Cómo saber que ciclo de la lavadora escoger para cuidar tu ropa, según expertos fabricantes

Seleccionar el ciclo adecuado según la etiqueta de la prenda evita el desgaste prematuro de los tejidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Sabías que la forma en que lavas tu ropa puede influir notablemente en su durabilidad? El secreto para preservar las prendas está en comprender cómo funciona tu lavadora y sus ciclos.

Las opciones del panel no solo determinan la limpieza, sino que pueden marcar la diferencia entre conservar el color, la textura y la forma, o acelerar el desgaste.

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Aquí respondemos las preguntas más frecuentes sobre el uso correcto de los ciclos, la temperatura, el detergente y el mantenimiento.

Escoger el ciclo de lavado adecuado comienza por revisar las etiquetas de cuidado de cada prenda

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Utilizar ciclos de lavado a baja temperatura ayuda a conservar los colores y reduce el consumo energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar el ciclo ideal para cada tipo de prenda

El ciclo Algodón está diseñado para ropa de algodón con suciedad normal y utiliza combinaciones de movimiento de tambor para lograr la mejor limpieza.

El programa Mixtos permite lavar tejidos variados en una sola carga, aunque no debe usarse para prendas especiales como seda, lana, ropa deportiva, edredones o cortinas.

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Cuidado fácil es la mejor opción para materiales sintéticos que no requieren planchado, como acrílicos y poliéster. Por su parte, el ciclo Ropa de cama resulta óptimo para piezas voluminosas como colchas y almohadas.

El programa Algodón es ideal para prendas resistentes, mientras que los ciclos delicados protegen fibras sensibles como la lana y la seda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de LG, algunos modelos permiten descargar nuevos ciclos mediante la aplicación LG ThinQ, ampliando las opciones para distintos tipos de ropa, desde Cuidado infantil hasta Lavado en frío o Desodorización.

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Temperatura y centrifugado: claves para el cuidado textil

La temperatura y la velocidad de centrifugado recomendadas siempre deben consultarse en la etiqueta de la prenda.

El agua caliente (más de 60 °C) es ideal para ropa blanca y ropa de cama muy sucia; el agua tibia sirve para la colada diaria, y el agua fría protege colores intensos y tejidos delicados.

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Respecto al centrifugado, la lana necesita entre 600 y 800 rpm, los tejidos sintéticos entre 800 y 1.000 rpm, y el algodón entre 900 y 1.400 rpm.

Las lavadoras modernas pueden ajustar automáticamente el patrón de lavado según el tipo de tejido para garantizar mejores resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reducir el impacto ambiental y ahorrar energía

Para una colada más sostenible, omite el prelavado salvo en casos de suciedad extrema, trata previamente las manchas para poder usar temperaturas más bajas, y sigue las dosis recomendadas de detergente.

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Aprovecha la carga máxima de la lavadora siempre que sea posible: dos medias cargas consumen más energía que una carga completa.

Algunas lavadoras integran reconocimiento inteligente de carga y ajustan el consumo de agua y energía para cada ciclo, con el objetivo de lograr limpiezas rápidas y eficientes.

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Vaciar el tambor y dejar la puerta entreabierta después de cada uso previene la aparición de moho y malos olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detergente y suavizante: cuál elegir y cuándo usarlos

Elige el detergente según el tipo de tejido y la temperatura: para menos de 60 °C, opta por detergente líquido; para más de 60 °C, usa detergente en polvo.

El suavizante suaviza las fibras y reduce arrugas, pero no se recomienda si las prendas van a la secadora, ya que puede dejar residuos.

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Las lavadoras LG con función Steam permiten seleccionar el programa antiarrugas con vapor para un acabado más suave.

Realizar un ciclo de limpieza del tambor una vez al mes ayuda a eliminar residuos y prolonga la vida útil de la lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpieza y mantenimiento de la lavadora

Mantener la lavadora limpia es fundamental. Vacía el tambor al terminar cada ciclo, limpia la puerta y el sello con un paño seco y deja la puerta y el cajón dispensador abiertos para que se sequen.

Ejecuta el ciclo de limpieza de tambor regularmente; si tu modelo no lo incluye, utiliza un ciclo Algodón a 95 °C con pastillas limpiadoras. Limpia el cajón dispensador y el filtro de la bomba de drenaje al menos una vez al mes para evitar la acumulación de residuos y malos olores.

Cuidar la ropa y la lavadora es sencillo cuando se conocen las funciones y cuidados de cada equipo. Aplicar estos consejos permite prolongar la vida útil de las prendas y mantener la eficiencia de tu lavadora.