en moneda local, con el objetivo de controlar el tipo de cambio y la inflación.

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Las proyecciones oficiales prevén un saldo neto de compras para 2026 entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, según el flujo de divisas y la demanda de pesos. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que estos factores serán determinantes para el balance anual.

Se espera que la liquidación de la cosecha gruesa aporte dólares que consoliden las reservas. Además, la colocación de deuda corporativa y subsoberana -de provincias- en el exterior podría aportar más de USD 3.200 millones y dar respaldo adicional para intervenir con adquisiciones en el mercado cambiario.

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Al finalizar la última jornada, las reservas internacionales quedaron en USD 46.190 millones, tras un aumento diario de 54 millones de dólares. El pico de reservas de la actual gestión se alcanzó en febrero, con USD 46.905 millones, nivel que no se veía desde 2018. Las caídas posteriores respondieron a pagos de deuda y a la volatilidad internacional producto del conflicto en Medio Oriente, que afectó activos como el oro y los bonos soberanos.

El dólar operó estable

Este martes, el mercado mayorista registró un volumen elevado de operaciones, con USD 571,1 millones negociados en el segmento de contado. El valor del dólar mayorista se mantuvo por debajo de los 1.400 pesos, ubicándose en $1.398 tras aumentar un peso en la jornada.

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En mayo, la suba acumulada es de siete pesos, equivalente a un 0,5%, mientras que en lo que va del año registra una baja de 57 pesos, lo que representa una caída de 3,9 por ciento.

El Banco Central estableció el techo de las bandas cambiarias en $1.738,49, lo que deja al tipo de cambio oficial a $340,49 —o un 24,4%— por debajo de ese límite. Por su parte, el dólar al público cerró sin cambios a $1.420 para la venta en el Banco Nación por tercer día consecutivo.

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“La fuerte liquidación de divisas del agro mantuvo estable al dólar oficial en el inicio de la semana -aseguró Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital- en un contexto donde el mercado evalúa la capacidad del Banco Central para sumar reservas durante la cosecha gruesa. En el balance del año, el tipo de cambio acumula una baja del 4% frente a una inflación del 12,3% en el primer cuatrimestre".