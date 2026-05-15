El ascenso de Nvidia: la trama oculta detrás de la empresa que controla la revolución digital

Nvidia vale más que el PBI de todos los países del mundo, salvo dos: Estados Unidos y China. No es una proyección ni una estimación: es su capitalización bursátil actual, que esta semana rozó los 6 billones de dólares, una cifra que ninguna empresa en la historia había alcanzado. “El número es difícil de dimensionar”, admitió Tomás Trapé en su columna de Infobae a la Tarde.

Pero el fenómeno Nvidia no puede entenderse sin el contexto que lo rodea. Esta semana, Donald Trump aterrizó en Beijing acompañado por Jensen Huang —el CEO de Nvidia— junto a Elon Musk y Tim Cook, entre otros.

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“Estamos hablando de que solo sumando los empresarios que viajaron, se reunía en ese avión un valor de mercado superior al PBI de toda Europa occidental junta”, ilustró Trapé. La escena, para el politólogo, resume “niveles de concentración de riqueza nunca antes vistos”.

Nvidia alcanzó una capitalización bursátil de USD 6 billones y supera el PBI de todos los países salvo Estados Unidos y China (REUTERS/Go Nakamura/Pool)

Nvidia diseña, Taiwan fabrica, Holanda hace posible todo

El ascenso bursátil de Nvidia es la punta visible de una cadena de suministro global extraordinariamente frágil. “Nvidia diseña los chips, pero los chips más avanzados los fabrica TSMC en Taiwán. Y para fabricar esos chips se necesitan las máquinas de litografía ultravioleta extrema de ASML en Holanda. Ningún país domina toda la cadena”, explicó Trapé.

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TSMC es el eslabón más crítico y más vulnerable de esa cadena. “Es probablemente la empresa industrial más importante del mundo moderno y mucha gente jamás escuchó hablar de ella”, señaló Trapé.

TSMC representa el eslabón más crítico y vulnerable en la frágil cadena global de producción de semiconductores (REUTERS/Ann Wang)

Fabrica los chips más avanzados del planeta para Nvidia, Apple, AMD y Qualcomm, y opera desde una isla de 23 millones de habitantes que China reclama como propia. “Una guerra o bloqueo en Taiwán sería un colapso de magnitudes impresionantes”, advirtió.

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El tercer eslabón es ASML, la empresa holandesa que produce las máquinas de litografía de luz ultravioleta extrema, las únicas capaces de imprimir los transistores microscópicos que hacen posibles los chips de última generación. “Son probablemente las máquinas más complejas jamás creadas por la humanidad”, describió Trapé. Solo ASML las fabrica. Solo TSMC las opera a escala. Solo Nvidia diseña los chips que las requieren.

“Es una guerra tecnológica, pero en realidad es una guerra por la cadena de producción. El diseño es estadounidense, la maquinaria es holandesa y la fabricación es taiwanesa”, sintetizó.

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Nvidia diseña los chips más avanzados del mundo, que son fabricados exclusivamente por TSMC en Taiwán a partir de maquinaria de ASML, Holanda (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

La restricción que disparó la carrera

El vínculo entre tecnología y geopolítica quedó expuesto con claridad cuando Estados Unidos empezó a cortar el acceso de China a los chips de Nvidia.

Antes de las restricciones, Nvidia controlaba el 95% del mercado chino de chips avanzados, según datos citados por CNBC. “Hasta 2022, China compraba chips estadounidenses libremente. A partir de la administración Biden, ese intercambio se frenó con el objetivo de ralentizar el desarrollo chino. Incluso los chips con capacidad reducida diseñados para eludir la prohibición también fueron bloqueados”, explicó Trapé.

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Esa presión tensó la competencia global e impulsó la valuación de Nvidia: cada restricción que EE.UU. impone al acceso chino aumenta el valor estratégico de lo que Nvidia produce.

La empresa liderada por Jensen Huang es clave en la disputa global por la supremacía tecnológica y la inteligencia artificial (REUTERS/Carlos Barria)

Las tierras raras: el arma silenciosa de China

China responde desde otro ángulo. “Son el sistema nervioso de la tecnología actual. Están en celulares, baterías, autos eléctricos, misiles guiados y aviones de combate”, describió Trapé sobre las tierras raras, los 17 minerales indispensables para la tecnología moderna que China domina a escala global.

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Las restricciones chinas a su exportación en 2025 expusieron una vulnerabilidad crítica de seguridad nacional americana.

El objetivo de Beijing es claro, según Trapé: “Lo que trata ahora es llegar a su soberanía en la creación de microchips y reducir la dependencia de Estados Unidos. El objetivo es pasar de comprador a productor y de productor a exportador. Cuando logre eso, dominará el mercado”.

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La rivalidad entre Estados Unidos y China posiciona a Nvidia en el centro de la mayor guerra tecnológica del siglo XXI (Europa Press)

La empresa más valiosa de la historia, atrapada en la guerra más importante del siglo

Trapé situó todo esto en un contexto histórico preciso: 2026 es el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos y el inicio del decimoquinto plan de desarrollo chino.

Dos potencias, dos calendarios simbólicos, una misma carrera. Nvidia acumuló un rally del 20% en siete días mientras su CEO cenaba en el Gran Salón del Pueblo de Beijing junto al presidente americano y al líder chino. Pocas imágenes resumen mejor el mundo en que vivimos: la empresa más valiosa de la historia, atrapada en el centro de la disputa más importante del siglo.

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