Cuándo se debe cambiar de lavadora en casa y en un negocio, según fabricantes

El reemplazo de una lavadora suele recomendarse cuando reparar la placa base fuera de garantía representa más del 50% del costo de un equipo nuevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavadora es uno de los electrodomésticos esenciales en muchos hogares. Por ello, una de las consultas más recurrentes de los usuarios es cuándo se debe renovar el equipo en vez de insistir con gastos de reparaciones o mantenimiento.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España determinó que la vida media de una lavadora se estima en 11 años y 3 meses. Sin embargo, la verdadera duración estará determinada por la frecuencia de uso y tecnología de los componentes.

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Por otro lado, la decisión de sustituir una lavadora no debería basarse solo en si el tambor gira o no. Para los fabricantes líderes del mercado, la “vida útil” es un equilibrio entre resistencia mecánica, eficiencia energética y costo de oportunidad.

Las garantías extendidas en motores Inverter no cubren el desgaste de otros componentes clave de la lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uso doméstico: del tiempo cronológico al tiempo tecnológico

Para calcular el tiempo estimado de vida útil de una lavadora, cada fabricante se enfoca en determinados factores críticos:

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El estándar de las 10.000 horas (Miele)

Miele, el referente en durabilidad, diseña sus equipos para durar 20 años basándose en pruebas de resistencia de 10.000 horas de funcionamiento (unos 5,000 ciclos). Si tu lavadora ha superado este umbral, los componentes estructurales empiezan a fatigarse, y aunque siga funcionando, la precisión del lavado disminuye.

La paradoja de la garantía del motor (LG y Samsung)

Hoy es común ver garantías de 10 a 20 años en motores Inverter. Sin embargo, estos fabricantes advierten implícitamente que el resto de la máquina (placas electrónicas, sensores y bombas de desagüe) no tiene esa longevidad.

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Por ello, el criterio de cambio se basa en lo siguiente: si una avería en la placa base ocurre fuera de garantía (generalmente tras 7-9 años), el costo de la pieza suele representar el 50% o 60% del valor de un modelo nuevo con mejor eficiencia.

Una lavadora antigua puede consumir hasta un 50% más de agua y electricidad que un modelo nuevo con eficiencia Clase A. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eficiencia energética y “Obsolescencia por Consumo” (Bosch)

Fabricantes como Bosch ponen el foco en el consumo. Una lavadora de hace 10 años consume hasta un 50% más de agua y electricidad que un modelo actual con certificación Clase A. En este caso, se sugiere actualizar el electrodoméstico no por fallo, sino por ahorro financiero a largo plazo.

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Uso comercial: el fin de la vida útil en ciclos

En un negocio, el tiempo no se mide en años, sino en volumen de carga. Utilizar una lavadora doméstica en un entorno comercial es, según todos los fabricantes, un error técnico que anula garantías de inmediato.

El límite de los 25,000 ciclos (Speed Queen)

Marcas como Speed Queen o Alliance Laundry Systems construyen sus equipos bajo estándares militares. Sus componentes de acero están diseñados para resistir entre 25.000 y 30.000 ciclos.

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En esa línea, los fabricantes aconsejan renovar cuando el costo de mantenimiento anual preventivo supera el 15% del valor de reposición del equipo. En una lavandería de autoservicio, esto suele ocurrir cada 7 u 8 años de uso intensivo.

En entornos comerciales, el límite de vida útil se mide en ciclos y no en años, siendo 25.000 el estándar en equipos industriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad residual y el “Factor G” (Girbau)

Para los fabricantes industriales, el momento de cambiar la lavadora llega cuando el centrifugado pierde eficacia. El Factor G mide la fuerza de extracción de agua; si una lavadora vieja no extrae suficiente humedad, obliga a las secadoras a trabajar más tiempo.

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Si los tiempos de secado han aumentado, el problema no es la secadora, es la lavadora. Cambiar a un equipo con mayor Factor G puede reducir los costos de electricidad del negocio en un 30%.