Arsenal se consagró campeón de la Premier League después de 22 años gracias al empate del Manchester City ante Bournemouth

Manchester City empató 1-1 ante Bournemouth como visitante por la fecha 37 de la Premier League y este resultado aseguró el título del Arsenal, que aventaja a su principal escolta por cuatro puntos con solo un partido por jugar, y vuelve a quedarse con el cetro local después de 22 años sin obtener este trofeo. Ahora, el sábado 30 buscará vencer al París Saint-Germain (PSG) para alzar también la UEFA Champions League.

La paridad se rompió en el condado de Dorset a los 38 minutos con una genialidad de Eli Kroupi, quien recibió un pase del lateral izquierdo Adrien Truffert, se acomodó en la puerta del área y sacó un tremendo latigazo con pierna derecha que se metió contra el palo izquierdo de Gianluigi Donnarumma. El autor del gol se desenvuelve como delantero, tiene solo 19 años y es una de las máximas revelaciones del campeonato con 13 goles en 32 compromisos. Fue sondeado por Roberto Martínez para ser citado a la selección de Portugal, pero el atacante eligió representar a Francia.

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Con la desventaja a cuestas, Pep Guardiola confió en su formación titular para salir a jugar el segundo tiempo, pero una decena de minutos después metió tres cambios, una fiel muestra de la floja producción colectiva. Los ingresos de Rayan Cherki, Phil Foden y Savinho en lugar de Mateo Kovacic, Bernardo Silva y Antoine Semenyo buscaron darle una cuota de fútbol y velocidad en el último tercio de la cancha.

A pesar de estos intentos, la visita demoró demasiado para llegar al empate y el gol de Erling Haaland a los 94 minutos decoró un marcador que no le alcanzó para estirar la definición a la última fecha. Esta situación puso de relieve una estadística que finalizó este martes: Pep Guardiola asumió hace una década en el club y nunca había estado dos temporadas sin campeonar, un registro que se acaba de romper porque Liverpool se coronó en 2025 y Arsenal se quedó con el actual certamen. Chelsea en 2017 y otra vez Liverpool en 2020 se repartieron las otras Premier League que no ganó el City bajo la conducción del multicampeón con Barcelona y Bayern Múnich.

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El principio del fin: el remate de Kroupi termina en la red y marca el 1-0 del Bournemouth (Crédito: Reuters/Dylan Martinez)

De esta manera, Arsenal se consolida como el tercer máximo ganador en la Primera División con 14 coronas. Su último festejo había sucedido en la temporada 2003/04, cuando terminó el campeonato invicto con un registro de 26 triunfos y 12 empates. A raíz de esta campaña, el plantel comandado por el francés Arsène Wenger recibió el emblemático apodo de Los Invencibles. A pesar de dar 22 años de ventaja, ningún equipo pudo desbancarlo del último escalón del podio. Manchester United y Liverpool se reparten la primera ubicación con 20 trofeos. Más atrás, vienen Manchester City (10), Everton (9) y Aston Villa (7), entre otros.

Con esta celebración, los Gunners de Mikel Arteta dejaron atrás una racha negativa de tres subcampeonatos en las últimas tres temporadas; y Arteta logró su cuarto título como entrenador, luego de la FA Cup 2019/20 y las Community Shield 2020 y 2023 logradas con el cuadro de Londres desde su nombramiento en diciembre de 2019. Antes de eso, había sido ayudante de Pep Guardiola entre 2016 y 2019 en Manchester City.

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Cabe remarcar que los Ciudadanos afrontaron su duelo en el Vitality Stadium bajo un ambiente enrarecido. Este lunes, el periodista Fabrizio Romano, especialista del mercado de pases europeo, aseguró que el entrenador Pep Guardiola dejará su cargo al término de la temporada y dirigirá su último partido este domingo ante Aston Villa en condición de local. El diario español Sport confirmó esta noticia y agregó que el DT se tomaría un año sabático antes de regresar a los banquillos.

Esto representa un cimbronazo para el futuro del club inglés, que tendría en la mira como posible reemplazante a Enzo Maresca, ex ayudante de campo de Guardiola y último campeón del Mundial de Clubes con Chelsea. El legado de Pep en los Ciudadanos es histórico porque logró la ansiada UEFA Champions League y cosechó otros 19 títulos desde su asunción en julio de 2016: 6 Premier League, 5 Carabao Cup, 3 FA Cup, 3 Supercopa de Inglaterra, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes.

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Los partidos de la última fecha de la Premier League

Manchester City vs. Aston Villa

Crystal Palace vs. Arsenal

Nottingham Forest vs. Bournemouth

Liverpool vs. Brentford

Fulham vs. Newcastle

Brighton vs. Manchester United

West Ham vs. Leeds

Burnley vs. Wolverhampton

Sunderland vs. Chelsea

Tottenham vs. Everton

*Todos los encuentros arrancarán a las 12 (hora argentina)

La tabla de posiciones de la Premier League